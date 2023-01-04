Рейтинг@Mail.ru
Пленный рассказал об обучении солдат ВСУ канадскими инструкторами - РИА Новости, 04.01.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230104/ukraina-1842994245.html
Пленный рассказал об обучении солдат ВСУ канадскими инструкторами
Пленный рассказал об обучении солдат ВСУ канадскими инструкторами - РИА Новости, 04.01.2023
Пленный рассказал об обучении солдат ВСУ канадскими инструкторами
Канадские инструкторы в Великобритании обучают украинских военных городским боям, рассказал попавший в российский плен военнослужащий 95-й отдельной... РИА Новости, 04.01.2023
2023-01-04T00:24
2023-01-04T00:54
специальная военная операция на украине
сергей лавров
россия
украина
канада
нато
дмитрий песков (спецпредставитель президента)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/138316/32/1383163258_0:99:3288:1949_1920x0_80_0_0_b34f2edf148e8f2a2d09280305e6d429.jpg
ЛУГАНСК, 4 янв - РИА Новости. Канадские инструкторы в Великобритании обучают украинских военных городским боям, рассказал попавший в российский плен военнослужащий 95-й отдельной десантно-штурмовой бригады украинской армии Виталий Лищук. В августе канадское министерство обороны заявило, что направит до 225 военных в Великобританию, чтобы те обучали украинцев. "Шестого октября призвался, с 6 по 15 октября нас отправляли в Великобританию. Тактике полевой, тактике городской обучали нас", - рассказал украинский военный на видео, которое есть в распоряжении РИА Новости.По его словам, также украинцев обучали стрельбе из автомата Калашникова и британского стрелкового комплекса SA80, "один раз показали на симуляторе NLAW (шведско-британская переносная противотанковая управляемая ракета - ред.)". "Штурмы городов показывали, несколько дней проходили обучение, потом сдавали экзамен. С нашим отделением занимались два инструктора… Военнослужащие, служат в Канаде. Нас обучали в Великобритании", - рассказал пленный.Он уточнил, что обучение в общей сложности длилось 35 дней, после чего солдат перекинули обратно в подразделение в Житомире, а оттуда – на фронт.Ранее Россия направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
https://ria.ru/20161006/1478662060.html
россия
украина
канада
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/138316/32/1383163258_279:0:3010:2048_1920x0_80_0_0_29081006af7bf42c565b47ce4dc06a0d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
сергей лавров, россия, украина, канада, нато, дмитрий песков (спецпредставитель президента)
Специальная военная операция на Украине, Сергей Лавров, Россия, Украина, Канада, НАТО, Дмитрий Песков (спецпредставитель президента)
00:24 04.01.2023 (обновлено: 00:54 04.01.2023)
 
Пленный рассказал об обучении солдат ВСУ канадскими инструкторами

Украинский пленный рассказал, что канадские инструкторы обучают солдат ВСУ городским боям

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в медиабанкКанадские инструкторы обучают украинских военнослужащих
Канадские инструкторы обучают украинских военнослужащих - РИА Новости, 1920, 04.01.2023
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в медиабанк
Канадские инструкторы обучают украинских военнослужащих. Архивное фото
Читать ria.ru в
ЛУГАНСК, 4 янв - РИА Новости. Канадские инструкторы в Великобритании обучают украинских военных городским боям, рассказал попавший в российский плен военнослужащий 95-й отдельной десантно-штурмовой бригады украинской армии Виталий Лищук.
В августе канадское министерство обороны заявило, что направит до 225 военных в Великобританию, чтобы те обучали украинцев.
"Шестого октября призвался, с 6 по 15 октября нас отправляли в Великобританию. Тактике полевой, тактике городской обучали нас", - рассказал украинский военный на видео, которое есть в распоряжении РИА Новости.
По его словам, также украинцев обучали стрельбе из автомата Калашникова и британского стрелкового комплекса SA80, "один раз показали на симуляторе NLAW (шведско-британская переносная противотанковая управляемая ракета - ред.)".
"Штурмы городов показывали, несколько дней проходили обучение, потом сдавали экзамен. С нашим отделением занимались два инструктора… Военнослужащие, служат в Канаде. Нас обучали в Великобритании", - рассказал пленный.
Он уточнил, что обучение в общей сложности длилось 35 дней, после чего солдат перекинули обратно в подразделение в Житомире, а оттуда – на фронт.
Ранее Россия направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
Сотрудник Украинской полиции в Киеве. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 06.10.2016
6 октября 2016, 17:36
На Украину прибыли канадские инструкторы для обучения полицейскихРанее глава МИД Канады Стефан Дион заявил о выделении 6 миллионов долларов в поддержку Национальной полиции Украины.
 
Специальная военная операция на УкраинеСергей ЛавровРоссияУкраинаКанадаНАТОДмитрий Песков (спецпредставитель президента)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2023 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала