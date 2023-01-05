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Французы заподозрили Макрона во лжи после решения передать Киеву броневики - РИА Новости, 05.01.2023
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Французы заподозрили Макрона во лжи после решения передать Киеву броневики
Французы заподозрили Макрона во лжи после решения передать Киеву броневики - РИА Новости, 05.01.2023
Французы заподозрили Макрона во лжи после решения передать Киеву броневики
Читатели французской газеты Le Point раскритиковали решение президента Эммануэля Макрона отправить на Украину бронеавтомобили AMX-10RC. РИА Новости, 05.01.2023
2023-01-05T02:00
2023-01-05T13:10
в мире
эммануэль макрон
владимир зеленский
украина
киев
франция
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МОСКВА, 5 янв — РИА Новости. Читатели французской газеты Le Point раскритиковали решение президента Эммануэля Макрона отправить на Украину бронеавтомобили AMX-10RC.Ранее Макрон в разговоре с Владимиром Зеленским пообещал передать Киеву легкие боевые танки AMX-10RC с целью “расширить военную помощь".Французские читатели отнеслись к предложению своего президента критически.“Если только Макрон не лжет украинцам так же, как он лгал нам в течение последних семи лет. В этом случае Украина, возможно, получит одну или две шины от этих танков”, — отреагировал комментатор с ником Par Djill59.“Французы страдают, а Макрон дает, продолжает давать, дает... Каким будет состояние Франции после пяти лет правления нормального президента и десяти лет Макрона?” — задался вопросом Par VIALARIN.“А у нас есть работающие танки?” – сыронизировал Par Naymarjean.На фоне российской спецоперации на Украине США и их союзники по НАТО поддерживают Киев поставками оружия, стоимость программ составляет десятки миллиардов долларов. Москва, со своей стороны, неоднократно заявляла, что поставки западных вооружений только затягивают конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии.
https://ria.ru/20230104/bronemashiny-1843082410.html
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в мире, эммануэль макрон, владимир зеленский, украина, киев, франция, нато
В мире, Эммануэль Макрон, Владимир Зеленский, Украина, Киев, Франция, НАТО
02:00 05.01.2023 (обновлено: 13:10 05.01.2023)
 
Французы заподозрили Макрона во лжи после решения передать Киеву броневики

Читатели Le Point осудили решение Макрона о поставках бронеавтомобилей AMX-10RC Украине

© AP Photo / Natacha PisarenkoПрезидент Украины Владимир Зеленский и президент Франции Эммануэль Макрон
Президент Украины Владимир Зеленский и президент Франции Эммануэль Макрон - РИА Новости, 1920, 05.01.2023
© AP Photo / Natacha Pisarenko
Президент Украины Владимир Зеленский и президент Франции Эммануэль Макрон. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 янв — РИА Новости. Читатели французской газеты Le Point раскритиковали решение президента Эммануэля Макрона отправить на Украину бронеавтомобили AMX-10RC.
Ранее Макрон в разговоре с Владимиром Зеленским пообещал передать Киеву легкие боевые танки AMX-10RC с целью “расширить военную помощь".
Французский тяжелый бронеавтомобиль AMX-10RC - РИА Новости, 1920, 04.01.2023
Вчера, 19:59
Франция поставит Украине бронемашины AMX-10RC
Французские читатели отнеслись к предложению своего президента критически.
“Если только Макрон не лжет украинцам так же, как он лгал нам в течение последних семи лет. В этом случае Украина, возможно, получит одну или две шины от этих танков”, — отреагировал комментатор с ником Par Djill59.
“Французы страдают, а Макрон дает, продолжает давать, дает... Каким будет состояние Франции после пяти лет правления нормального президента и десяти лет Макрона?” — задался вопросом Par VIALARIN.

“Президенту Макрону было бы лучше оказать серьезную и эффективную помощь бизнесменам, предприятиям, пенсионерам, чем тратить сотни миллионов и военную технику на Украину — это пустая трата. Давайте перестанем изображать миллиардеров, которыми мы не являемся. Все эти деньги, пожертвованные Украине, лучше было бы направить на снижение цен на топливо, на любые источники энергии, на взносы, ставки НДС и так далее. Будьте осторожны, следующие несколько недель могут быть очень тяжелыми для правительства, но, к сожалению, также и для всех французов”, – предостерег Par ORDRE PUBLIC.

“А у нас есть работающие танки?” – сыронизировал Par Naymarjean.
На фоне российской спецоперации на Украине США и их союзники по НАТО поддерживают Киев поставками оружия, стоимость программ составляет десятки миллиардов долларов. Москва, со своей стороны, неоднократно заявляла, что поставки западных вооружений только затягивают конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии.
Боевая машина пехоты (БМП) США M2 Bradley - РИА Новости, 1920, 04.01.2023
Вчера, 23:20
Байден подтвердил возможность поставок БМП Bradley Украине
 
В миреЭммануэль МакронВладимир ЗеленскийУкраинаКиевФранцияНАТО
 
 
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