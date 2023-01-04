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Москва будет добиваться арабо-израильского урегулирования, заявили в МИД - РИА Новости, 04.01.2023
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Москва будет добиваться арабо-израильского урегулирования, заявили в МИД
Москва будет добиваться арабо-израильского урегулирования, заявили в МИД - РИА Новости, 04.01.2023
Москва будет добиваться арабо-израильского урегулирования, заявили в МИД
Россия будет добиваться возобновления арабо-израильского урегулирования независимо от геополитической ситуации и настроя ряда игроков, заявил в интервью РИА... РИА Новости, 04.01.2023
2023-01-04T11:27
2023-01-04T11:27
политика
владимир сафронков
россия
израиль
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МОСКВА, 4 янв – РИА Новости. Россия будет добиваться возобновления арабо-израильского урегулирования независимо от геополитической ситуации и настроя ряда игроков, заявил в интервью РИА Новости спецпредставитель МИД РФ по ближневосточному урегулированию Владимир Сафронков. "Вне зависимости от глобальной политической конъюнктуры и настроя ряда международных игроков наша страна продолжит вносить свой вклад в возобновление ближневосточного мирного процесса", - сказал он. Сафронков добавил, что у России есть для этого важнейший актив – конструктивные отношения со всеми сторонами, включая Израиль, Палестину и другие арабские страны, а также – доверие ко внешней политике России". В частности, на запуск такого процесса была нацелена инициатива России о проведении международной встречи по Ближнему Востоку в Москве, отметил спецпредставитель МИД России.
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политика, владимир сафронков, россия, израиль
Политика, Владимир Сафронков, Россия, Израиль
11:27 04.01.2023
 
Москва будет добиваться арабо-израильского урегулирования, заявили в МИД

Дипломат Сафронков: Москва будет добиваться арабо-израильского урегулирования

© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в медиабанкЗдание Министерства иностранных дел РФ в Москве
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 04.01.2023
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 4 янв – РИА Новости. Россия будет добиваться возобновления арабо-израильского урегулирования независимо от геополитической ситуации и настроя ряда игроков, заявил в интервью РИА Новости спецпредставитель МИД РФ по ближневосточному урегулированию Владимир Сафронков.
"Вне зависимости от глобальной политической конъюнктуры и настроя ряда международных игроков наша страна продолжит вносить свой вклад в возобновление ближневосточного мирного процесса", - сказал он.
Сафронков добавил, что у России есть для этого важнейший актив – конструктивные отношения со всеми сторонами, включая Израиль, Палестину и другие арабские страны, а также – доверие ко внешней политике России".
В частности, на запуск такого процесса была нацелена инициатива России о проведении международной встречи по Ближнему Востоку в Москве, отметил спецпредставитель МИД России.
Посол Украины в Израиле Евгений Корнийчук - РИА Новости, 1920, 03.01.2023
3 января, 23:19
Посол Украины Корнийчук осудил главу МИД Израиля Коэна за беседу с Лавровым
 
ПолитикаВладимир СафронковРоссияИзраиль
 
 
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