https://ria.ru/20230104/zelenskiy-1843076583.html

"Все произойдет очень быстро". В США раскрыли главный страх Зеленского

"Все произойдет очень быстро". В США раскрыли главный страх Зеленского - РИА Новости, 04.01.2023

"Все произойдет очень быстро". В США раскрыли главный страх Зеленского

Президент Украины Владимир Зеленский боится, что народ возненавидит его за длительный вооруженный конфликт в стране, заявил американский экономист Ричард Вольф. РИА Новости, 04.01.2023

2023-01-04T19:09

2023-01-04T19:09

2023-01-04T20:08

политика

украина

сша

россия

владимир зеленский

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МОСКВА, 4 янв — РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский боится, что народ возненавидит его за длительный вооруженный конфликт в стране, заявил американский экономист Ричард Вольф.Западные политические деятели и эксперты неоднократно критиковали США и Евросоюз за намеренное затягивание конфликта на Украине поставками оружия ВСУ и финансовой поддержкой киевского режима. В России предупредили, что грузы из западных стран с амуницией станут законной целью для ВКС в соседней республике.Москва с 24 февраля проводит специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Перед армией стоит задача освободить Донбасс и гарантировать безопасность России.

https://ria.ru/20230104/nato-1843066457.html

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политика, украина, сша, россия, владимир зеленский