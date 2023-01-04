https://ria.ru/20230104/trevoga-1842995259.html
В трех украинских областях объявили воздушную тревогу
В трех украинских областях объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 04.01.2023
В трех украинских областях объявили воздушную тревогу
Воздушная тревога объявлена в Днепропетровской, Полтавской и Харьковской областях на востоке Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского... РИА Новости, 04.01.2023
2023-01-04T00:57
2023-01-04T00:57
2023-01-04T05:11
специальная военная операция на украине
денис шмыгаль
владимир зеленский
украина
харьковская область
полтавская область
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 4 янв - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в Днепропетровской, Полтавской и Харьковской областях на востоке Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации. Согласно данным, в Днепропетровской и Полтавской областях тревога была объявлена в 00.26 (23.26 мск). В Харьковской области тревогу объявили минутой позже. Удары по украинской инфраструктуре российские военные начали наносить 10 октября — через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. После ударов 15 ноября премьер Украины Денис Шмыгаль заявил, что почти половина энергетической системы страны выведена из строя. В декабре Владимир Зеленский заявил, что полностью восстановить энергосистему Украины сейчас невозможно.
https://ria.ru/20230103/trevoga-1842956492.html
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денис шмыгаль, владимир зеленский, украина, харьковская область, полтавская область, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Денис Шмыгаль, Владимир Зеленский, Украина, Харьковская область, Полтавская область, Вооруженные силы РФ
00:57 04.01.2023 (обновлено: 05:11 04.01.2023)
В трех украинских областях объявили воздушную тревогу
В Днепропетровской, Полтавской и Харьковской областях объявили воздушную тревогу