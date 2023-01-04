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Йоханнис попросил Зеленского пересмотреть закон о правах румын - РИА Новости, 04.01.2023
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Йоханнис попросил Зеленского пересмотреть закон о правах румын
Йоханнис попросил Зеленского пересмотреть закон о правах румын - РИА Новости, 04.01.2023
Йоханнис попросил Зеленского пересмотреть закон о правах румын
Президент Румынии Клаус Йоханнис поговорил по телефону с Владимиром Зеленским и попросил его пересмотреть закон, ограничивающий права румынского меньшинства на... РИА Новости, 04.01.2023
2023-01-04T17:35
2023-01-04T18:22
в мире
владимир зеленский
клаус йоханнис
румыния
украина
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КИШИНЕВ, 4 янв — РИА Новости. Президент Румынии Клаус Йоханнис поговорил по телефону с Владимиром Зеленским и попросил его пересмотреть закон, ограничивающий права румынского меньшинства на территории Украины. Уточняется, что Зеленский выразил полную готовность к поиску решений, при которых румынская община на Украине будет зеркально пользоваться теми же правами, что и украинская община в Румынии. Министры иностранных дел обеих стран проведут переговоры для решения этого вопроса.В конце декабря стало известно, что Зеленский подписал закон о нацменьшинствах, необходимый для дальнейшей евроинтеграции Украины. При этом, согласно документу, права этих категорий граждан могут ограничиваться "в интересах госбезопасности".
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в мире, владимир зеленский, клаус йоханнис, румыния, украина
В мире, Владимир Зеленский, Клаус Йоханнис, Румыния, Украина
17:35 04.01.2023 (обновлено: 18:22 04.01.2023)
 
Йоханнис попросил Зеленского пересмотреть закон о правах румын

Президент Йоханнис попросил Зеленского пересмотреть закон, ограничивающий права румын

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в медиабанкПрезидент Румынии Клаус Йоханнис
Президент Румынии Клаус Йоханнис - РИА Новости, 1920, 04.01.2023
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Президент Румынии Клаус Йоханнис. Архивное фото
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КИШИНЕВ, 4 янв — РИА Новости. Президент Румынии Клаус Йоханнис поговорил по телефону с Владимиром Зеленским и попросил его пересмотреть закон, ограничивающий права румынского меньшинства на территории Украины.

"Президент Румынии много говорил о недавнем принятии Украиной закона о национальных меньшинствах, который вызвал обеспокоенность и недовольство румынских властей и представителей румынской общины на Украине. Йоханнис попросил президента Зеленского быстро найти решения для устранения этих проблем", — говорится в сообщении на сайте главы государства.

Уточняется, что Зеленский выразил полную готовность к поиску решений, при которых румынская община на Украине будет зеркально пользоваться теми же правами, что и украинская община в Румынии. Министры иностранных дел обеих стран проведут переговоры для решения этого вопроса.
В конце декабря стало известно, что Зеленский подписал закон о нацменьшинствах, необходимый для дальнейшей евроинтеграции Украины. При этом, согласно документу, права этих категорий граждан могут ограничиваться "в интересах госбезопасности".
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