https://ria.ru/20230104/tsirkon-1843043961.html

Путин заявил о преимуществе системы "Циркон"

Путин заявил о преимуществе системы "Циркон" - РИА Новости, 04.01.2023

Путин заявил о преимуществе системы "Циркон"

Гиперзвуковой ракетный комплекс "Циркон" не имеет аналогов в мире, такое мощное вооружение способно надежно защищать безопасность РФ, заявил президент России... РИА Новости, 04.01.2023

2023-01-04T13:52

2023-01-04T13:52

2023-01-04T14:05

безопасность

владимир путин

россия

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МОСКВА, 4 янв - РИА Новости. Гиперзвуковой ракетный комплекс "Циркон" не имеет аналогов в мире, такое мощное вооружение способно надежно защищать безопасность РФ, заявил президент России Владимир Путин.Глава государства принимает участие в церемонии выхода на боевую службу фрегата "Адмирал Горшков", оснащенного гиперзвуковыми "Цирконами"."Как уже сказал, аналогов ему нет ни в одной стране мира. Уверен, такое мощное вооружение позволит надёжно защитить Россию от потенциальных внешних угроз. Будет способствовать обеспечению национальных интересов нашей страны", - сказал Путин.

https://ria.ru/20230104/putin-1843042364.html

россия

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

безопасность, владимир путин, россия