01:02 05.01.2023 (обновлено: 01:31 05.01.2023)
Раненных в Макеевке из Самарской области отправят в местный госпиталь
Самарский губернатор Азаров: раненных в Макеевке военных переведут в местный госпиталь
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в медиабанкСотрудники МЧС России разбирают завалы разрушенного здания ПТУ-19 в городе Макеевке
САМАРА, 5 янв - РИА Новости. Порядка 60-70 военнослужащих из Самарской области, раненных в Макеевке, переведут в местный госпиталь, сообщил губернатор региона Дмитрий Азаров.
Ранее в Минобороны сообщили, что число погибших в результате удара ВСУ военных в расположенной в ДНР Макеевке выросло до 89 человек, среди них — заместитель командира полка. Азаров проинформировал, что среди погибших и раненых в Макеевке есть жители региона.
"Примерно 60-70 человек, у кого позволяет самочувствие, в Самару отправим. Это придаст бойцам сил для скорейшего восстановления. Наши медики к приему готовы", - процитировали Азарова в пресс-службе правительства региона.
Там уточнили, что военнослужащих отправят в самарский госпиталь в ближайшие сутки. Бойцов, которые нуждаются в продолжении специализированного лечения, направят в лучшие госпитали страны, в том числе в Москве.
Врио главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин также сообщил, что почти всех военных, пострадавших при обстреле Макеевки, перевели в другие российские регионы.
Сам Азаров в среду посетил раненых военнослужащих из Самарской области в госпиталях Ростова-на-Дону и Макеевки. Он привез в ДНР медикаменты, также в Ростов-на-Дону доставлено необходимое обмундирование и предметы быта для военнослужащих.
"Больница в Макеевке первая приняла наших земляков. Врачи, медсестры сделали все возможное, чтобы бойцы получили первую медицинскую помощь и как можно быстрее отправились в медицинские специализированные учреждения. Тех, кого пока транспортировать рано, мы навестили, поговорили, у всех настрой правильный - на полное выздоровление. Наши парни поправятся и еще много доброго и важного для страны сделают", - приводит слова Азарова пресс-служба.
Азаров также будет ходатайствовать о присвоении государственных наград за проявленные мужество и отвагу военнослужащим из Самарской области, оказавшимся под ударом в Макеевке.
В понедельник Минобороны сообщило, что украинские войска нанесли удар из РСЗО HIMARS по пункту временной дислокации российских солдат в районе Макеевки в Донецкой Народной Республике. ВСУ выпустили шесть ракет, из которых четыре достигли цели, попав в здание, в котором располагались российские военнослужащие. В результате там обрушились перекрытия.
В Минобороны пообещали привлечь виновных в трагедии к ответственности и принять необходимые меры, чтобы впредь исключить подобные происшествия.