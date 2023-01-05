https://ria.ru/20230105/artilleriya-1843196795.html

Командир рассказал о превосходстве российской артиллерии у поселка Нью-Йорк

Командир рассказал о превосходстве российской артиллерии у поселка Нью-Йорк - РИА Новости, 05.01.2023

Командир рассказал о превосходстве российской артиллерии у поселка Нью-Йорк

Российская артиллерия, работающая по украинским позициям в поселке Новгородское (переименован киевскими властями в Нью-Йорк), в 20 раз превосходит противника по РИА Новости, 05.01.2023

2023-01-05T21:21

2023-01-05T21:21

2023-01-05T21:21

специальная военная операция на украине

в мире

волноваха

украина

вооруженные силы рф

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/1b/1841579957_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_d38f0169867bfce4a19888975c0d18f4.jpg

ДОНЕЦК, 5 янв - РИА Новости. Российская артиллерия, работающая по украинским позициям в поселке Новгородское (переименован киевскими властями в Нью-Йорк), в 20 раз превосходит противника по плотности огня, сообщил РИА Новости командир гаубичной батареи. "Наш огонь плотнее, ну так субъективно: 20 к одному. То есть на 20 наших снарядов один их", - сказал командир батареи 152-мм гаубиц Д-20 3-й бригады первого армейского корпуса ВС РФ с позывным "Злой". Вместе с тем, по его словам, в боях за Волноваху это преимущество было еще больше. "Тогда первый удар был у нас очень хорошо был нанесён, выбили им артиллерию, и в принципе тогда мы работали как в тире. Тогда, наверно, на 100 наших снарядов прилетал их один... Тогда наш перевес был еще больше, чем сейчас", - сказал собеседник агентства. Он объяснил это рядом факторов: направление было одним из ключевых, с боеприпасами у Украины было хуже, потому что натовская помощь еще не приходила. "Тогда было работать легче, работали плотнее, но, честно скажем, работали мы менее точно, чем сейчас. Было меньше беспилотников. Выучка у нас, конечно, с опытом повысилась. Тогда стреляли больше, но сейчас стреляем точнее", - отметил командир.

волноваха

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, волноваха, украина, вооруженные силы рф