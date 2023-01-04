https://ria.ru/20230104/tseny-1843090800.html
Ле Пен назвала "взрыв цен" на энергию невыносимым для французских компаний
Ле Пен назвала "взрыв цен" на энергию невыносимым для французских компаний - РИА Новости, 04.01.2023
Ле Пен назвала "взрыв цен" на энергию невыносимым для французских компаний
Действия французских властей привели к "взрыву цен" на электричество, вследствие чего многие производители оказались на грани банкротства, заявила лидер фракции РИА Новости, 04.01.2023
2023-01-04T21:57
2023-01-04T21:57
2023-01-04T23:16
марин ле пен
эммануэль макрон
франсуа олланд
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ПАРИЖ, 4 янв — РИА Новости. Действия французских властей привели к "взрыву цен" на электричество, вследствие чего многие производители оказались на грани банкротства, заявила лидер фракции правой партии "Национальное объединение" в парламенте страны Марин Ле Пен в видеообращении в Twitter. Она напомнила, что в особо сложном положении сейчас оказались пекари и кондитеры, продукция которых, по ее словам, стала символом французской идентичности. Ле Пен подчеркнула, что сейчас сотни предприятий либо закрылись, либо находятся под угрозой банкротства. Все это стало результатом "плохого политического выбора в прошлом", отметила она. По словам Ле Пен, рост цен на электроэнергию начался еще в 2021 году, после чего ситуация усугубилась на фоне событий на Украине."Взрыв цен произошел из-за отказа Эммануэля Макрона порвать с абсурдными правилами европейского энергетического рынка", — считает политик. Так, по ее словам, европейские правила предполагают индексацию цен на электричество до уровня наибольшей стоимости производства энергии, подобный механизм способствует спекуляциям, особенно в период кризиса. "Эти абсурдные решения были усугублены суицидальной энергетической политикой, проводимой всеми правительствами в стране на протяжении последних 20 лет, в особенности правительством Франсуа Олланда и правительством Эммануэля Макрона", — подчеркнула Ле Пен. Французский пекарь, владелец сети булочных в Париже Léonie Камель Саси в декабре говорил РИА Новости, что ситуация в хлебобулочной промышленности в стране усложнилась из-за энергокризиса. Вследствие этого с января придется повысить стоимость продукции, чтобы справиться с ростом цен на сырье и электричество. После начала специальной военной операции на Украине Запад усилил санкционное давление на Россию, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. Президент Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада — ухудшить жизнь миллионов людей.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
марин ле пен, эммануэль макрон, франсуа олланд, россия, франция, украина, в мире, экономика
Марин Ле Пен, Эммануэль Макрон, Франсуа Олланд, Россия, Франция, Украина, В мире, Экономика
21:57 04.01.2023 (обновлено: 23:16 04.01.2023)
Ле Пен назвала "взрыв цен" на энергию невыносимым для французских компаний
Ле Пен: "взрыв цен" на энергию невыносим для предприятий Франции, сотни из них закрылись
ПАРИЖ, 4 янв — РИА Новости.
Действия французских властей привели к "взрыву цен" на электричество, вследствие чего многие производители оказались на грани банкротства, заявила лидер фракции правой партии "Национальное объединение" в парламенте страны Марин Ле Пен
в видеообращении в Twitter.
"Взрыв цен на электроэнергию невыносим для всех предприятий, которые и так сталкиваются с большими издержками и снижением покупательной способности французов. Но, что еще хуже, эти немыслимые счета могут задушить мелких производителей и независимых предпринимателей", — сказала она.
Она напомнила, что в особо сложном положении сейчас оказались пекари и кондитеры, продукция которых, по ее словам, стала символом французской идентичности. Ле Пен подчеркнула, что сейчас сотни предприятий либо закрылись, либо находятся под угрозой банкротства. Все это стало результатом "плохого политического выбора в прошлом", отметила она. По словам Ле Пен, рост цен на электроэнергию начался еще в 2021 году, после чего ситуация усугубилась на фоне событий на Украине.
"Взрыв цен произошел из-за отказа Эммануэля Макрона
порвать с абсурдными правилами европейского энергетического рынка", — считает политик.
Так, по ее словам, европейские правила предполагают индексацию цен на электричество до уровня наибольшей стоимости производства энергии, подобный механизм способствует спекуляциям, особенно в период кризиса.
"Эти абсурдные решения были усугублены суицидальной энергетической политикой, проводимой всеми правительствами в стране на протяжении последних 20 лет, в особенности правительством Франсуа Олланда
и правительством Эммануэля Макрона", — подчеркнула Ле Пен.
Французский пекарь, владелец сети булочных в Париже Léonie Камель Саси в декабре говорил РИА Новости, что ситуация в хлебобулочной промышленности в стране усложнилась из-за энергокризиса. Вследствие этого с января придется повысить стоимость продукции, чтобы справиться с ростом цен на сырье и электричество.
После начала специальной военной операции на Украине
Запад усилил санкционное давление на Россию
, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе
и США
. Президент Владимир Путин
ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада — ухудшить жизнь миллионов людей.