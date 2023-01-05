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СМИ: США могут включить БМП Bradley в новый пакет военной помощи Киеву - РИА Новости, 05.01.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230105/bradley-1843165955.html
СМИ: США могут включить БМП Bradley в новый пакет военной помощи Киеву
СМИ: США могут включить БМП Bradley в новый пакет военной помощи Киеву - РИА Новости, 05.01.2023
СМИ: США могут включить БМП Bradley в новый пакет военной помощи Киеву
США могут включить БМП Bradley в новый пакет военной помощи Украине, сообщила газета Washington Post со ссылкой на неназванного высокопоставленного... РИА Новости, 05.01.2023
2023-01-05T16:24
2023-01-05T16:24
специальная военная операция на украине
в мире
украина
сша
нато
джо байден
джон кирби
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МОСКВА, 5 янв - РИА Новости. США могут включить БМП Bradley в новый пакет военной помощи Украине, сообщила газета Washington Post со ссылкой на неназванного высокопоставленного представителя американской администрации. Ранее президент США Джо Байден подтвердил, что Штаты рассматривают возможность поставок БМП Bradley на Украину. Координатор стратегических коммуникаций Совета национальной безопасности США Джон Кирби заявил, что Вашингтон может объявить о новой военной помощи Украине "в ближайшие дни и недели". Как отмечает газета, о новом пакете военной помощи Украине может быть объявлено уже на этой неделе. В конце декабря агентство Блумберг передавало, что США рассматривают возможность передачи Киеву БМП, но окончательное решение еще не принято. Боевые машины Bradley предназначены для перевозки пехоты и разведчиков. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков говорил, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
https://ria.ru/20230105/abrams-1843145269.html
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в мире, украина, сша, нато, джо байден, джон кирби
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, США, НАТО, Джо Байден, Джон Кирби
16:24 05.01.2023
 
СМИ: США могут включить БМП Bradley в новый пакет военной помощи Киеву

WP: США могут включить БМП Bradley в новый пакет военной помощи Киеву уже на этой неделе

© AP Photo / LibkosУкраинские военные под Марьинкой
Украинские военные под Марьинкой - РИА Новости, 1920, 05.01.2023
© AP Photo / Libkos
Украинские военные под Марьинкой. Архивное фото
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МОСКВА, 5 янв - РИА Новости. США могут включить БМП Bradley в новый пакет военной помощи Украине, сообщила газета Washington Post со ссылкой на неназванного высокопоставленного представителя американской администрации.
Ранее президент США Джо Байден подтвердил, что Штаты рассматривают возможность поставок БМП Bradley на Украину. Координатор стратегических коммуникаций Совета национальной безопасности США Джон Кирби заявил, что Вашингтон может объявить о новой военной помощи Украине "в ближайшие дни и недели".
Американский танк M1A2 Abrams - РИА Новости, 1920, 05.01.2023
13:57Специальная военная операция на Украине
США не станут отправлять на Украину танки Abrams, пишут СМИ
Как отмечает газета, о новом пакете военной помощи Украине может быть объявлено уже на этой неделе.
В конце декабря агентство Блумберг передавало, что США рассматривают возможность передачи Киеву БМП, но окончательное решение еще не принято. Боевые машины Bradley предназначены для перевозки пехоты и разведчиков.
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков говорил, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
16:18Инфографика
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 05.01.2023
Инфографика
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаСШАНАТОДжо БайденДжон Кирби
 
 
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