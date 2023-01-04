https://ria.ru/20230104/trevoga-1842995259.html

В трех украинских областях объявили воздушную тревогу

В трех украинских областях объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 04.01.2023

В трех украинских областях объявили воздушную тревогу

Воздушная тревога объявлена в Днепропетровской, Полтавской и Харьковской областях на востоке Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского... РИА Новости, 04.01.2023

2023-01-04T00:57

2023-01-04T00:57

2023-01-04T05:11

специальная военная операция на украине

денис шмыгаль

владимир зеленский

украина

харьковская область

полтавская область

вооруженные силы рф

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/150814/80/1508148073_0:304:3001:1992_1920x0_80_0_0_eeaf381c0d1a6b1dcb3b2795be3a8699.jpg

МОСКВА, 4 янв - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в Днепропетровской, Полтавской и Харьковской областях на востоке Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации. Согласно данным, в Днепропетровской и Полтавской областях тревога была объявлена в 00.26 (23.26 мск). В Харьковской области тревогу объявили минутой позже. Удары по украинской инфраструктуре российские военные начали наносить 10 октября — через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. После ударов 15 ноября премьер Украины Денис Шмыгаль заявил, что почти половина энергетической системы страны выведена из строя. В декабре Владимир Зеленский заявил, что полностью восстановить энергосистему Украины сейчас невозможно.

https://ria.ru/20230103/trevoga-1842956492.html

украина

харьковская область

полтавская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

денис шмыгаль, владимир зеленский, украина, харьковская область, полтавская область, вооруженные силы рф