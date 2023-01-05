https://ria.ru/20230105/avariya-1843177971.html

В Сочи в результате ДТП пострадали три человека, в том числе ребенок

В Сочи в результате ДТП пострадали три человека, в том числе ребенок - РИА Новости, 05.01.2023

В Сочи в результате ДТП пострадали три человека, в том числе ребенок

Двое взрослых и один ребёнок пострадали в результате столкновения трёх автомобилей на трассе в Сочи, предварительно, из-за уснувшего за рулём водителя, сообщили РИА Новости, 05.01.2023

2023-01-05T18:04

2023-01-05T18:04

2023-01-05T18:04

происшествия

авто

сочи

краснодарский край

гибдд мвд рф

mercedes

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/0f/1831659033_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_f2d66d8a943052e2c30f33ad4f9d4f5c.jpg

СОЧИ, 5 янв – РИА Новости. Двое взрослых и один ребёнок пострадали в результате столкновения трёх автомобилей на трассе в Сочи, предварительно, из-за уснувшего за рулём водителя, сообщили журналистам в пресс-службе ГИБДД Краснодарского края. ДТП произошло на федеральной трассе А-147 "Адлер - Альпика Сервис". По предварительным данным, водитель Mercedes уснул за рулём и выехал на встречную полосу, допустив столкновение с легковушкой Honda. Ехавший позади грузовик тоже столкнулся с этими автомобилями. "В результате ДТП пострадали три человека, в том числе один несовершеннолетний", - сказали в ведомстве.

https://ria.ru/20230105/dtp-1843118231.html

сочи

краснодарский край

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, авто, сочи, краснодарский край, гибдд мвд рф, mercedes