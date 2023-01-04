В Днепропетровске начали демонтаж танка-памятника Т-34
В Днепропетровске начали демонтаж танка-памятника Т-34, посвященного Ефиму Пушкину
© Фото : Наше Місто ДніпроДемонтаж танк Т-34-85 в Днепре, Украина
© Фото : Наше Місто Дніпро
Демонтаж танк Т-34-85 в Днепре, Украина. Архивное фото
МОСКВА, 4 янв - РИА Новости. В украинском Днепропетровске начали демонтаж памятника-танка Т-34, посвященного генерал-лейтенанту Ефиму Пушкину, сообщило в среду украинское издание "Страна".
Ранее издание сообщило, что в среду в городе демонтировали памятник Герою Советского Союза Александру Матросову.
"В Днепре начали демонтировать памятник-танк Т-34, посвященный защитнику и освободителю Днепра и области генералу Ефиму Пушкину", - написано издание в своем Telegram-канале.
Ранее в Днепропетровске демонтировали памятники выдающемуся советскому летчику Валерию Чкалову, писателю Максиму Горькому, классику русской литературы Александру Пушкину. Мэр города Борис Филатов заявил, что установленные в Днепропетровске памятники, которые связаны с Россией и СССР, перенесут на территорию коммунального предприятия "Зооконтроль".
Демонтаж памятников, связанных с советской историей, а также переименование улиц начались на Украине в 2015 году, когда был принят закон о декоммунизации. В последнее время власти Украины начали борьбу не только с советской историей, но и со всем, что связано с Россией. Министр иностранных дел России Сергей Лавров ранее заявлял, что власти Украины на протяжении многих лет проводили курс на агрессивную дерусификацию и принудительную ассимиляцию.
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