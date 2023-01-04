https://ria.ru/20230104/tsirkon-1843046934.html
"Циркон" преодолеет любую ПВО и ПРО, заявил Шойгу
"Циркон" преодолеет любую ПВО и ПРО, заявил Шойгу - РИА Новости, 04.01.2023
"Циркон" преодолеет любую ПВО и ПРО, заявил Шойгу
Гиперзвуковые ракеты "Циркон", которыми вооружен выходящий на боевую службу фрегат проекта 22350 "Адмирал Горшков", преодолевают любую ПВО и ПРО, летят до... РИА Новости, 04.01.2023
2023-01-04T14:10
2023-01-04T14:10
2023-01-04T14:10
безопасность
сергей шойгу
владимир путин
россия
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МОСКВА, 4 янв - РИА Новости. Гиперзвуковые ракеты "Циркон", которыми вооружен выходящий на боевую службу фрегат проекта 22350 "Адмирал Горшков", преодолевают любую ПВО и ПРО, летят до тысячи километров на скорости до 9 Махов, сообщил в среду министр обороны РФ Сергей Шойгу. "Скорость полёта ракеты составляет более 9 Махов, а дальность - свыше тысячи километров", - сказал Шойгу на церемонии выхода фрегата на боевую службу, кадры которой показал телеканал "Россия-24". В церемонии по видеосвязи принимал участие президент РФ Владимир Путин. Министр добавил, что корабль способен наносить точечные и мощные удары по противнику на море и на суше, а особенностью гиперзвуковых "Цирконов" является возможность гарантированно преодолевать любые современные и перспективные системы ПВО и ПРО.
https://ria.ru/20230104/tsirkon-1843043961.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, сергей шойгу, владимир путин, россия
Безопасность, Сергей Шойгу, Владимир Путин, Россия
"Циркон" преодолеет любую ПВО и ПРО, заявил Шойгу
Министр обороны Шойгу: гиперзвуковые ракеты "Циркон" преодолевают любую ПВО и ПРО