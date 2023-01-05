Миссия НАТО в Косово сообщила о завершении разбора баррикад
Миссия НАТО в Косово KFOR сообщила о завершении разбора баррикад на севере края
© AP Photo / Visar KryeziuИтальянские карабинеры, входящие в состав миссии НАТО KFOR на севере Митровицы, Косово
© AP Photo / Visar Kryeziu
Итальянские карабинеры, входящие в состав миссии НАТО KFOR на севере Митровицы, Косово. Архивное фото
БРЮССЕЛЬ, 5 янв - РИА Новости. Миссия НАТО в Косово KFOR завершила разбор баррикад на севере края, сообщает альянс.
"В четверг, 5 января, миссия под руководством НАТО KFOR завершила эвакуацию нескольких транспортных средств, которые блокировали дороги на севере Косово… Устранение последних заграждений на дорогах было выполнено быстро и безопасно, чтобы избежать инцидентов и других рисков для местной безопасности", - говорится в сообщении на сайте альянса.
В Косово и Метохии сохраняется напряженная обстановка. Полиция самопровозглашенной республики Косово в декабре прошлого года задержала на севере нескольких полицейских по подозрению в военных преступлениях времен конфликта 1998-1999 годов и в терроризме. Косовские сербы 10 декабря из-за этого возвели баррикады.
Позже президент Сербии Александр Вучич призвал этнических сербов в Косово завершить протесты против "властей" самопровозглашенной республики и убрать баррикады.
По его словам, Белград получили гарантии от США и ЕС, что никто из сербов в Косово, участвовавших в протестах и баррикадах, не будет преследоваться или задерживаться. Гарантии были также получены от сил безопасности Косово о том, что они не придут на север самопровозглашенной республики без согласия командующего миссией НАТО KFOR и представителей местного населения.
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