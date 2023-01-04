00:24 04.01.2023 (обновлено: 00:54 04.01.2023)
Пленный рассказал об обучении солдат ВСУ канадскими инструкторами
Украинский пленный рассказал, что канадские инструкторы обучают солдат ВСУ городским боям
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в медиабанкКанадские инструкторы обучают украинских военнослужащих
Канадские инструкторы обучают украинских военнослужащих. Архивное фото
ЛУГАНСК, 4 янв - РИА Новости. Канадские инструкторы в Великобритании обучают украинских военных городским боям, рассказал попавший в российский плен военнослужащий 95-й отдельной десантно-штурмовой бригады украинской армии Виталий Лищук.
В августе канадское министерство обороны заявило, что направит до 225 военных в Великобританию, чтобы те обучали украинцев.
"Шестого октября призвался, с 6 по 15 октября нас отправляли в Великобританию. Тактике полевой, тактике городской обучали нас", - рассказал украинский военный на видео, которое есть в распоряжении РИА Новости.
По его словам, также украинцев обучали стрельбе из автомата Калашникова и британского стрелкового комплекса SA80, "один раз показали на симуляторе NLAW (шведско-британская переносная противотанковая управляемая ракета - ред.)".
"Штурмы городов показывали, несколько дней проходили обучение, потом сдавали экзамен. С нашим отделением занимались два инструктора… Военнослужащие, служат в Канаде. Нас обучали в Великобритании", - рассказал пленный.
Он уточнил, что обучение в общей сложности длилось 35 дней, после чего солдат перекинули обратно в подразделение в Житомире, а оттуда – на фронт.
Ранее Россия направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.