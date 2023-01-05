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Командир рассказал о превосходстве российской артиллерии у поселка Нью-Йорк
Командир рассказал о превосходстве российской артиллерии у поселка Нью-Йорк - РИА Новости, 05.01.2023
Командир рассказал о превосходстве российской артиллерии у поселка Нью-Йорк
Российская артиллерия, работающая по украинским позициям в поселке Новгородское (переименован киевскими властями в Нью-Йорк), в 20 раз превосходит противника по РИА Новости, 05.01.2023
2023-01-05T21:21
2023-01-05T21:21
2023-01-05T21:21
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волноваха
украина
вооруженные силы рф
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ДОНЕЦК, 5 янв - РИА Новости. Российская артиллерия, работающая по украинским позициям в поселке Новгородское (переименован киевскими властями в Нью-Йорк), в 20 раз превосходит противника по плотности огня, сообщил РИА Новости командир гаубичной батареи. "Наш огонь плотнее, ну так субъективно: 20 к одному. То есть на 20 наших снарядов один их", - сказал командир батареи 152-мм гаубиц Д-20 3-й бригады первого армейского корпуса ВС РФ с позывным "Злой". Вместе с тем, по его словам, в боях за Волноваху это преимущество было еще больше. "Тогда первый удар был у нас очень хорошо был нанесён, выбили им артиллерию, и в принципе тогда мы работали как в тире. Тогда, наверно, на 100 наших снарядов прилетал их один... Тогда наш перевес был еще больше, чем сейчас", - сказал собеседник агентства. Он объяснил это рядом факторов: направление было одним из ключевых, с боеприпасами у Украины было хуже, потому что натовская помощь еще не приходила. "Тогда было работать легче, работали плотнее, но, честно скажем, работали мы менее точно, чем сейчас. Было меньше беспилотников. Выучка у нас, конечно, с опытом повысилась. Тогда стреляли больше, но сейчас стреляем точнее", - отметил командир.
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в мире, волноваха, украина, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, В мире, Волноваха, Украина, Вооруженные силы РФ
Командир рассказал о превосходстве российской артиллерии у поселка Нью-Йорк
Командир батареи: российская артиллерия превосходит украинскую у поселка Нью-Йорк в 20 раз
ДОНЕЦК, 5 янв - РИА Новости. Российская артиллерия, работающая по украинским позициям в поселке Новгородское (переименован киевскими властями в Нью-Йорк), в 20 раз превосходит противника по плотности огня, сообщил РИА Новости командир гаубичной батареи.
"Наш огонь плотнее, ну так субъективно: 20 к одному. То есть на 20 наших снарядов один их", - сказал командир батареи 152-мм гаубиц Д-20 3-й бригады первого армейского корпуса ВС РФ
с позывным "Злой".
Вместе с тем, по его словам, в боях за Волноваху
это преимущество было еще больше.
"Тогда первый удар был у нас очень хорошо был нанесён, выбили им артиллерию, и в принципе тогда мы работали как в тире. Тогда, наверно, на 100 наших снарядов прилетал их один... Тогда наш перевес был еще больше, чем сейчас", - сказал собеседник агентства.
Он объяснил это рядом факторов: направление было одним из ключевых, с боеприпасами у Украины
было хуже, потому что натовская помощь еще не приходила.
"Тогда было работать легче, работали плотнее, но, честно скажем, работали мы менее точно, чем сейчас. Было меньше беспилотников. Выучка у нас, конечно, с опытом повысилась. Тогда стреляли больше, но сейчас стреляем точнее", - отметил командир.