https://ria.ru/20230105/donbass-1843169883.html
Украинские войска обстреляли Ясиноватую в ДНР
Украинские войска обстреляли Ясиноватую в ДНР - РИА Новости, 05.01.2023
Украинские войска обстреляли Ясиноватую в ДНР
Украинские войска выпустили по Ясиноватой в ДНР четыре снаряда, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных РИА Новости, 05.01.2023
2023-01-05T16:57
2023-01-05T16:57
2023-01-05T16:57
специальная военная операция на украине
происшествия
ясиноватая
донецкая народная республика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/1c/1841877888_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_7d3bfdc91f007272b16058f9f92b5e64.jpg
ДОНЕЦК, 5 янв - РИА Новости. Украинские войска выпустили по Ясиноватой в ДНР четыре снаряда, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 15.10 (совпадает с мск - ред.) - населенный пункт Авдеевка – населенный пункт Ясиноватая: выпущено четыре снаряда калибром 122 миллиметра", - говорится в сообщении ведомства в его Telegram-канале. Ясиноватая расположена примерно в 25 километрах к северу от Донецка, в ней находится одна из крупнейших в бывшем СССР железнодорожных станций.
ясиноватая
донецкая народная республика
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/1c/1841877888_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_cfef28f1c966624498cee47cc7e96030.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, ясиноватая, донецкая народная республика
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Ясиноватая, Донецкая Народная Республика
Украинские войска обстреляли Ясиноватую в ДНР
Представительство ДНР: украинские войска выпустили по Ясиноватой четыре снаряда