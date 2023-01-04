https://ria.ru/20230104/zaporozhe-1843055215.html
При ударе со стороны ВСУ по Васильевке погибли два человека
При ударе со стороны ВСУ по Васильевке погибли два человека - РИА Новости, 04.01.2023
При ударе со стороны ВСУ по Васильевке погибли два человека
Два человека погибли в результате украинского удара по многоэтажному дому в Васильевке, сообщил член главного совета администрации Запорожской области Владимир... РИА Новости, 04.01.2023
2023-01-04T15:22
2023-01-04T15:22
2023-01-04T15:40
специальная военная операция на украине
происшествия
владимир рогов
запорожская область
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 4 янв - РИА Новости. Два человека погибли в результате украинского удара по многоэтажному дому в Васильевке, сообщил член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов."Удар боевиков ВСУ по Васильевке пришёлся не в здание комендатуры, а в соседнюю многоэтажку. Количество погибших увеличилось до двух. Количество раненых уточняется", - написал Рогов в своем Telegram-канале.По его словам, по предварительным данным, огонь вёлся из РСЗО HIMARS.
https://ria.ru/20230104/zaporozhe-1843051911.html
запорожская область
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, владимир рогов, запорожская область, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Владимир Рогов, Запорожская область, Вооруженные силы Украины
15:22 04.01.2023 (обновлено: 15:40 04.01.2023)
При ударе со стороны ВСУ по Васильевке погибли два человека
Рогов: при ударе со стороны ВСУ по многоэтажному дому в Васильевке погибли два человека