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В Сочи в результате ДТП пострадали три человека, в том числе ребенок - РИА Новости, 05.01.2023
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В Сочи в результате ДТП пострадали три человека, в том числе ребенок
В Сочи в результате ДТП пострадали три человека, в том числе ребенок - РИА Новости, 05.01.2023
В Сочи в результате ДТП пострадали три человека, в том числе ребенок
Двое взрослых и один ребёнок пострадали в результате столкновения трёх автомобилей на трассе в Сочи, предварительно, из-за уснувшего за рулём водителя, сообщили РИА Новости, 05.01.2023
2023-01-05T18:04
2023-01-05T18:04
происшествия
авто
сочи
краснодарский край
гибдд мвд рф
mercedes
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СОЧИ, 5 янв – РИА Новости. Двое взрослых и один ребёнок пострадали в результате столкновения трёх автомобилей на трассе в Сочи, предварительно, из-за уснувшего за рулём водителя, сообщили журналистам в пресс-службе ГИБДД Краснодарского края. ДТП произошло на федеральной трассе А-147 "Адлер - Альпика Сервис". По предварительным данным, водитель Mercedes уснул за рулём и выехал на встречную полосу, допустив столкновение с легковушкой Honda. Ехавший позади грузовик тоже столкнулся с этими автомобилями. "В результате ДТП пострадали три человека, в том числе один несовершеннолетний", - сказали в ведомстве.
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происшествия, авто, сочи, краснодарский край, гибдд мвд рф, mercedes
Происшествия, Авто, Сочи, Краснодарский край, ГИБДД МВД РФ, Mercedes
18:04 05.01.2023
 
В Сочи в результате ДТП пострадали три человека, в том числе ребенок

ГИБДД: в Сочи в результате ДТП пострадали три человека, в том числе ребенок

© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в медиабанкАвтомобили скорой медицинской помощи
Автомобили скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 05.01.2023
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Автомобили скорой медицинской помощи. Архивное фото
Читать ria.ru в
СОЧИ, 5 янв – РИА Новости. Двое взрослых и один ребёнок пострадали в результате столкновения трёх автомобилей на трассе в Сочи, предварительно, из-за уснувшего за рулём водителя, сообщили журналистам в пресс-службе ГИБДД Краснодарского края.
ДТП произошло на федеральной трассе А-147 "Адлер - Альпика Сервис". По предварительным данным, водитель Mercedes уснул за рулём и выехал на встречную полосу, допустив столкновение с легковушкой Honda. Ехавший позади грузовик тоже столкнулся с этими автомобилями.
"В результате ДТП пострадали три человека, в том числе один несовершеннолетний", - сказали в ведомстве.
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ПроисшествияАвтоСочиКраснодарский крайГИБДД МВД РФMercedes
 
 
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