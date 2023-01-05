https://ria.ru/20230105/cheboksary-1843182421.html

В Чебоксарах после пожара ввели режим ЧС муниципального уровня

В Чебоксарах после пожара ввели режим ЧС муниципального уровня - РИА Новости, 05.01.2023

В Чебоксарах после пожара ввели режим ЧС муниципального уровня

Режим ЧС муниципального уровня ввели в Чебоксарах после пожара в многоквартирном доме, в результате которого пострадали более 20 человек, сообщил глава Чувашии... РИА Новости, 05.01.2023

2023-01-05T18:48

2023-01-05T18:48

2023-01-05T18:48

происшествия

чебоксары

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/05/1843170174_0:0:960:540_1920x0_80_0_0_bbde22e8c57e5894ca4a7d76f97db602.jpg

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 5 янв - РИА Новости. Режим ЧС муниципального уровня ввели в Чебоксарах после пожара в многоквартирном доме, в результате которого пострадали более 20 человек, сообщил глава Чувашии Олег Николаев. Он отметил, что оценка ущерба и другие проверочные действия с подключением всех сил и средств, правоохранительных органов, коммунальных служб будут проведены в пятницу. По данным МЧС региона, пожар произошел в четверг в 13.44 в жилом помещении на втором этаже многоквартирного дома №29 на улице Шевченко. К прибытию к месту вызова первых подразделений МЧС России дым полностью заполнил подъезд здания с первого по девятый этажи. Пожарные оперативно организовали эвакуацию жильцов. С помощью спасательных устройств и двух автолестниц на свежий воздух были выведены 26 человек. Открытое горение ликвидировано в 15.00 на площади 30 квадратных метров. Причина пожара устанавливается. По данным минздрава Чувашии, среди пострадавших 21 человек, 10 из них дети. По факту пожара СУСК РФ по Чувашии организовано проведение доследственной проверки.

https://ria.ru/20221129/dtp-1834992882.html

чебоксары

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

происшествия, чебоксары, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)