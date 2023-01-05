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Минобороны Турции сообщило о нейтрализации 12 боевиков РПК
Минобороны Турции сообщило о нейтрализации 12 боевиков РПК - РИА Новости, 05.01.2023
Минобороны Турции сообщило о нейтрализации 12 боевиков РПК
Министерство национальной обороны Турции сообщило о нейтрализации 12 боевиков запрещенной в стране Рабочей партии Курдистана (РПК) на севере Сирии. РИА Новости, 05.01.2023
2023-01-05T10:13
2023-01-05T10:13
2023-01-05T10:13
в мире
турция
сирия
ирак
рабочая партия курдистана
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АНКАРА, 5 янв – РИА Новости. Министерство национальной обороны Турции сообщило о нейтрализации 12 боевиков запрещенной в стране Рабочей партии Курдистана (РПК) на севере Сирии. "Борьба с терроризмом наших героических турецких вооруженных сил продолжается с решимостью день и ночь. В регионах операций "Оливковая ветвь" и "Источник мира" были нейтрализованы 12 террористов РПК/YPG, пытавшихся совершить нападение с целью нарушения мира и безопасности", - сообщило турецкое военное ведомство в Twitter. Вооруженный конфликт с Рабочей партией Курдистана начался в Турции в 1984 году и возобновился в 2015 году. На севере Ирака находятся базы РПК, против которых ВС Турции проводят воздушные и наземные операции. Присутствие турецких военных в лагере Зликан к северо-востоку от Мосула уже давно вызывает спор между Багдадом и Анкарой, которая оправдывает это присутствие необходимостью борьбы с запрещенной в Турции РПК.
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в мире, турция, сирия, ирак, рабочая партия курдистана
В мире, Турция, Сирия, Ирак, Рабочая партия Курдистана
Минобороны Турции сообщило о нейтрализации 12 боевиков РПК
Минобороны Турции сообщило о нейтрализации 12 боевиков РПК на севере Сирии