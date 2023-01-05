https://ria.ru/20230105/bradley-1843165955.html

СМИ: США могут включить БМП Bradley в новый пакет военной помощи Киеву

СМИ: США могут включить БМП Bradley в новый пакет военной помощи Киеву - РИА Новости, 05.01.2023

СМИ: США могут включить БМП Bradley в новый пакет военной помощи Киеву

США могут включить БМП Bradley в новый пакет военной помощи Украине, сообщила газета Washington Post со ссылкой на неназванного высокопоставленного... РИА Новости, 05.01.2023

2023-01-05T16:24

2023-01-05T16:24

2023-01-05T16:24

специальная военная операция на украине

в мире

украина

сша

нато

джо байден

джон кирби

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МОСКВА, 5 янв - РИА Новости. США могут включить БМП Bradley в новый пакет военной помощи Украине, сообщила газета Washington Post со ссылкой на неназванного высокопоставленного представителя американской администрации. Ранее президент США Джо Байден подтвердил, что Штаты рассматривают возможность поставок БМП Bradley на Украину. Координатор стратегических коммуникаций Совета национальной безопасности США Джон Кирби заявил, что Вашингтон может объявить о новой военной помощи Украине "в ближайшие дни и недели". Как отмечает газета, о новом пакете военной помощи Украине может быть объявлено уже на этой неделе. В конце декабря агентство Блумберг передавало, что США рассматривают возможность передачи Киеву БМП, но окончательное решение еще не принято. Боевые машины Bradley предназначены для перевозки пехоты и разведчиков. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков говорил, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, украина, сша, нато, джо байден, джон кирби