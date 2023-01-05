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Раненных в Макеевке из Самарской области отправят в местный госпиталь - РИА Новости, 05.01.2023
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230105/azarov-1843098785.html
Раненных в Макеевке из Самарской области отправят в местный госпиталь
Раненных в Макеевке из Самарской области отправят в местный госпиталь - РИА Новости, 05.01.2023
Раненных в Макеевке из Самарской области отправят в местный госпиталь
Порядка 60-70 военнослужащих из Самарской области, раненных в Макеевке, переведут в местный госпиталь, сообщил губернатор региона Дмитрий Азаров. РИА Новости, 05.01.2023
2023-01-05T01:02
2023-01-05T01:31
специальная военная операция на украине
дмитрий азаров
самарская область
макеевка
донецкая народная республика
вооруженные силы рф
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САМАРА, 5 янв - РИА Новости. Порядка 60-70 военнослужащих из Самарской области, раненных в Макеевке, переведут в местный госпиталь, сообщил губернатор региона Дмитрий Азаров. Ранее в Минобороны сообщили, что число погибших в результате удара ВСУ военных в расположенной в ДНР Макеевке выросло до 89 человек, среди них — заместитель командира полка. Азаров проинформировал, что среди погибших и раненых в Макеевке есть жители региона. "Примерно 60-70 человек, у кого позволяет самочувствие, в Самару отправим. Это придаст бойцам сил для скорейшего восстановления. Наши медики к приему готовы", - процитировали Азарова в пресс-службе правительства региона.Там уточнили, что военнослужащих отправят в самарский госпиталь в ближайшие сутки. Бойцов, которые нуждаются в продолжении специализированного лечения, направят в лучшие госпитали страны, в том числе в Москве.Врио главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин также сообщил, что почти всех военных, пострадавших при обстреле Макеевки, перевели в другие российские регионы.Сам Азаров в среду посетил раненых военнослужащих из Самарской области в госпиталях Ростова-на-Дону и Макеевки. Он привез в ДНР медикаменты, также в Ростов-на-Дону доставлено необходимое обмундирование и предметы быта для военнослужащих."Больница в Макеевке первая приняла наших земляков. Врачи, медсестры сделали все возможное, чтобы бойцы получили первую медицинскую помощь и как можно быстрее отправились в медицинские специализированные учреждения. Тех, кого пока транспортировать рано, мы навестили, поговорили, у всех настрой правильный - на полное выздоровление. Наши парни поправятся и еще много доброго и важного для страны сделают", - приводит слова Азарова пресс-служба.Азаров также будет ходатайствовать о присвоении государственных наград за проявленные мужество и отвагу военнослужащим из Самарской области, оказавшимся под ударом в Макеевке.В понедельник Минобороны сообщило, что украинские войска нанесли удар из РСЗО HIMARS по пункту временной дислокации российских солдат в районе Макеевки в Донецкой Народной Республике. ВСУ выпустили шесть ракет, из которых четыре достигли цели, попав в здание, в котором располагались российские военнослужащие. В результате там обрушились перекрытия.В Минобороны пообещали привлечь виновных в трагедии к ответственности и принять необходимые меры, чтобы впредь исключить подобные происшествия.
https://ria.ru/20230104/spetsoperatsiya-1843091034.html
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самарская область
макеевка
донецкая народная республика
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дмитрий азаров, самарская область, макеевка, донецкая народная республика, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Дмитрий Азаров, Самарская область, Макеевка, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы РФ
01:02 05.01.2023 (обновлено: 01:31 05.01.2023)
 
Раненных в Макеевке из Самарской области отправят в местный госпиталь

Самарский губернатор Азаров: раненных в Макеевке военных переведут в местный госпиталь

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в медиабанкСотрудники МЧС России разбирают завалы разрушенного здания ПТУ-19 в городе Макеевке
Сотрудники МЧС России разбирают завалы разрушенного здания ПТУ-19 в городе Макеевке - РИА Новости, 1920, 05.01.2023
© РИА Новости / Стрингер
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Читать ria.ru в
САМАРА, 5 янв - РИА Новости. Порядка 60-70 военнослужащих из Самарской области, раненных в Макеевке, переведут в местный госпиталь, сообщил губернатор региона Дмитрий Азаров.
Ранее в Минобороны сообщили, что число погибших в результате удара ВСУ военных в расположенной в ДНР Макеевке выросло до 89 человек, среди них — заместитель командира полка. Азаров проинформировал, что среди погибших и раненых в Макеевке есть жители региона.
Сотрудники МЧС России разбирают завалы разрушенного здания в Макеевке - РИА Новости, 1920, 04.01.2023
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Спецоперация, 4 января: число погибших в Макеевке военных выросло до 89
"Примерно 60-70 человек, у кого позволяет самочувствие, в Самару отправим. Это придаст бойцам сил для скорейшего восстановления. Наши медики к приему готовы", - процитировали Азарова в пресс-службе правительства региона.
Там уточнили, что военнослужащих отправят в самарский госпиталь в ближайшие сутки. Бойцов, которые нуждаются в продолжении специализированного лечения, направят в лучшие госпитали страны, в том числе в Москве.
Врио главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин также сообщил, что почти всех военных, пострадавших при обстреле Макеевки, перевели в другие российские регионы.
Сам Азаров в среду посетил раненых военнослужащих из Самарской области в госпиталях Ростова-на-Дону и Макеевки. Он привез в ДНР медикаменты, также в Ростов-на-Дону доставлено необходимое обмундирование и предметы быта для военнослужащих.
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Пострадавшим при ударе ВСУ по Макеевке оказали медпомощь, сообщил Пушилин
"Больница в Макеевке первая приняла наших земляков. Врачи, медсестры сделали все возможное, чтобы бойцы получили первую медицинскую помощь и как можно быстрее отправились в медицинские специализированные учреждения. Тех, кого пока транспортировать рано, мы навестили, поговорили, у всех настрой правильный - на полное выздоровление. Наши парни поправятся и еще много доброго и важного для страны сделают", - приводит слова Азарова пресс-служба.
Азаров также будет ходатайствовать о присвоении государственных наград за проявленные мужество и отвагу военнослужащим из Самарской области, оказавшимся под ударом в Макеевке.
В понедельник Минобороны сообщило, что украинские войска нанесли удар из РСЗО HIMARS по пункту временной дислокации российских солдат в районе Макеевки в Донецкой Народной Республике. ВСУ выпустили шесть ракет, из которых четыре достигли цели, попав в здание, в котором располагались российские военнослужащие. В результате там обрушились перекрытия.
В Минобороны пообещали привлечь виновных в трагедии к ответственности и принять необходимые меры, чтобы впредь исключить подобные происшествия.
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Специальная военная операция на УкраинеДмитрий АзаровСамарская областьМакеевкаДонецкая Народная РеспубликаВооруженные силы РФ
 
 
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