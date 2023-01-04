00:11 04.01.2023 (обновлено: 00:12 04.01.2023)
Власти Украины отменили электронные аукционы из-за отключений света
Власти Украины отменили аукционы в системе Prozorro из-за отключений света
Здание правительства Украины в Киеве. Архивное фото
МОСКВА, 4 янв - РИА Новости. Власти Украины до конца действия военного положения отменили аукционы в системе Prozorro, решение обусловлено отсутствием доступа всех участников торгов к системе из-за ударов по энергоинфраструктуре, сообщила вице-премьер, министр экономики Юлия Свириденко.
"Как ответ на блэкауты, мы временно отменили электронные аукционы. С сегодняшнего дня все торги, которые будут объявлены в Prozorro, будут проводиться без аукциона. То есть тендерное предложение участника является окончательным, и выигрывает тот, кто дал наименьшую цену при подаче предложения", - приводит слова Свириденко пресс-служба министерства.
По ее словам, аукционы не будут проводиться на период действия военного положения и в течение 90 дней с момента его прекращения. В условиях отключения электроэнергии не все участники имели равную возможность торговаться в аукционе, а это является ключевым принципом публичных закупок. "Мы вернем аукционы, как только ситуация стабилизируется", - добавила Свириденко.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. После ударов 15 ноября премьер Украины Денис Шмыгаль заявил, что почти половина энергетической системы страны выведена из строя. В декабре Владимир Зеленский заявил, что полностью восстановить энергосистему Украины сейчас невозможно.