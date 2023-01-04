https://ria.ru/20230104/ukraina-1842993998.html

Власти Украины отменили электронные аукционы из-за отключений света

Власти Украины отменили электронные аукционы из-за отключений света - РИА Новости, 04.01.2023

Власти Украины отменили электронные аукционы из-за отключений света

Власти Украины до конца действия военного положения отменили аукционы в системе Prozorro, решение обусловлено отсутствием доступа всех участников торгов к... РИА Новости, 04.01.2023

2023-01-04T00:11

2023-01-04T00:11

2023-01-04T00:12

денис шмыгаль

владимир зеленский

украина

вооруженные силы рф

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МОСКВА, 4 янв - РИА Новости. Власти Украины до конца действия военного положения отменили аукционы в системе Prozorro, решение обусловлено отсутствием доступа всех участников торгов к системе из-за ударов по энергоинфраструктуре, сообщила вице-премьер, министр экономики Юлия Свириденко. По ее словам, аукционы не будут проводиться на период действия военного положения и в течение 90 дней с момента его прекращения. В условиях отключения электроэнергии не все участники имели равную возможность торговаться в аукционе, а это является ключевым принципом публичных закупок. "Мы вернем аукционы, как только ситуация стабилизируется", - добавила Свириденко. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. После ударов 15 ноября премьер Украины Денис Шмыгаль заявил, что почти половина энергетической системы страны выведена из строя. В декабре Владимир Зеленский заявил, что полностью восстановить энергосистему Украины сейчас невозможно.

https://ria.ru/20221231/svet-1842640419.html

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денис шмыгаль, владимир зеленский, украина, вооруженные силы рф