https://ria.ru/20230105/belorussiya-1843130609.html

Санкции Запада не смогли разрушить экономику Белоруссии, заявили в Минске

Санкции Запада не смогли разрушить экономику Белоруссии, заявили в Минске - РИА Новости, 05.01.2023

Санкции Запада не смогли разрушить экономику Белоруссии, заявили в Минске

Белоруссии удалось на 80% компенсировать потери экспорта, связанные с санкционными мерами недружественных государств, заявил министр экономики Белоруссии... РИА Новости, 05.01.2023

2023-01-05T11:49

2023-01-05T11:49

2023-01-05T11:49

экономика

белоруссия

россия

санкции

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МИНСК, 5 янв - РИА Новости. Белоруссии удалось на 80% компенсировать потери экспорта, связанные с санкционными мерами недружественных государств, заявил министр экономики Белоруссии Александр Червяков. "Хочу обратить внимание, что страны, которые поддержали санкции против нас, хоть и занимали значительный удельный вес в объемах внешней торговли, но были далеко не единственными торговыми партнерами Беларуси. На сегодняшний день удалось более чем на 80% в целом по экономике компенсировать потери экспорта на рынках недружественных стран, а по продовольствию, текстилю, цементу, машинам и оборудованию, средствам наземного транспорта и другим позициям — нарастить поставки", - отметил Червяков в интервью изданию "СБ. Беларусь сегодня", опубликованном в четверг. Министр констатировал, что на начальном этапе действительно возникли сложности с логистикой. Однако постепенно с помощью России и ряда других дружественных стран был осуществлен "экспортный маневр". "Оперативно проработаны возможности использования инфраструктуры российских портов. При 4 - 5 использовавшихся ранее портах для перевалки наших грузов в настоящее время задействуются около 19. За январь - октябрь 2022 года вывоз белорусского экспорта по железной дороге транзитом через Российскую Федерацию увеличился в 2,5 раза, а контейнерные перевозки в Китай - в пять", - напомнил Червяков. Глава Минэкономики отметил, что продолжается работа над расширением возможностей белорусского автопарка на рынках Армении, Азербайджана, Турции, Ирана. Китаем принято решение о допуске белорусских автотранспортных средств на их территорию. "По итогам 2022-го намерены выйти на рекордное за всю историю положительное сальдо внешней торговли - около 4,5 миллиарда долларов. Это мощное подспорье для поддержания стабильности на валютном и финансовом рынках. Оценки экспертов международных организаций о том, что санкционные ограничения приведут в ­2022-м к потерям ВВП до 10 процентов и более, не оправдались. Несмотря на все усилия Запада, разрушить нашу экономику не удалось", - подчеркнул министр. Червяков напомнил, что за 11 месяцев 2022 года темп роста ВВП Белоруссии составил более 107% и достиг 62 миллиардов долларов. Этот уровень обеспечен как ростом самого номинального ВВП, так и стабильностью национальной валюты.

https://ria.ru/20230101/zameschenie-1842775318.html

https://ria.ru/20221224/eksport-1841102386.html

https://ria.ru/20221219/sanktsii-1839871437.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, белоруссия, россия, санкции