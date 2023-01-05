https://ria.ru/20230105/aktivy-1843199832.html

На Украине арестовали активы принадлежащего россиянам холдинга

На Украине арестовали активы принадлежащего россиянам холдинга - РИА Новости, 05.01.2023

На Украине арестовали активы принадлежащего россиянам холдинга

Бюро экономической безопасности Украины арестовало активы транспортного холдинга ООО "Евротерминал" на сумму 700 миллионов гривен (19 миллионов долларов),... РИА Новости, 05.01.2023

2023-01-05T20:21

2023-01-05T20:21

2023-01-05T21:50

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МОСКВА, 5 янв - РИА Новости. Бюро экономической безопасности Украины арестовало активы транспортного холдинга ООО "Евротерминал" на сумму 700 миллионов гривен (19 миллионов долларов), сообщает издание "Экономическая правда" со ссылкой на источник в правоохранительных органах. Владимир Зеленский ранее подписал закон о "принудительном изъятии" на Украине объектов собственности РФ и ее резидентов. "Бюро экономической безопасности арестовало активы транспортного холдинга, являющегося одним из крупнейших логистических центров на Украине, на 700 миллионов гривен – компания принадлежит россиянам и уклонялась от уплаты налогов. По данным источников ЭП в правоохранительных органах, речь идет о ООО "Евротерминал" в Одессе", - говорится в сообщении на сайте издания. По результатам обысков, как передает издание, детективы бюро обнаружили и изъяли документы, свидетельствующие о правонарушениях и подтверждающие гражданство РФ учредителей. В рамках следствия были арестовали корпоративные права ООО "Евротерминал", наложен арест на девять единиц транспорта и 13 объектов недвижимости. Общая стоимость товарно-материальных ценностей, на которые наложен арест, составляет около 700 миллионов гривен (19 миллионов долларов).

https://ria.ru/20221229/aktivy-1842303375.html

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в мире, владимир зеленский, украина, россия