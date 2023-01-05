https://ria.ru/20230105/avariya-1843177971.html
В Сочи в результате ДТП пострадали три человека, в том числе ребенок
В Сочи в результате ДТП пострадали три человека, в том числе ребенок - РИА Новости, 05.01.2023
В Сочи в результате ДТП пострадали три человека, в том числе ребенок
Двое взрослых и один ребёнок пострадали в результате столкновения трёх автомобилей на трассе в Сочи, предварительно, из-за уснувшего за рулём водителя, сообщили РИА Новости, 05.01.2023
2023-01-05T18:04
2023-01-05T18:04
2023-01-05T18:04
происшествия
авто
сочи
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mercedes
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СОЧИ, 5 янв – РИА Новости. Двое взрослых и один ребёнок пострадали в результате столкновения трёх автомобилей на трассе в Сочи, предварительно, из-за уснувшего за рулём водителя, сообщили журналистам в пресс-службе ГИБДД Краснодарского края. ДТП произошло на федеральной трассе А-147 "Адлер - Альпика Сервис". По предварительным данным, водитель Mercedes уснул за рулём и выехал на встречную полосу, допустив столкновение с легковушкой Honda. Ехавший позади грузовик тоже столкнулся с этими автомобилями. "В результате ДТП пострадали три человека, в том числе один несовершеннолетний", - сказали в ведомстве.
https://ria.ru/20230105/dtp-1843118231.html
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происшествия, авто, сочи, краснодарский край, гибдд мвд рф, mercedes
Происшествия, Авто, Сочи, Краснодарский край, ГИБДД МВД РФ, Mercedes
В Сочи в результате ДТП пострадали три человека, в том числе ребенок
ГИБДД: в Сочи в результате ДТП пострадали три человека, в том числе ребенок