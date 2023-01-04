Рейтинг@Mail.ru
В трех украинских областях объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 04.01.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230104/trevoga-1842995259.html
В трех украинских областях объявили воздушную тревогу
В трех украинских областях объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 04.01.2023
В трех украинских областях объявили воздушную тревогу
Воздушная тревога объявлена в Днепропетровской, Полтавской и Харьковской областях на востоке Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского... РИА Новости, 04.01.2023
2023-01-04T00:57
2023-01-04T05:11
специальная военная операция на украине
денис шмыгаль
владимир зеленский
украина
харьковская область
полтавская область
вооруженные силы рф
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150814/80/1508148073_0:304:3001:1992_1920x0_80_0_0_eeaf381c0d1a6b1dcb3b2795be3a8699.jpg
МОСКВА, 4 янв - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в Днепропетровской, Полтавской и Харьковской областях на востоке Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации. Согласно данным, в Днепропетровской и Полтавской областях тревога была объявлена в 00.26 (23.26 мск). В Харьковской области тревогу объявили минутой позже. Удары по украинской инфраструктуре российские военные начали наносить 10 октября — через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. После ударов 15 ноября премьер Украины Денис Шмыгаль заявил, что почти половина энергетической системы страны выведена из строя. В декабре Владимир Зеленский заявил, что полностью восстановить энергосистему Украины сейчас невозможно.
https://ria.ru/20230103/trevoga-1842956492.html
украина
харьковская область
полтавская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150814/80/1508148073_122:0:2789:2000_1920x0_80_0_0_a40fda911ee15806cab545ca21bba73d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
денис шмыгаль, владимир зеленский, украина, харьковская область, полтавская область, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Денис Шмыгаль, Владимир Зеленский, Украина, Харьковская область, Полтавская область, Вооруженные силы РФ
00:57 04.01.2023 (обновлено: 05:11 04.01.2023)
 
В трех украинских областях объявили воздушную тревогу

В Днепропетровской, Полтавской и Харьковской областях объявили воздушную тревогу

© Depositphotos.com / ValirinПлощадь Конституции в Харькове
Площадь Конституции в Харькове - РИА Новости, 1920, 04.01.2023
© Depositphotos.com / Valirin
Площадь Конституции в Харькове. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 янв - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в Днепропетровской, Полтавской и Харьковской областях на востоке Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации.
Согласно данным, в Днепропетровской и Полтавской областях тревога была объявлена в 00.26 (23.26 мск). В Харьковской области тревогу объявили минутой позже.
Удары по украинской инфраструктуре российские военные начали наносить 10 октября — через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране.
После ударов 15 ноября премьер Украины Денис Шмыгаль заявил, что почти половина энергетической системы страны выведена из строя. В декабре Владимир Зеленский заявил, что полностью восстановить энергосистему Украины сейчас невозможно.
Бетонный навес с надписью укрытие на остановке общественного транспорта в Николаеве - РИА Новости, 1920, 03.01.2023
Вчера, 16:45Специальная военная операция на Украине
В Николаевской области Украины объявили воздушную тревогу
 
Специальная военная операция на УкраинеДенис ШмыгальВладимир ЗеленскийУкраинаХарьковская областьПолтавская областьВооруженные силы РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2023 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала