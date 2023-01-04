08:00 04.01.2023 (обновлено: 08:17 04.01.2023)
"Стильные" и "волшебные". Каких животных открыли за год
© BenjaminHeally / Museums VictoriaРанее неизвестный угорь
© BenjaminHeally / Museums Victoria
МОСКВА, 4 янв — РИА Новости, Николай Гурьянов. Уходящий год принес множество открытий в зоологии. Пчела "с собачьей мордой", лягушка-тапир, волшебный губан и ряд других удивительных существ раньше на глаза человеку не попадались. О самых интересных животных, обнаруженных в 2022-м, — в материале РИА Новости.
Пчелы-псоглавцы
Таксономисты ежегодно описывают тысячи новых видов. Абсолютное большинство открытий приходится на мелкую фауну — насекомых, членистоногих и прочих беспозвоночных.
Среди подобных новинок прошедшего года — пчела "с собачьей мордой". Leioproctus zephyr живет в Западной Австралии. Ее отличает вытянутый гребень на клипеусе (или наличнике) — хитиновой пластине на голове.
Энтомолог Кит Прендергаст решила, что эта особенность делает пчелу похожей на собаку (если смотреть сбоку), и назвала новый вид в честь своей овчарки по кличке Зефир. Вообще, по оценкам ученых, только в Австралии обитает более двух тысяч эндемичных видов пчел. И многие из них еще не описаны.
Пчела Leioproctus zephyr
Лягушка из "Гарри Поттера"
Вторая часть названия вида на языке местных индейцев означает "тапир". Именно так здешние жители именуют это земноводное. Впрочем, многие пользователи соцсетей сравнили его с шоколадной лягушкой из "Гарри Поттера".
Лягушка-тапир Synapturanus danta
Братья, но не родные
Иногда удается описать и новые виды крупных животных. Обычно это происходит, когда биологи внимательнее присматриваются к уже известным зверям. И оказывается, что те, кого ранее принимали за "родных братьев", на деле — "кузены".
Именно так в минувшем году был открыт ошейниковый ленивец Bradypus crinitus. Изучив строение тела и проанализировав ДНК, этот вид выделили из таксона B. torquatus.
Оба — эндемики бразильских атлантических лесов, только torquatus обитает севернее, а crinitus — южнее. У этих трехпалых животных воротник из темной шерсти, а голова из-за "прически" похожа на кокосовый орех. Эти два вида, как ожидается, вскоре признают находящимися под угрозой исчезновения.
Поющие в темноте
Прошлый год подарил нам новую сову. Точнее, совку. Ранее неизвестную Otus bikegila обнаружили в природном парке на острове Принсипи, входящем в состав Демократической Республики Сан-Томе и Принсипи — это государство занимает архипелаг у берегов Центральной Африки.
Вид открыли благодаря характерной вокализации — набору быстро повторяющихся коротких звуков, похожих на стрекот насекомых. Пары совок с наступлением темноты часто так кричат — дуэтом.
Вид миниатюрной совы Otus bikegila (совка Принсипи)
"Пол? Вырастет — сама решит"
Львиная доля таксономических открытий происходит под водой. Например, там нашли рыбку радужной расцветки, которая меняет пол по мере взросления.
Волшебный губан (это бытовое название рода) скрывался в так называемой мезофотической зоне Индийского океана недалеко от Мальдивских островов. Это сумеречное пространство на глубине 40-70 метров — наименее удобное для исследований и потому крайне мало изученное морскими зоологами.
Новый вид получил" название Cirrhilabrus finifenmaa, что можно перевести как "волшебный губан с розовой вуалью". Как и другие представители рода, эти рыбы рождаются самками, а затем становятся самцами, приобретая яркий окрас. Он им нужен, чтобы произвести впечатление на противоположный пол во время брачного периода.
CC0 / JE Randall / Yi-Kai Tea, Ahmed Najeeb, Joseph Rowlett, Luiz A. Rocha / Рыба Cirrhilabrus finifenmaa, открытая в районе Мальдив
Рыба Cirrhilabrus finifenmaa, открытая в районе Мальдив
Самое стильное ракообразное
"В берете из морской губки и пушистой шубке, этот краб, должно быть, одно из самых стильных ракообразных в наших океанах", — пишет Discover Wildlife о вновь открытом виде Lamarckdromia beagle. Особь вынесло на берег в Западной Австралии, после чего она заняла свое место в научных анналах.
Краб принадлежит к семейству Dromiidae, чьи представители используют для защиты морские губки, предпочитая те, которые для отпугивания хищников производят неприятные химические вещества.
"Бигль" в обозначении этого вида отсылает не только к породе собак с похожей расцветкой, но и к историческому кораблю с таким названием — на нем Чарльз Дарвин совершил путешествие, по итогам которого создал теорию эволюции.
Монстр из вечной тьмы
Экспедиция Исследовательского института музеев Виктории к Кокосовым островам собрала данные о глубоководных животных, многие из которых могут оказаться представителями еще не учтенных видов.
Настоящим открытием стал ранее неизвестный угорь, обитающий на глубине около пяти километров. Он покрыт прозрачной студенистой кожей. Монстр живет в кромешной тьме, поэтому его глаза развиты плохо. И, что необычно для рыб, самки этого угря не мечут икру, а рожают живых детенышей.
© BenjaminHeally / Museums VictoriaРанее неизвестный угорь
© BenjaminHeally / Museums Victoria
Ранее неизвестный угорь
Кроме того, в ценный научный "улов" входит рыба-паук Bathypterois guentheri с длинными плавниками, так что кажется, будто она перемещается по дну как на ходулях. А еще рыба — летучая мышь (batfish) — глубоководный скат с выразительными глазами, конгер — разновидность угря, зловещая рыба-ящерица и другие. Однако, скорее всего, все они —представители уже известных таксонов, хотя и редких. Но от этого выглядят не менее впечатляюще.
© BenjaminHeally / Museums VictoriaРыба-паук Bathypterois guentheri
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Рыба-паук Bathypterois guentheri
© BenjaminHeally / Museums Victoria
© BenjaminHeally / Museums VictoriaBatfish
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Batfish
© BenjaminHeally / Museums Victoria
© BenjaminHeally / Museums Victoria
Конгер, найденный на километровой глубине (Congridae)
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Конгер, найденный на километровой глубине (Congridae)
© BenjaminHeally / Museums Victoria
© BenjaminHeally / Museums VictoriaРыба-ящерица
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Рыба-ящерица
© BenjaminHeally / Museums Victoria
1 из 4
Рыба-паук Bathypterois guentheri
© BenjaminHeally / Museums Victoria
2 из 4
Batfish
© BenjaminHeally / Museums Victoria
3 из 4
Конгер, найденный на километровой глубине (Congridae)
© BenjaminHeally / Museums Victoria
4 из 4
Рыба-ящерица
© BenjaminHeally / Museums Victoria