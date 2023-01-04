https://ria.ru/20230104/tsivilev-1843003533.html
Глава Кузбасса объявил 2023-й Годом детей
Глава Кузбасса объявил 2023-й Годом детей - РИА Новости, 04.01.2023
Глава Кузбасса объявил 2023-й Годом детей
Наступивший 2023 год станет Годом детей Кузбасса, также поддержка коснется детей Горловки Донецкой Народной Республики, сообщает пресс-служба правительства... РИА Новости, 04.01.2023
2023-01-04T06:10
2023-01-04T06:10
2023-01-04T06:10
сергей цивилев
горловка
кемеровская область
прокопьевск
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КЕМЕРОВО, 4 янв – РИА Новости. Наступивший 2023 год станет Годом детей Кузбасса, также поддержка коснется детей Горловки Донецкой Народной Республики, сообщает пресс-служба правительства Кемеровской области. "Дети – самое ценное, что есть в каждой семье. Они – будущее города, региона, страны и мира. Важно сейчас заложить надежную основу качественного образования, воспитания, патриотизма. Необходимо позаботиться о здоровье будущего поколения, его культурном развитии, создать условия для реализации талантов и знаний здесь, в Кузбассе. Поэтому следующий год объявлен в регионе Годом детей, и особое внимание в своей работе министерства и ведомства будут уделять всесторонней поддержке детей. И не только в Кузбассе: ребята из города-побратима Прокопьевска – Горловки, тоже нуждаются в нашей заботе и защите", – цитирует пресс-служба Цивилева. Также глава региона отметил, что символичным стартом Года детей в Кузбассе станут вторые зимние международные спортивные игры "Дети Азии". В соревнованиях, которые пройдут с 24 февраля по 5 марта в пяти городах региона, примут участие более 1 тысячи юных спортсменов из разных стран. Всего в 2023 году в рамках Года детей в Кузбассе запланировано более 800 межрегиональных и всероссийских мероприятий. "В 2022 году вузы региона активно отправляли гуманитарную помощь для жителей Горловки. На базе каждого высшего учебного заведения были организованы специальные волонтерские штабы по сбору и распределению грузов. В частности, более 100 книг студенты отправили в Горловский институт иностранных языков и Донецкий национальный технический университет. Работа будет продолжена в 2023 году", – уточняется в релизе. Отмечается, что в преддверии Дня защиты детей Кузбасс станет площадкой всероссийского детского фестиваля-конкурса хореографических коллективов "Танцуй Сибирь". Новокузнецкий театр кукол "Сказ" станет площадкой международного фестиваля "Кукла в детских руках". Также в музее-заповеднике "Томская Писаница" состоятся молодежный пленэр "Рисуй как Рерих", фестиваль исторической реконструкции "Каменная книга" и фестиваль уличных театров "Театр без границ". В рамках программы модернизации первичного звена здравоохранения планируется сделать капитальный ремонт трех детских поликлиники в Новокузнецке, оснастив их реабилитационным оборудованием. Модернизация коснется Тяжинской и Промышленновской районных больниц, где будут отремонтированы и переоснащены кабинеты детской реабилитации. На базе одного из корпусов Кузбасской областной детской клинической больницы им Ю.А. Атаманова будет создано отделение реабилитации с современным оборудованием.
https://ria.ru/20221230/posobie-1842494901.html
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сергей цивилев, горловка, кемеровская область, прокопьевск
Сергей Цивилев, Горловка, Кемеровская область, Прокопьевск
Глава Кузбасса объявил 2023-й Годом детей
Губернатор Кемеровской области Цивилев: 2023-й год станет Годом детей Кузбасса
КЕМЕРОВО, 4 янв – РИА Новости. Наступивший 2023 год станет Годом детей Кузбасса, также поддержка коснется детей Горловки Донецкой Народной Республики, сообщает пресс-служба правительства Кемеровской области.
"По распоряжению губернатора Кузбасса Сергея Цивилева 2023 год в Кузбассе объявлен Годом детей. Разработана комплексная программа по разносторонней поддержке детей в сферах образования, науки, спорта, строительства, культуры, здравоохранения. Запланированные меры будут касаться не только юных жителей региона, но и ребят из города-побратима Горловка", – говорится в сообщении.
"Дети – самое ценное, что есть в каждой семье. Они – будущее города, региона, страны и мира. Важно сейчас заложить надежную основу качественного образования, воспитания, патриотизма. Необходимо позаботиться о здоровье будущего поколения, его культурном развитии, создать условия для реализации талантов и знаний здесь, в Кузбассе. Поэтому следующий год объявлен в регионе Годом детей, и особое внимание в своей работе министерства и ведомства будут уделять всесторонней поддержке детей. И не только в Кузбассе: ребята из города-побратима Прокопьевска
– Горловки
, тоже нуждаются в нашей заботе и защите", – цитирует пресс-служба Цивилева.
Также глава региона отметил, что символичным стартом Года детей в Кузбассе станут вторые зимние международные спортивные игры "Дети Азии". В соревнованиях, которые пройдут с 24 февраля по 5 марта в пяти городах региона, примут участие более 1 тысячи юных спортсменов из разных стран.
Всего в 2023 году в рамках Года детей в Кузбассе запланировано более 800 межрегиональных и всероссийских мероприятий.
"В 2022 году вузы региона активно отправляли гуманитарную помощь для жителей Горловки. На базе каждого высшего учебного заведения были организованы специальные волонтерские штабы по сбору и распределению грузов. В частности, более 100 книг студенты отправили в Горловский институт иностранных языков и Донецкий национальный технический университет. Работа будет продолжена в 2023 году", – уточняется в релизе.
Отмечается, что в преддверии Дня защиты детей Кузбасс станет площадкой всероссийского детского фестиваля-конкурса хореографических коллективов "Танцуй Сибирь".
Новокузнецкий театр кукол "Сказ" станет площадкой международного фестиваля "Кукла в детских руках". Также в музее-заповеднике "Томская Писаница" состоятся молодежный пленэр "Рисуй как Рерих", фестиваль исторической реконструкции "Каменная книга" и фестиваль уличных театров "Театр без границ".
В рамках программы модернизации первичного звена здравоохранения планируется сделать капитальный ремонт трех детских поликлиники в Новокузнецке
, оснастив их реабилитационным оборудованием. Модернизация коснется Тяжинской и Промышленновской районных больниц, где будут отремонтированы и переоснащены кабинеты детской реабилитации. На базе одного из корпусов Кузбасской областной детской клинической больницы им Ю.А. Атаманова будет создано отделение реабилитации с современным оборудованием.