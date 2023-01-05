https://ria.ru/20230105/dnr-1843147031.html

ВСУ обстреляли Донецк

ВСУ обстреляли Донецк - РИА Новости, 05.01.2023

ВСУ обстреляли Донецк

Украинские войска за семь минут выпустили в общей сложности 19 снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров по Куйбышевскому, Киевскому и Кировскому районам... РИА Новости, 05.01.2023

2023-01-05T14:09

2023-01-05T14:09

2023-01-05T14:09

специальная военная операция на украине

в мире

алексей кулемзин (донецк)

донецк

кировский район

донецкая народная республика

сцкк

нато

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ДОНЕЦК, 5 янв - РИА Новости. Украинские войска за семь минут выпустили в общей сложности 19 снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров по Куйбышевскому, Киевскому и Кировскому районам Донецка, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.) по направлению: 13.40 – населенный пункт Невельское – город Донецк (Куйбышевский район): выпущено шесть снарядов калибром 155 миллиметров; 13.45 – населенный пункт Карловка – город Донецк (Киевский район): выпущено пять снарядов калибром 155 миллиметров; 13.47 – населенный пункт Карловка – город Донецк (Кировский район): выпущено восемь снарядов калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщениях представительства в Telegram-канале. Мэр Донецка Алексей Кулемзин ранее в четверг сообщал о ранении женщины в результате обстрела Куйбышевского района города. Киевский район Донецка расположен в северной части города, граничит с центральным Ворошиловским. Здесь находятся Шахтерская площадь, Киевский проспект, железнодорожный вокзал, футбольный стадион "Донбасс Арена". Здесь же заканчивается улица Артема, главная артерия в городе. Начиная с 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева после произошедшего там государственного переворота, этот район регулярно подвергался обстрелам со стороны украинских силовиков. Северной окраиной района считается аэропорт, разрушенный в результате многомесячных боев между осажденными там украинскими военными и штурмовавшими их позиции донецкими ополченцами. Артиллерию калибром 155 миллиметров применяют страны НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.

https://ria.ru/20230105/peremirie-1843129034.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

донецк

кировский район

донецкая народная республика

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Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

в мире, алексей кулемзин (донецк), донецк, кировский район, донецкая народная республика, сцкк, нато