https://ria.ru/20230105/donbass-1843169883.html

Украинские войска обстреляли Ясиноватую в ДНР

Украинские войска обстреляли Ясиноватую в ДНР - РИА Новости, 05.01.2023

Украинские войска обстреляли Ясиноватую в ДНР

Украинские войска выпустили по Ясиноватой в ДНР четыре снаряда, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных РИА Новости, 05.01.2023

2023-01-05T16:57

2023-01-05T16:57

2023-01-05T16:57

специальная военная операция на украине

происшествия

ясиноватая

донецкая народная республика

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ДОНЕЦК, 5 янв - РИА Новости. Украинские войска выпустили по Ясиноватой в ДНР четыре снаряда, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 15.10 (совпадает с мск - ред.) - населенный пункт Авдеевка – населенный пункт Ясиноватая: выпущено четыре снаряда калибром 122 миллиметра", - говорится в сообщении ведомства в его Telegram-канале. Ясиноватая расположена примерно в 25 километрах к северу от Донецка, в ней находится одна из крупнейших в бывшем СССР железнодорожных станций.

ясиноватая

донецкая народная республика

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, ясиноватая, донецкая народная республика