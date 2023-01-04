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ВСУ обстреляли военную комендатуру в Васильевке Запорожской области - РИА Новости, 04.01.2023
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ВСУ обстреляли военную комендатуру в Васильевке Запорожской области
ВСУ обстреляли военную комендатуру в Васильевке Запорожской области - РИА Новости, 04.01.2023
ВСУ обстреляли военную комендатуру в Васильевке Запорожской области
Вооруженные силы Украины нанесли удар по военной комендатуре и жилому дому в Васильевке в Запорожской области, сообщил в Telegram-канале член главного совета... РИА Новости, 04.01.2023
2023-01-04T14:47
2023-01-04T16:15
запорожская область
происшествия
владимир рогов
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 4 янв — РИА Новости. Вооруженные силы Украины нанесли удар по военной комендатуре и жилому дому в Васильевке в Запорожской области, сообщил в Telegram-канале член главного совета администрации региона Владимир Рогов.Позднее он уточнил, что удар пришелся не в здание комендатуры, а в соседний многоэтажный дом. В результате погибли два человека.Рогов добавил, что украинские войска продолжают массированные удары по гражданским объектам города. Глава администрации Васильевского района Наталья Романиченко призвала жителей не выходить на улицу и по возможности переместиться в укрытия.Кроме того, член главного совета администрации Запорожской области сообщил об обстреле города Пологи. ВСУ выпустили по нему как минимум три снаряда. Информация о жертвах и разрушениях уточняется.Накануне в военных комендатурах региона началась выдача пропусков на транспортные средства для перемещения по территории области.Ситуация на линии фронта в Запорожской области остается тревожной: уже несколько недель там ожидают наступления украинских войск. Как сообщала администрация региона в конце октября, Энергодар с Запорожской АЭС, а также Мелитополь и Бердянск могут стать основными направлениями возможной атаки.Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию на Украине. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.Освобожденные территории Запорожской области стали российским регионом по итогам референдума, на котором 93,11 процента участников проголосовали за присоединение к России. Тридцатого сентября в Кремле прошла церемония подписания договоров о принятии в состав России Запорожской и Херсонской областей, Донецкой и Луганской народных республик.
https://ria.ru/20230104/makeevka-1842995848.html
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запорожская область, происшествия, владимир рогов, вооруженные силы украины
Запорожская область, Происшествия, Владимир Рогов, Вооруженные силы Украины
14:47 04.01.2023 (обновлено: 16:15 04.01.2023)
 
ВСУ обстреляли военную комендатуру в Васильевке Запорожской области

Рогов сообщил об обстреле ВСУ военной комендатуры в Васильевке Запорожской области

© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в медиабанкОсколки снаряда
Осколки снаряда - РИА Новости, 1920, 04.01.2023
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Осколки снаряда. Архивное фото
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МОСКВА, 4 янв — РИА Новости. Вооруженные силы Украины нанесли удар по военной комендатуре и жилому дому в Васильевке в Запорожской области, сообщил в Telegram-канале член главного совета администрации региона Владимир Рогов.

"Васильевка под огнем боевиков ВСУ. Прилет тяжелого (снаряда. — Прим. ред.) по военной комендатуре, где стояла очередь из местных жителей на получение пропусков для личного автотранспорта", — уточнил он.

Позднее он уточнил, что удар пришелся не в здание комендатуры, а в соседний многоэтажный дом. В результате погибли два человека.
Рогов добавил, что украинские войска продолжают массированные удары по гражданским объектам города. Глава администрации Васильевского района Наталья Романиченко призвала жителей не выходить на улицу и по возможности переместиться в укрытия.
Кроме того, член главного совета администрации Запорожской области сообщил об обстреле города Пологи. ВСУ выпустили по нему как минимум три снаряда. Информация о жертвах и разрушениях уточняется.
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Накануне в военных комендатурах региона началась выдача пропусков на транспортные средства для перемещения по территории области.
Ситуация на линии фронта в Запорожской области остается тревожной: уже несколько недель там ожидают наступления украинских войск. Как сообщала администрация региона в конце октября, Энергодар с Запорожской АЭС, а также Мелитополь и Бердянск могут стать основными направлениями возможной атаки.
Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию на Украине. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.
Освобожденные территории Запорожской области стали российским регионом по итогам референдума, на котором 93,11 процента участников проголосовали за присоединение к России. Тридцатого сентября в Кремле прошла церемония подписания договоров о принятии в состав России Запорожской и Херсонской областей, Донецкой и Луганской народных республик.
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