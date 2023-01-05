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Миссия НАТО в Косово сообщила о завершении разбора баррикад - РИА Новости, 05.01.2023
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Миссия НАТО в Косово сообщила о завершении разбора баррикад
Миссия НАТО в Косово сообщила о завершении разбора баррикад - РИА Новости, 05.01.2023
Миссия НАТО в Косово сообщила о завершении разбора баррикад
Миссия НАТО в Косово KFOR завершила разбор баррикад на севере края, сообщает альянс. РИА Новости, 05.01.2023
2023-01-05T20:04
2023-01-05T20:04
в мире
александр вучич
косово
сербия
белград (город)
нато
евросоюз
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БРЮССЕЛЬ, 5 янв - РИА Новости. Миссия НАТО в Косово KFOR завершила разбор баррикад на севере края, сообщает альянс. В Косово и Метохии сохраняется напряженная обстановка. Полиция самопровозглашенной республики Косово в декабре прошлого года задержала на севере нескольких полицейских по подозрению в военных преступлениях времен конфликта 1998-1999 годов и в терроризме. Косовские сербы 10 декабря из-за этого возвели баррикады. Позже президент Сербии Александр Вучич призвал этнических сербов в Косово завершить протесты против "властей" самопровозглашенной республики и убрать баррикады. По его словам, Белград получили гарантии от США и ЕС, что никто из сербов в Косово, участвовавших в протестах и баррикадах, не будет преследоваться или задерживаться. Гарантии были также получены от сил безопасности Косово о том, что они не придут на север самопровозглашенной республики без согласия командующего миссией НАТО KFOR и представителей местного населения.
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в мире, александр вучич, косово, сербия, белград (город), нато, евросоюз
В мире, Александр Вучич, Косово, Сербия, Белград (город), НАТО, Евросоюз
20:04 05.01.2023
 
Миссия НАТО в Косово сообщила о завершении разбора баррикад

Миссия НАТО в Косово KFOR сообщила о завершении разбора баррикад на севере края

© AP Photo / Visar KryeziuИтальянские карабинеры, входящие в состав миссии НАТО KFOR на севере Митровицы, Косово
Итальянские карабинеры, входящие в состав миссии НАТО KFOR на севере Митровицы, Косово - РИА Новости, 1920, 05.01.2023
© AP Photo / Visar Kryeziu
Итальянские карабинеры, входящие в состав миссии НАТО KFOR на севере Митровицы, Косово. Архивное фото
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БРЮССЕЛЬ, 5 янв - РИА Новости. Миссия НАТО в Косово KFOR завершила разбор баррикад на севере края, сообщает альянс.
"В четверг, 5 января, миссия под руководством НАТО KFOR завершила эвакуацию нескольких транспортных средств, которые блокировали дороги на севере Косово… Устранение последних заграждений на дорогах было выполнено быстро и безопасно, чтобы избежать инцидентов и других рисков для местной безопасности", - говорится в сообщении на сайте альянса.
В Косово и Метохии сохраняется напряженная обстановка. Полиция самопровозглашенной республики Косово в декабре прошлого года задержала на севере нескольких полицейских по подозрению в военных преступлениях времен конфликта 1998-1999 годов и в терроризме. Косовские сербы 10 декабря из-за этого возвели баррикады.
Позже президент Сербии Александр Вучич призвал этнических сербов в Косово завершить протесты против "властей" самопровозглашенной республики и убрать баррикады.
По его словам, Белград получили гарантии от США и ЕС, что никто из сербов в Косово, участвовавших в протестах и баррикадах, не будет преследоваться или задерживаться. Гарантии были также получены от сил безопасности Косово о том, что они не придут на север самопровозглашенной республики без согласия командующего миссией НАТО KFOR и представителей местного населения.
Разбор баррикад в Рударе, Косово. 29 декабря 2022 - РИА Новости, 1920, 01.01.2023
1 января, 11:44
В Косово хотят увеличить численность солдат НАТО
 
В миреАлександр ВучичКосовоСербияБелград (город)НАТОЕвросоюз
 
 
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