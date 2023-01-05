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Украинские войска обстреляли Горловку и Макеевку в ДНР

Украинские войска обстреляли Горловку и Макеевку в ДНР - РИА Новости, 05.01.2023

Украинские войска обстреляли Горловку и Макеевку в ДНР

Украинские войска выпустили по Горловке и Макеевке девять снарядов, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов,... РИА Новости, 05.01.2023

2023-01-05T11:04

2023-01-05T11:04

2023-01-05T11:04

специальная военная операция на украине

происшествия

горловка

макеевка

донецкая народная республика

донбасс

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ДОНЕЦК, 5 янв - РИА Новости. Украинские войска выпустили по Горловке и Макеевке девять снарядов, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 09.50 (совпадает с мск - ред.) - населенный пункт Дачное – населенный пункт Горловка (Никитовский и Калининский районы): выпущено шесть снарядов калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении ведомства в его Telegram-канале. Представительство добавило, что в 10.10 украинские войска выпустили по Червоногвардейскому району Макеевки три снаряда калибром 155 миллиметров. Артиллерию калибром 155 миллиметров применяют страны НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.

горловка

макеевка

донецкая народная республика

донбасс

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, горловка, макеевка, донецкая народная республика, донбасс