В Чебоксарах после пожара ввели режим ЧС муниципального уровня
Глава Чувашии Николаев: в Чебоксарах после пожара ввели режим ЧС муниципального уровня
© Фото : МЧС России по Чувашской РеспубликеТушение пожара в многоквартирном доме на улице Шевченко в Чебоксарах
Тушение пожара в многоквартирном доме на улице Шевченко в Чебоксарах
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 5 янв - РИА Новости. Режим ЧС муниципального уровня ввели в Чебоксарах после пожара в многоквартирном доме, в результате которого пострадали более 20 человек, сообщил глава Чувашии Олег Николаев.
"В городе Чебоксары введен режим ЧС муниципального уровня. Нуждающиеся во временном размещении (30 человек) направлены в два пункта - общежитие строительного техникума (17 человек), в центр маунтинбайка (13 человек). Там же организовано питание", - написал Николаев в своем Telegram-канале.
Он отметил, что оценка ущерба и другие проверочные действия с подключением всех сил и средств, правоохранительных органов, коммунальных служб будут проведены в пятницу.
По данным МЧС региона, пожар произошел в четверг в 13.44 в жилом помещении на втором этаже многоквартирного дома №29 на улице Шевченко. К прибытию к месту вызова первых подразделений МЧС России дым полностью заполнил подъезд здания с первого по девятый этажи. Пожарные оперативно организовали эвакуацию жильцов. С помощью спасательных устройств и двух автолестниц на свежий воздух были выведены 26 человек. Открытое горение ликвидировано в 15.00 на площади 30 квадратных метров. Причина пожара устанавливается.
По данным минздрава Чувашии, среди пострадавших 21 человек, 10 из них дети. По факту пожара СУСК РФ по Чувашии организовано проведение доследственной проверки.
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