https://ria.ru/20230105/barrikady-1843190490.html

Миссия НАТО в Косово сообщила о завершении разбора баррикад

Миссия НАТО в Косово сообщила о завершении разбора баррикад - РИА Новости, 05.01.2023

Миссия НАТО в Косово сообщила о завершении разбора баррикад

Миссия НАТО в Косово KFOR завершила разбор баррикад на севере края, сообщает альянс. РИА Новости, 05.01.2023

2023-01-05T20:04

2023-01-05T20:04

2023-01-05T20:04

в мире

александр вучич

косово

сербия

белград (город)

нато

евросоюз

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/11/1839389851_0:216:3072:1944_1920x0_80_0_0_3c138422a300b3f435043f6640fadb65.jpg

БРЮССЕЛЬ, 5 янв - РИА Новости. Миссия НАТО в Косово KFOR завершила разбор баррикад на севере края, сообщает альянс. В Косово и Метохии сохраняется напряженная обстановка. Полиция самопровозглашенной республики Косово в декабре прошлого года задержала на севере нескольких полицейских по подозрению в военных преступлениях времен конфликта 1998-1999 годов и в терроризме. Косовские сербы 10 декабря из-за этого возвели баррикады. Позже президент Сербии Александр Вучич призвал этнических сербов в Косово завершить протесты против "властей" самопровозглашенной республики и убрать баррикады. По его словам, Белград получили гарантии от США и ЕС, что никто из сербов в Косово, участвовавших в протестах и баррикадах, не будет преследоваться или задерживаться. Гарантии были также получены от сил безопасности Косово о том, что они не придут на север самопровозглашенной республики без согласия командующего миссией НАТО KFOR и представителей местного населения.

https://ria.ru/20230101/kosovo-1842712921.html

косово

сербия

белград (город)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, александр вучич, косово, сербия, белград (город), нато, евросоюз