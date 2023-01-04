https://ria.ru/20230104/zaporozhe-1843055215.html

При ударе со стороны ВСУ по Васильевке погибли два человека

При ударе со стороны ВСУ по Васильевке погибли два человека - РИА Новости, 04.01.2023

При ударе со стороны ВСУ по Васильевке погибли два человека

Два человека погибли в результате украинского удара по многоэтажному дому в Васильевке, сообщил член главного совета администрации Запорожской области Владимир... РИА Новости, 04.01.2023

2023-01-04T15:22

2023-01-04T15:22

2023-01-04T15:40

специальная военная операция на украине

происшествия

владимир рогов

запорожская область

вооруженные силы украины

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/1c/1775476884_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_9dee386d8674e1d05bf1906c1f4a7f59.jpg

МОСКВА, 4 янв - РИА Новости. Два человека погибли в результате украинского удара по многоэтажному дому в Васильевке, сообщил член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов."Удар боевиков ВСУ по Васильевке пришёлся не в здание комендатуры, а в соседнюю многоэтажку. Количество погибших увеличилось до двух. Количество раненых уточняется", - написал Рогов в своем Telegram-канале.По его словам, по предварительным данным, огонь вёлся из РСЗО HIMARS.

https://ria.ru/20230104/zaporozhe-1843051911.html

запорожская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, владимир рогов, запорожская область, вооруженные силы украины