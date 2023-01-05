https://ria.ru/20230105/donbass-1843125325.html
Украинские войска обстреляли Горловку и Макеевку в ДНР
Украинские войска обстреляли Горловку и Макеевку в ДНР - РИА Новости, 05.01.2023
Украинские войска обстреляли Горловку и Макеевку в ДНР
Украинские войска выпустили по Горловке и Макеевке девять снарядов, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов,... РИА Новости, 05.01.2023
2023-01-05T11:04
2023-01-05T11:04
2023-01-05T11:04
специальная военная операция на украине
происшествия
горловка
макеевка
донецкая народная республика
донбасс
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/19/1774970527_0:167:3344:2048_1920x0_80_0_0_16262de115f0a52c9d250a3c00ff4322.jpg
ДОНЕЦК, 5 янв - РИА Новости. Украинские войска выпустили по Горловке и Макеевке девять снарядов, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 09.50 (совпадает с мск - ред.) - населенный пункт Дачное – населенный пункт Горловка (Никитовский и Калининский районы): выпущено шесть снарядов калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении ведомства в его Telegram-канале. Представительство добавило, что в 10.10 украинские войска выпустили по Червоногвардейскому району Макеевки три снаряда калибром 155 миллиметров. Артиллерию калибром 155 миллиметров применяют страны НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
горловка
макеевка
донецкая народная республика
донбасс
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/19/1774970527_261:0:2992:2048_1920x0_80_0_0_543aee23bf5ef72e502fb3da0309c851.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, горловка, макеевка, донецкая народная республика, донбасс
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Горловка, Макеевка, Донецкая Народная Республика, Донбасс
Украинские войска обстреляли Горловку и Макеевку в ДНР
Представительство ДНР: украинские войска выпустили по Горловке и Макеевке девять снарядов