https://ria.ru/20230105/broneavtomobili-1843100680.html

Французы заподозрили Макрона во лжи после решения передать Киеву броневики

Французы заподозрили Макрона во лжи после решения передать Киеву броневики - РИА Новости, 05.01.2023

Французы заподозрили Макрона во лжи после решения передать Киеву броневики

Читатели французской газеты Le Point раскритиковали решение президента Эммануэля Макрона отправить на Украину бронеавтомобили AMX-10RC. РИА Новости, 05.01.2023

2023-01-05T02:00

2023-01-05T02:00

2023-01-05T13:10

в мире

эммануэль макрон

владимир зеленский

украина

киев

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нато

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МОСКВА, 5 янв — РИА Новости. Читатели французской газеты Le Point раскритиковали решение президента Эммануэля Макрона отправить на Украину бронеавтомобили AMX-10RC.Ранее Макрон в разговоре с Владимиром Зеленским пообещал передать Киеву легкие боевые танки AMX-10RC с целью “расширить военную помощь".Французские читатели отнеслись к предложению своего президента критически.“Если только Макрон не лжет украинцам так же, как он лгал нам в течение последних семи лет. В этом случае Украина, возможно, получит одну или две шины от этих танков”, — отреагировал комментатор с ником Par Djill59.“Французы страдают, а Макрон дает, продолжает давать, дает... Каким будет состояние Франции после пяти лет правления нормального президента и десяти лет Макрона?” — задался вопросом Par VIALARIN.“А у нас есть работающие танки?” – сыронизировал Par Naymarjean.На фоне российской спецоперации на Украине США и их союзники по НАТО поддерживают Киев поставками оружия, стоимость программ составляет десятки миллиардов долларов. Москва, со своей стороны, неоднократно заявляла, что поставки западных вооружений только затягивают конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии.

https://ria.ru/20230104/bronemashiny-1843082410.html

https://ria.ru/20230104/bradley-1843095563.html

украина

киев

франция

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в мире, эммануэль макрон, владимир зеленский, украина, киев, франция, нато