https://ria.ru/20230105/azarov-1843098785.html

Раненных в Макеевке из Самарской области отправят в местный госпиталь

Раненных в Макеевке из Самарской области отправят в местный госпиталь - РИА Новости, 05.01.2023

Раненных в Макеевке из Самарской области отправят в местный госпиталь

Порядка 60-70 военнослужащих из Самарской области, раненных в Макеевке, переведут в местный госпиталь, сообщил губернатор региона Дмитрий Азаров. РИА Новости, 05.01.2023

2023-01-05T01:02

2023-01-05T01:02

2023-01-05T01:31

специальная военная операция на украине

дмитрий азаров

самарская область

макеевка

донецкая народная республика

вооруженные силы рф

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САМАРА, 5 янв - РИА Новости. Порядка 60-70 военнослужащих из Самарской области, раненных в Макеевке, переведут в местный госпиталь, сообщил губернатор региона Дмитрий Азаров. Ранее в Минобороны сообщили, что число погибших в результате удара ВСУ военных в расположенной в ДНР Макеевке выросло до 89 человек, среди них — заместитель командира полка. Азаров проинформировал, что среди погибших и раненых в Макеевке есть жители региона. "Примерно 60-70 человек, у кого позволяет самочувствие, в Самару отправим. Это придаст бойцам сил для скорейшего восстановления. Наши медики к приему готовы", - процитировали Азарова в пресс-службе правительства региона.Там уточнили, что военнослужащих отправят в самарский госпиталь в ближайшие сутки. Бойцов, которые нуждаются в продолжении специализированного лечения, направят в лучшие госпитали страны, в том числе в Москве.Врио главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин также сообщил, что почти всех военных, пострадавших при обстреле Макеевки, перевели в другие российские регионы.Сам Азаров в среду посетил раненых военнослужащих из Самарской области в госпиталях Ростова-на-Дону и Макеевки. Он привез в ДНР медикаменты, также в Ростов-на-Дону доставлено необходимое обмундирование и предметы быта для военнослужащих."Больница в Макеевке первая приняла наших земляков. Врачи, медсестры сделали все возможное, чтобы бойцы получили первую медицинскую помощь и как можно быстрее отправились в медицинские специализированные учреждения. Тех, кого пока транспортировать рано, мы навестили, поговорили, у всех настрой правильный - на полное выздоровление. Наши парни поправятся и еще много доброго и важного для страны сделают", - приводит слова Азарова пресс-служба.Азаров также будет ходатайствовать о присвоении государственных наград за проявленные мужество и отвагу военнослужащим из Самарской области, оказавшимся под ударом в Макеевке.В понедельник Минобороны сообщило, что украинские войска нанесли удар из РСЗО HIMARS по пункту временной дислокации российских солдат в районе Макеевки в Донецкой Народной Республике. ВСУ выпустили шесть ракет, из которых четыре достигли цели, попав в здание, в котором располагались российские военнослужащие. В результате там обрушились перекрытия.В Минобороны пообещали привлечь виновных в трагедии к ответственности и принять необходимые меры, чтобы впредь исключить подобные происшествия.

https://ria.ru/20230104/spetsoperatsiya-1843091034.html

https://ria.ru/20230104/pomosch-1843019311.html

https://ria.ru/20230104/himars-1842995984.html

самарская область

макеевка

донецкая народная республика

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дмитрий азаров, самарская область, макеевка, донецкая народная республика, вооруженные силы рф