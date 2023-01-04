https://ria.ru/20230104/tsivilev-1843003533.html

Глава Кузбасса объявил 2023-й Годом детей

Глава Кузбасса объявил 2023-й Годом детей - РИА Новости, 04.01.2023

Глава Кузбасса объявил 2023-й Годом детей

Наступивший 2023 год станет Годом детей Кузбасса, также поддержка коснется детей Горловки Донецкой Народной Республики, сообщает пресс-служба правительства... РИА Новости, 04.01.2023

2023-01-04T06:10

2023-01-04T06:10

2023-01-04T06:10

сергей цивилев

горловка

кемеровская область

прокопьевск

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/1b/1761031937_0:47:3165:1827_1920x0_80_0_0_c3f06d682be65cc48e1a3139562e21f2.jpg

КЕМЕРОВО, 4 янв – РИА Новости. Наступивший 2023 год станет Годом детей Кузбасса, также поддержка коснется детей Горловки Донецкой Народной Республики, сообщает пресс-служба правительства Кемеровской области. "Дети – самое ценное, что есть в каждой семье. Они – будущее города, региона, страны и мира. Важно сейчас заложить надежную основу качественного образования, воспитания, патриотизма. Необходимо позаботиться о здоровье будущего поколения, его культурном развитии, создать условия для реализации талантов и знаний здесь, в Кузбассе. Поэтому следующий год объявлен в регионе Годом детей, и особое внимание в своей работе министерства и ведомства будут уделять всесторонней поддержке детей. И не только в Кузбассе: ребята из города-побратима Прокопьевска – Горловки, тоже нуждаются в нашей заботе и защите", – цитирует пресс-служба Цивилева. Также глава региона отметил, что символичным стартом Года детей в Кузбассе станут вторые зимние международные спортивные игры "Дети Азии". В соревнованиях, которые пройдут с 24 февраля по 5 марта в пяти городах региона, примут участие более 1 тысячи юных спортсменов из разных стран. Всего в 2023 году в рамках Года детей в Кузбассе запланировано более 800 межрегиональных и всероссийских мероприятий. "В 2022 году вузы региона активно отправляли гуманитарную помощь для жителей Горловки. На базе каждого высшего учебного заведения были организованы специальные волонтерские штабы по сбору и распределению грузов. В частности, более 100 книг студенты отправили в Горловский институт иностранных языков и Донецкий национальный технический университет. Работа будет продолжена в 2023 году", – уточняется в релизе. Отмечается, что в преддверии Дня защиты детей Кузбасс станет площадкой всероссийского детского фестиваля-конкурса хореографических коллективов "Танцуй Сибирь". Новокузнецкий театр кукол "Сказ" станет площадкой международного фестиваля "Кукла в детских руках". Также в музее-заповеднике "Томская Писаница" состоятся молодежный пленэр "Рисуй как Рерих", фестиваль исторической реконструкции "Каменная книга" и фестиваль уличных театров "Театр без границ". В рамках программы модернизации первичного звена здравоохранения планируется сделать капитальный ремонт трех детских поликлиники в Новокузнецке, оснастив их реабилитационным оборудованием. Модернизация коснется Тяжинской и Промышленновской районных больниц, где будут отремонтированы и переоснащены кабинеты детской реабилитации. На базе одного из корпусов Кузбасской областной детской клинической больницы им Ю.А. Атаманова будет создано отделение реабилитации с современным оборудованием.

https://ria.ru/20221230/posobie-1842494901.html

https://ria.ru/20221220/podarki-1839972741.html

горловка

кемеровская область

прокопьевск

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

сергей цивилев, горловка, кемеровская область, прокопьевск