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Власти Украины отменили электронные аукционы из-за отключений света - РИА Новости, 04.01.2023
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Власти Украины отменили электронные аукционы из-за отключений света
Власти Украины отменили электронные аукционы из-за отключений света - РИА Новости, 04.01.2023
Власти Украины отменили электронные аукционы из-за отключений света
Власти Украины до конца действия военного положения отменили аукционы в системе Prozorro, решение обусловлено отсутствием доступа всех участников торгов к... РИА Новости, 04.01.2023
2023-01-04T00:11
2023-01-04T00:12
денис шмыгаль
владимир зеленский
украина
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 4 янв - РИА Новости. Власти Украины до конца действия военного положения отменили аукционы в системе Prozorro, решение обусловлено отсутствием доступа всех участников торгов к системе из-за ударов по энергоинфраструктуре, сообщила вице-премьер, министр экономики Юлия Свириденко. По ее словам, аукционы не будут проводиться на период действия военного положения и в течение 90 дней с момента его прекращения. В условиях отключения электроэнергии не все участники имели равную возможность торговаться в аукционе, а это является ключевым принципом публичных закупок. "Мы вернем аукционы, как только ситуация стабилизируется", - добавила Свириденко. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. После ударов 15 ноября премьер Украины Денис Шмыгаль заявил, что почти половина энергетической системы страны выведена из строя. В декабре Владимир Зеленский заявил, что полностью восстановить энергосистему Украины сейчас невозможно.
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денис шмыгаль, владимир зеленский, украина, вооруженные силы рф
Денис Шмыгаль, Владимир Зеленский, Украина, Вооруженные силы РФ
00:11 04.01.2023 (обновлено: 00:12 04.01.2023)
 
Власти Украины отменили электронные аукционы из-за отключений света

Власти Украины отменили аукционы в системе Prozorro из-за отключений света

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в медиабанкЗдание правительства Украины в Киеве
Здание правительства Украины в Киеве - РИА Новости, 1920, 04.01.2023
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Здание правительства Украины в Киеве. Архивное фото
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МОСКВА, 4 янв - РИА Новости. Власти Украины до конца действия военного положения отменили аукционы в системе Prozorro, решение обусловлено отсутствием доступа всех участников торгов к системе из-за ударов по энергоинфраструктуре, сообщила вице-премьер, министр экономики Юлия Свириденко.
"Как ответ на блэкауты, мы временно отменили электронные аукционы. С сегодняшнего дня все торги, которые будут объявлены в Prozorro, будут проводиться без аукциона. То есть тендерное предложение участника является окончательным, и выигрывает тот, кто дал наименьшую цену при подаче предложения", - приводит слова Свириденко пресс-служба министерства.
По ее словам, аукционы не будут проводиться на период действия военного положения и в течение 90 дней с момента его прекращения. В условиях отключения электроэнергии не все участники имели равную возможность торговаться в аукционе, а это является ключевым принципом публичных закупок. "Мы вернем аукционы, как только ситуация стабилизируется", - добавила Свириденко.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. После ударов 15 ноября премьер Украины Денис Шмыгаль заявил, что почти половина энергетической системы страны выведена из строя. В декабре Владимир Зеленский заявил, что полностью восстановить энергосистему Украины сейчас невозможно.
Вечерний Киев - РИА Новости, 1920, 31.12.2022
31 декабря 2022, 15:59Специальная военная операция на Украине
В Киеве и некоторых областях Украины ввели экстренные отключения света
 
Денис ШмыгальВладимир ЗеленскийУкраинаВооруженные силы РФ
 
 
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