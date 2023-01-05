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Врач развеял миф о связи сладостей и диабета
Врач развеял миф о связи сладостей и диабета - РИА Новости, 05.01.2023
Врач развеял миф о связи сладостей и диабета
Утверждение, что если есть много сладкого, то может появиться диабет, — это миф, но риск заболевания существенно повышается у людей с избыточной массой тела и... РИА Новости, 05.01.2023
2023-01-05T03:39
2023-01-05T03:39
2023-01-05T15:35
россия
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МОСКВА, 5 дек — РИА Новости. Утверждение, что если есть много сладкого, то может появиться диабет, — это миф, но риск заболевания существенно повышается у людей с избыточной массой тела и ожирением, заявил РИА Новости президент ОООИ "Российская диабетическая ассоциация", заведующий отделом прогнозирования и инноваций диабета Института диабета "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России, доктор медицинских наук Александр Майоров. Он уточнил, что если худой человек будет есть много сахара, то у него шансы заболеть диабетом будут не выше, чем у тех, кто питается правильно. Диабет бывает двух типов — первого и второго, пояснил специалист. Первый связан только с генетикой, а второй еще и с образом жизни. Причем вторым типом диабета болеют 97 процентов пациентов с этим заболеванием, отметил Майоров. По его словам, профилактировать развитие диабета можно только через снижение массы тела, то есть правильное питание при умеренной физической активности.
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россия
03:39 05.01.2023 (обновлено: 15:35 05.01.2023)
Врач развеял миф о связи сладостей и диабета
Эндокринолог Майоров: утверждение о том, что сладкое вызывает диабет, — это миф
МОСКВА, 5 дек — РИА Новости. Утверждение, что если есть много сладкого, то может появиться диабет, — это миф, но риск заболевания существенно повышается у людей с избыточной массой тела и ожирением, заявил РИА Новости президент ОООИ "Российская диабетическая ассоциация", заведующий отделом прогнозирования и инноваций диабета Института диабета "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России, доктор медицинских наук Александр Майоров.
"Почему возник миф про сахар? Если люди едят много сладкого, то высока вероятность, что они будут иметь избыточную массу тела или ожирение, а через это уже у них реализуется диабет второго типа. Однако если человек не будет есть сладкое, а, например, хлеб и колбасу, то он точно так же будет полнеть и иметь такие же шансы заболеть диабетом", — сказал Майоров.
Он уточнил, что если худой человек будет есть много сахара, то у него шансы заболеть диабетом будут не выше, чем у тех, кто питается правильно.
Диабет бывает двух типов — первого и второго, пояснил специалист. Первый связан только с генетикой, а второй еще и с образом жизни. Причем вторым типом диабета болеют 97 процентов пациентов с этим заболеванием, отметил Майоров.
По его словам, профилактировать развитие диабета можно только через снижение массы тела, то есть правильное питание при умеренной физической активности.