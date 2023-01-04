https://ria.ru/20230104/ukraina-1843068939.html

Йоханнис попросил Зеленского пересмотреть закон о правах румын

Йоханнис попросил Зеленского пересмотреть закон о правах румын - РИА Новости, 04.01.2023

Йоханнис попросил Зеленского пересмотреть закон о правах румын

Президент Румынии Клаус Йоханнис поговорил по телефону с Владимиром Зеленским и попросил его пересмотреть закон, ограничивающий права румынского меньшинства на... РИА Новости, 04.01.2023

2023-01-04T17:35

2023-01-04T17:35

2023-01-04T18:22

в мире

владимир зеленский

клаус йоханнис

румыния

украина

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КИШИНЕВ, 4 янв — РИА Новости. Президент Румынии Клаус Йоханнис поговорил по телефону с Владимиром Зеленским и попросил его пересмотреть закон, ограничивающий права румынского меньшинства на территории Украины. Уточняется, что Зеленский выразил полную готовность к поиску решений, при которых румынская община на Украине будет зеркально пользоваться теми же правами, что и украинская община в Румынии. Министры иностранных дел обеих стран проведут переговоры для решения этого вопроса.В конце декабря стало известно, что Зеленский подписал закон о нацменьшинствах, необходимый для дальнейшей евроинтеграции Украины. При этом, согласно документу, права этих категорий граждан могут ограничиваться "в интересах госбезопасности".

https://ria.ru/20221201/ukraina-1835582276.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, владимир зеленский, клаус йоханнис, румыния, украина