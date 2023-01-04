https://ria.ru/20230104/uregulirovanie-1843024727.html
Москва будет добиваться арабо-израильского урегулирования, заявили в МИД
Москва будет добиваться арабо-израильского урегулирования, заявили в МИД - РИА Новости, 04.01.2023
Москва будет добиваться арабо-израильского урегулирования, заявили в МИД
Россия будет добиваться возобновления арабо-израильского урегулирования независимо от геополитической ситуации и настроя ряда игроков, заявил в интервью РИА... РИА Новости, 04.01.2023
2023-01-04T11:27
2023-01-04T11:27
2023-01-04T11:27
политика
владимир сафронков
россия
израиль
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МОСКВА, 4 янв – РИА Новости. Россия будет добиваться возобновления арабо-израильского урегулирования независимо от геополитической ситуации и настроя ряда игроков, заявил в интервью РИА Новости спецпредставитель МИД РФ по ближневосточному урегулированию Владимир Сафронков. "Вне зависимости от глобальной политической конъюнктуры и настроя ряда международных игроков наша страна продолжит вносить свой вклад в возобновление ближневосточного мирного процесса", - сказал он. Сафронков добавил, что у России есть для этого важнейший актив – конструктивные отношения со всеми сторонами, включая Израиль, Палестину и другие арабские страны, а также – доверие ко внешней политике России". В частности, на запуск такого процесса была нацелена инициатива России о проведении международной встречи по Ближнему Востоку в Москве, отметил спецпредставитель МИД России.
https://ria.ru/20230103/kritika-1842991470.html
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internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, владимир сафронков, россия, израиль
Политика, Владимир Сафронков, Россия, Израиль
Москва будет добиваться арабо-израильского урегулирования, заявили в МИД
Дипломат Сафронков: Москва будет добиваться арабо-израильского урегулирования