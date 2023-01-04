17:35 04.01.2023 (обновлено: 18:22 04.01.2023)
Йоханнис попросил Зеленского пересмотреть закон о правах румын
Президент Йоханнис попросил Зеленского пересмотреть закон, ограничивающий права румын
Президент Румынии Клаус Йоханнис. Архивное фото
КИШИНЕВ, 4 янв — РИА Новости. Президент Румынии Клаус Йоханнис поговорил по телефону с Владимиром Зеленским и попросил его пересмотреть закон, ограничивающий права румынского меньшинства на территории Украины.
"Президент Румынии много говорил о недавнем принятии Украиной закона о национальных меньшинствах, который вызвал обеспокоенность и недовольство румынских властей и представителей румынской общины на Украине. Йоханнис попросил президента Зеленского быстро найти решения для устранения этих проблем", — говорится в сообщении на сайте главы государства.
Уточняется, что Зеленский выразил полную готовность к поиску решений, при которых румынская община на Украине будет зеркально пользоваться теми же правами, что и украинская община в Румынии. Министры иностранных дел обеих стран проведут переговоры для решения этого вопроса.
В конце декабря стало известно, что Зеленский подписал закон о нацменьшинствах, необходимый для дальнейшей евроинтеграции Украины. При этом, согласно документу, права этих категорий граждан могут ограничиваться "в интересах госбезопасности".
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