https://ria.ru/20230104/tsirkon-1843043961.html
Путин заявил о преимуществе системы "Циркон"
Путин заявил о преимуществе системы "Циркон" - РИА Новости, 04.01.2023
Путин заявил о преимуществе системы "Циркон"
Гиперзвуковой ракетный комплекс "Циркон" не имеет аналогов в мире, такое мощное вооружение способно надежно защищать безопасность РФ, заявил президент России... РИА Новости, 04.01.2023
2023-01-04T13:52
2023-01-04T13:52
2023-01-04T14:05
безопасность
владимир путин
россия
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МОСКВА, 4 янв - РИА Новости. Гиперзвуковой ракетный комплекс "Циркон" не имеет аналогов в мире, такое мощное вооружение способно надежно защищать безопасность РФ, заявил президент России Владимир Путин.Глава государства принимает участие в церемонии выхода на боевую службу фрегата "Адмирал Горшков", оснащенного гиперзвуковыми "Цирконами"."Как уже сказал, аналогов ему нет ни в одной стране мира. Уверен, такое мощное вооружение позволит надёжно защитить Россию от потенциальных внешних угроз. Будет способствовать обеспечению национальных интересов нашей страны", - сказал Путин.
https://ria.ru/20230104/putin-1843042364.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, владимир путин, россия
Безопасность, Владимир Путин, Россия
13:52 04.01.2023 (обновлено: 14:05 04.01.2023)
Путин заявил о преимуществе системы "Циркон"
Путин: система "Циркон" может надежно защитить безопасность страны