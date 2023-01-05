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Врач развеял миф о связи сладостей и диабета

Врач развеял миф о связи сладостей и диабета - РИА Новости, 05.01.2023

Врач развеял миф о связи сладостей и диабета

Утверждение, что если есть много сладкого, то может появиться диабет, — это миф, но риск заболевания существенно повышается у людей с избыточной массой тела и... РИА Новости, 05.01.2023

2023-01-05T03:39

2023-01-05T03:39

2023-01-05T15:35

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МОСКВА, 5 дек — РИА Новости. Утверждение, что если есть много сладкого, то может появиться диабет, — это миф, но риск заболевания существенно повышается у людей с избыточной массой тела и ожирением, заявил РИА Новости президент ОООИ "Российская диабетическая ассоциация", заведующий отделом прогнозирования и инноваций диабета Института диабета "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России, доктор медицинских наук Александр Майоров. Он уточнил, что если худой человек будет есть много сахара, то у него шансы заболеть диабетом будут не выше, чем у тех, кто питается правильно. Диабет бывает двух типов — первого и второго, пояснил специалист. Первый связан только с генетикой, а второй еще и с образом жизни. Причем вторым типом диабета болеют 97 процентов пациентов с этим заболеванием, отметил Майоров. По его словам, профилактировать развитие диабета можно только через снижение массы тела, то есть правильное питание при умеренной физической активности.

https://ria.ru/20230104/konfety-1842999881.html

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