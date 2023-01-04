https://ria.ru/20230104/tank-1843038522.html

В Днепропетровске начали демонтаж танка-памятника Т-34

В Днепропетровске начали демонтаж танка-памятника Т-34 - РИА Новости, 04.01.2023

В Днепропетровске начали демонтаж танка-памятника Т-34

В украинском Днепропетровске начали демонтаж памятника-танка Т-34, посвященного генерал-лейтенанту Ефиму Пушкину, сообщило в среду украинское издание "Страна". РИА Новости, 04.01.2023

2023-01-04T13:11

2023-01-04T13:11

2023-01-04T13:11

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днепропетровск

украина

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МОСКВА, 4 янв - РИА Новости. В украинском Днепропетровске начали демонтаж памятника-танка Т-34, посвященного генерал-лейтенанту Ефиму Пушкину, сообщило в среду украинское издание "Страна". Ранее издание сообщило, что в среду в городе демонтировали памятник Герою Советского Союза Александру Матросову. "В Днепре начали демонтировать памятник-танк Т-34, посвященный защитнику и освободителю Днепра и области генералу Ефиму Пушкину", - написано издание в своем Telegram-канале. Ранее в Днепропетровске демонтировали памятники выдающемуся советскому летчику Валерию Чкалову, писателю Максиму Горькому, классику русской литературы Александру Пушкину. Мэр города Борис Филатов заявил, что установленные в Днепропетровске памятники, которые связаны с Россией и СССР, перенесут на территорию коммунального предприятия "Зооконтроль". Демонтаж памятников, связанных с советской историей, а также переименование улиц начались на Украине в 2015 году, когда был принят закон о декоммунизации. В последнее время власти Украины начали борьбу не только с советской историей, но и со всем, что связано с Россией. Министр иностранных дел России Сергей Лавров ранее заявлял, что власти Украины на протяжении многих лет проводили курс на агрессивную дерусификацию и принудительную ассимиляцию.

https://ria.ru/20221226/pereimenovanie-1841534818.html

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, днепропетровск, украина