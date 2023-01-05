https://ria.ru/20230105/belorussiya-1843167877.html

Беляцкий и другие белорусские правозащитники не признали вину в суде

Беляцкий и другие белорусские правозащитники не признали вину в суде - РИА Новости, 05.01.2023

Беляцкий и другие белорусские правозащитники не признали вину в суде

Белорусский правозащитник, нобелевский лауреат Алесь Беляцкий заявил, что не признает свою вину по обвинению в контрабанде денежных средств, подготовке и... РИА Новости, 05.01.2023

2023-01-05T16:37

2023-01-05T16:37

2023-01-05T16:37

протесты в белоруссии

в мире

алесь беляцкий (александр беляцкий)

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белоруссия

литва

евразийский экономический союз

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МИНСК, 5 янв – РИА Новости. Белорусский правозащитник, нобелевский лауреат Алесь Беляцкий заявил, что не признает свою вину по обвинению в контрабанде денежных средств, подготовке и финансовом обеспечении лиц для их участия в грубом нарушении общественного порядка. Суд Ленинского района Минска в четверг приступил к рассмотрению уголовного дела Беляцкого и других лидеров не зарегистрированного властями Белоруссии правозащитного центра "Весна". В качестве обвиняемых привлечены Беляцкий, Владимир Лабкович, Валентин Стефанович, Дмитрий Соловьев. Дело возбуждено по уголовным статьям "контрабанда" и "организация и подготовка действий, грубо нарушающих общественный порядок, либо активное участие в них". Беляцкий, Стефанович и Лабкович находятся под стражей, Соловьев находится за пределами страны, его будут судить заочно. По инкриминируемым статьям обвиняемым может грозить до 12 лет лишения свободы. "Я не согласен с обвинением", - сказал Беляцкий в суде. Стефанович заявил, что не признает полностью предъявленное обвинение. Еще один обвиняемый, Лабкович, также заявил, что не согласен с обвинением. Согласно зачитанному в суде обвинению, Беляцкий, другие обвиняемые по этому делу и иные неустановленные лица, создав организованную группу, снимали за пределами ЕАЭС, в частности в Литве, с подконтрольных им счетов в иностранных банках наличные из средств, выделяемых иностранными организациями-донорами для незаконной деятельности на территории Белоруссии. В частности, по словам прокурора, организации-доноры выделяли средства для реализации правозащитным центром "Весна", который к тому времени в Белоруссии уже был лишен госрегистрации, проектов по оказанию правозащитной помощи, информационно-просветительской деятельности по теме прав человека, наблюдению за выборами, работе "правозащитных приемных" и других. Как заявил гособвинитель Александр Король, обвиняемые с 4 апреля 2016 года по 14 июля 2021 года обеспечили незаконное перемещение обналиченных на территории Литвы наличных средств через границу ЕАЭС в общей сумме не менее 201 тысячи евро и 55 тысяч долларов, не задекларировав их. Эта сумма более чем в 23 раза превышает сумму, которую можно провозить через границу без таможенного декларирования. Король уточнил, что эти деньги перевозились членами орггруппы путем дробления на более мелкие суммы, которые не подлежат декларированию физлицами. Кроме того, по словам прокурора, обвиняемые с мая 2020 года по июль 2021 года в составе орггруппы получили информацию о лицах, принявших участие в нарушении общественного порядка, оплачивали штрафы за них, назначенные по административным делам, или компенсировали выплату таких штрафов, оплачивали работу адвокатов по протестным уголовным делам. Сумма платежей за услуги адвокатам составила не менее 64 тысяч долларов, сказал он. Гособвинитель заявил, что таким образом обвиняемые формировали у этих людей чувство безнаказанности в случае последующего участия в протестных акциях. Тем самым, подчеркнул Король, обвиняемые умышленно, под видом правозащитной деятельности, осуществили подготовку, финансирование и иное материальное обеспечение противоправных действий граждан по грубому нарушению порядка. После прошедших в Белоруссии 9 августа 2020 года выборов президента, на которых в шестой раз победил Александр Лукашенко, в стране прошли протестные акции оппозиции, для пресечения которых силовики в том числе использовали спецсредства и спецтехнику. КГБ Белоруссии в феврале 2021 года заявил, что проявления протестов практически сошли на нет. В Белоруссии против ряда лидеров оппозиции возбуждены уголовные дела, в том числе о призывах к захвату власти, о создании экстремистского формирования, заговоре с целью захвата государственной власти неконституционным путем, покушении на теракт.

https://ria.ru/20211230/ekstremizm-1766201542.html

https://ria.ru/20230103/sud-1842964097.html

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литва

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, алесь беляцкий (александр беляцкий), весна, белоруссия, литва, евразийский экономический союз