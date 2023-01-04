https://ria.ru/20230104/tsirkon-1843046934.html

"Циркон" преодолеет любую ПВО и ПРО, заявил Шойгу

"Циркон" преодолеет любую ПВО и ПРО, заявил Шойгу - РИА Новости, 04.01.2023

"Циркон" преодолеет любую ПВО и ПРО, заявил Шойгу

Гиперзвуковые ракеты "Циркон", которыми вооружен выходящий на боевую службу фрегат проекта 22350 "Адмирал Горшков", преодолевают любую ПВО и ПРО, летят до... РИА Новости, 04.01.2023

2023-01-04T14:10

2023-01-04T14:10

2023-01-04T14:10

безопасность

сергей шойгу

владимир путин

россия

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МОСКВА, 4 янв - РИА Новости. Гиперзвуковые ракеты "Циркон", которыми вооружен выходящий на боевую службу фрегат проекта 22350 "Адмирал Горшков", преодолевают любую ПВО и ПРО, летят до тысячи километров на скорости до 9 Махов, сообщил в среду министр обороны РФ Сергей Шойгу. "Скорость полёта ракеты составляет более 9 Махов, а дальность - свыше тысячи километров", - сказал Шойгу на церемонии выхода фрегата на боевую службу, кадры которой показал телеканал "Россия-24". В церемонии по видеосвязи принимал участие президент РФ Владимир Путин. Министр добавил, что корабль способен наносить точечные и мощные удары по противнику на море и на суше, а особенностью гиперзвуковых "Цирконов" является возможность гарантированно преодолевать любые современные и перспективные системы ПВО и ПРО.

https://ria.ru/20230104/tsirkon-1843043961.html

россия

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

безопасность, сергей шойгу, владимир путин, россия