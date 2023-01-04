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"Стильные" и "волшебные". Каких животных открыли за год

"Стильные" и "волшебные". Каких животных открыли за год - РИА Новости, 04.01.2023

"Стильные" и "волшебные". Каких животных открыли за год

Уходящий год принес множество открытий в зоологии. Пчела "с собачьей мордой", лягушка-тапир, волшебный губан и ряд других удивительных существ раньше на глаза... РИА Новости, 04.01.2023

2023-01-04T08:00

2023-01-04T08:00

2023-01-04T08:17

наука

гарри поттер

чарльз дарвин

западная австралия

австралия

чикаго

биология

животные

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МОСКВА, 4 янв — РИА Новости, Николай Гурьянов. Уходящий год принес множество открытий в зоологии. Пчела "с собачьей мордой", лягушка-тапир, волшебный губан и ряд других удивительных существ раньше на глаза человеку не попадались. О самых интересных животных, обнаруженных в 2022-м, — в материале РИА Новости.Пчелы-псоглавцыТаксономисты ежегодно описывают тысячи новых видов. Абсолютное большинство открытий приходится на мелкую фауну — насекомых, членистоногих и прочих беспозвоночных.Среди подобных новинок прошедшего года — пчела "с собачьей мордой". Leioproctus zephyr живет в Западной Австралии. Ее отличает вытянутый гребень на клипеусе (или наличнике) — хитиновой пластине на голове.Энтомолог Кит Прендергаст решила, что эта особенность делает пчелу похожей на собаку (если смотреть сбоку), и назвала новый вид в честь своей овчарки по кличке Зефир. Вообще, по оценкам ученых, только в Австралии обитает более двух тысяч эндемичных видов пчел. И многие из них еще не описаны.Лягушка из "Гарри Поттера"Искать животных размером побольше приходится в труднодоступных местах. Экспедиция из Филдовского музея естественной истории (Чикаго, США) провела несколько дней в торфяниках Амазонки в бассейне реки Путумайо, чтобы поймать двух самцов лягушки Synapturanus danta. Самку так и не нашли.Вторая часть названия вида на языке местных индейцев означает "тапир". Именно так здешние жители именуют это земноводное. Впрочем, многие пользователи соцсетей сравнили его с шоколадной лягушкой из "Гарри Поттера".Братья, но не родныеИногда удается описать и новые виды крупных животных. Обычно это происходит, когда биологи внимательнее присматриваются к уже известным зверям. И оказывается, что те, кого ранее принимали за "родных братьев", на деле — "кузены".Именно так в минувшем году был открыт ошейниковый ленивец Bradypus crinitus. Изучив строение тела и проанализировав ДНК, этот вид выделили из таксона B. torquatus.Оба — эндемики бразильских атлантических лесов, только torquatus обитает севернее, а crinitus — южнее. У этих трехпалых животных воротник из темной шерсти, а голова из-за "прически" похожа на кокосовый орех. Эти два вида, как ожидается, вскоре признают находящимися под угрозой исчезновения.Поющие в темнотеПрошлый год подарил нам новую сову. Точнее, совку. Ранее неизвестную Otus bikegila обнаружили в природном парке на острове Принсипи, входящем в состав Демократической Республики Сан-Томе и Принсипи — это государство занимает архипелаг у берегов Центральной Африки.Вид открыли благодаря характерной вокализации — набору быстро повторяющихся коротких звуков, похожих на стрекот насекомых. Пары совок с наступлением темноты часто так кричат — дуэтом."Пол? Вырастет — сама решит"Львиная доля таксономических открытий происходит под водой. Например, там нашли рыбку радужной расцветки, которая меняет пол по мере взросления.Волшебный губан (это бытовое название рода) скрывался в так называемой мезофотической зоне Индийского океана недалеко от Мальдивских островов. Это сумеречное пространство на глубине 40-70 метров — наименее удобное для исследований и потому крайне мало изученное морскими зоологами.Новый вид получил" название Cirrhilabrus finifenmaa, что можно перевести как "волшебный губан с розовой вуалью". Как и другие представители рода, эти рыбы рождаются самками, а затем становятся самцами, приобретая яркий окрас. Он им нужен, чтобы произвести впечатление на противоположный пол во время брачного периода.Самое стильное ракообразное"В берете из морской губки и пушистой шубке, этот краб, должно быть, одно из самых стильных ракообразных в наших океанах", — пишет Discover Wildlife о вновь открытом виде Lamarckdromia beagle. Особь вынесло на берег в Западной Австралии, после чего она заняла свое место в научных анналах.Краб принадлежит к семейству Dromiidae, чьи представители используют для защиты морские губки, предпочитая те, которые для отпугивания хищников производят неприятные химические вещества."Бигль" в обозначении этого вида отсылает не только к породе собак с похожей расцветкой, но и к историческому кораблю с таким названием — на нем Чарльз Дарвин совершил путешествие, по итогам которого создал теорию эволюции.Монстр из вечной тьмыЭкспедиция Исследовательского института музеев Виктории к Кокосовым островам собрала данные о глубоководных животных, многие из которых могут оказаться представителями еще не учтенных видов.Настоящим открытием стал ранее неизвестный угорь, обитающий на глубине около пяти километров. Он покрыт прозрачной студенистой кожей. Монстр живет в кромешной тьме, поэтому его глаза развиты плохо. И, что необычно для рыб, самки этого угря не мечут икру, а рожают живых детенышей.Кроме того, в ценный научный "улов" входит рыба-паук Bathypterois guentheri с длинными плавниками, так что кажется, будто она перемещается по дну как на ходулях. А еще рыба — летучая мышь (batfish) — глубоководный скат с выразительными глазами, конгер — разновидность угря, зловещая рыба-ящерица и другие. Однако, скорее всего, все они —представители уже известных таксонов, хотя и редких. Но от этого выглядят не менее впечатляюще.

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