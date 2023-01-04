https://ria.ru/20230104/uregulirovanie-1843024727.html

Москва будет добиваться арабо-израильского урегулирования, заявили в МИД

Москва будет добиваться арабо-израильского урегулирования, заявили в МИД - РИА Новости, 04.01.2023

Москва будет добиваться арабо-израильского урегулирования, заявили в МИД

Россия будет добиваться возобновления арабо-израильского урегулирования независимо от геополитической ситуации и настроя ряда игроков, заявил в интервью РИА... РИА Новости, 04.01.2023

2023-01-04T11:27

2023-01-04T11:27

2023-01-04T11:27

политика

владимир сафронков

россия

израиль

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МОСКВА, 4 янв – РИА Новости. Россия будет добиваться возобновления арабо-израильского урегулирования независимо от геополитической ситуации и настроя ряда игроков, заявил в интервью РИА Новости спецпредставитель МИД РФ по ближневосточному урегулированию Владимир Сафронков. "Вне зависимости от глобальной политической конъюнктуры и настроя ряда международных игроков наша страна продолжит вносить свой вклад в возобновление ближневосточного мирного процесса", - сказал он. Сафронков добавил, что у России есть для этого важнейший актив – конструктивные отношения со всеми сторонами, включая Израиль, Палестину и другие арабские страны, а также – доверие ко внешней политике России". В частности, на запуск такого процесса была нацелена инициатива России о проведении международной встречи по Ближнему Востоку в Москве, отметил спецпредставитель МИД России.

https://ria.ru/20230103/kritika-1842991470.html

россия

израиль

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

политика, владимир сафронков, россия, израиль