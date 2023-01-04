https://ria.ru/20230104/uzbekistan-1843008642.html

С закрытого перевала в Узбекистане эвакуировали около 400 человек

С закрытого перевала в Узбекистане эвакуировали около 400 человек - РИА Новости, 04.01.2023

С закрытого перевала в Узбекистане эвакуировали около 400 человек

"Узбекские железные дороги" в среду эвакуировали специальными поездами около 400 человек, застрявших на перевале Камчик, закрытом из-за снегопада, сообщает... РИА Новости, 04.01.2023

2023-01-04T08:38

2023-01-04T08:38

2023-01-04T08:38

узбекистан

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

в мире

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​ТАШКЕНТ, 4 янв - РИА Новости. "Узбекские железные дороги" в среду эвакуировали специальными поездами около 400 человек, застрявших на перевале Камчик, закрытом из-за снегопада, сообщает пресс-служба железнодорожной компании. По данным узбекистанского МЧС, с полуночи 4 января (22.00 3 января по мск) из-за обильного снегопада и объявленной лавинной опасности на перевале Камчик была временно закрыта международная автомагистраль А-373. Был создан оперативный штаб по эвакуации застрявших в пути людей. "Был организован рейс специального поезда №902 сообщением "Ангрен – Орзу – Пап" для пассажиров, оказавшихся на подступах перевала, и сегодня в 4.42 (2.42) порядка 400 граждан были эвакуированы", - говорится в сообщении в Telegram-канале "Узбекских железных дорог". Эвакуация людей продолжается, добавили в пресс-службе. Через перевал Камчик проходит единственная автомобильная дорога, связывающая восточные области Ферганской долины с остальной частью Узбекистана. Зимой из-за угрозы схода лавин, а весной из-за оползней и селей автодорога на перевале периодически закрывается. Летом 2016 года "Узбекские железные дороги" построили электрифицированную железнодорожную линию Ангрен-Пап, которая проходит через 19-километровый туннель на перевале. Однако зимой движение поездов через туннель также приостанавливается во время ухудшения погоды.

https://ria.ru/20230101/pogoda-1842757754.html

узбекистан

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

узбекистан, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), в мире