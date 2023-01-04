https://ria.ru/20230104/ukraina-1842994245.html

Пленный рассказал об обучении солдат ВСУ канадскими инструкторами

Пленный рассказал об обучении солдат ВСУ канадскими инструкторами - РИА Новости, 04.01.2023

Пленный рассказал об обучении солдат ВСУ канадскими инструкторами

Канадские инструкторы в Великобритании обучают украинских военных городским боям, рассказал попавший в российский плен военнослужащий 95-й отдельной... РИА Новости, 04.01.2023

2023-01-04T00:24

2023-01-04T00:24

2023-01-04T00:54

специальная военная операция на украине

сергей лавров

россия

украина

канада

нато

дмитрий песков (спецпредставитель президента)

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ЛУГАНСК, 4 янв - РИА Новости. Канадские инструкторы в Великобритании обучают украинских военных городским боям, рассказал попавший в российский плен военнослужащий 95-й отдельной десантно-штурмовой бригады украинской армии Виталий Лищук. В августе канадское министерство обороны заявило, что направит до 225 военных в Великобританию, чтобы те обучали украинцев. "Шестого октября призвался, с 6 по 15 октября нас отправляли в Великобританию. Тактике полевой, тактике городской обучали нас", - рассказал украинский военный на видео, которое есть в распоряжении РИА Новости.По его словам, также украинцев обучали стрельбе из автомата Калашникова и британского стрелкового комплекса SA80, "один раз показали на симуляторе NLAW (шведско-британская переносная противотанковая управляемая ракета - ред.)". "Штурмы городов показывали, несколько дней проходили обучение, потом сдавали экзамен. С нашим отделением занимались два инструктора… Военнослужащие, служат в Канаде. Нас обучали в Великобритании", - рассказал пленный.Он уточнил, что обучение в общей сложности длилось 35 дней, после чего солдат перекинули обратно в подразделение в Житомире, а оттуда – на фронт.Ранее Россия направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20161006/1478662060.html

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сергей лавров, россия, украина, канада, нато, дмитрий песков (спецпредставитель президента)