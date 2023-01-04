19:09 04.01.2023 (обновлено: 20:08 04.01.2023)
"Все произойдет очень быстро". В США раскрыли главный страх Зеленского
Профессор Вольф из США рассказал о главном страхе президента Украины Зеленского
© AP Photo / Andrew KravchenkoПрезидент Украины Владимир Зеленский
© AP Photo / Andrew Kravchenko
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
МОСКВА, 4 янв — РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский боится, что народ возненавидит его за длительный вооруженный конфликт в стране, заявил американский экономист Ричард Вольф.
"Что говорит Зеленский: украинцы никогда не простят русским. <…> Чего боится Зеленский: украинцы никогда не простят его самого за военные действия.<…> На войне и в политике трансформация из героя в злодея может произойти быстро", — написал он в Twitter.
Западные политические деятели и эксперты неоднократно критиковали США и Евросоюз за намеренное затягивание конфликта на Украине поставками оружия ВСУ и финансовой поддержкой киевского режима. В России предупредили, что грузы из западных стран с амуницией станут законной целью для ВКС в соседней республике.
Москва с 24 февраля проводит специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Перед армией стоит задача освободить Донбасс и гарантировать безопасность России.