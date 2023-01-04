https://ria.ru/20230104/sunak-1842999476.html
Сунака назвали "идиотом" после разговора с Зеленским
Сунака назвали "идиотом" после разговора с Зеленским - РИА Новости, 04.01.2023
Сунака назвали "идиотом" после разговора с Зеленским
Читатели издания The Daily Mail отреагировали на очередное заявление премьер-министра Великобритании Риши Сунака о поддержке Украины. РИА Новости, 04.01.2023
2023-01-04T03:20
2023-01-04T03:20
2023-01-04T03:20
в мире
риши сунак
владимир зеленский
великобритания
украина
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МОСКВА, 4 янв – РИА Новости. Читатели издания The Daily Mail отреагировали на очередное заявление премьер-министра Великобритании Риши Сунака о поддержке Украины.Как ранее сообщили британские СМИ, Сунак в ходе телефонного разговора с Владимиром Зеленским заявил, что Лондон продолжит поддерживать Киев в долгосрочной перспективе."Этот человек – идиот", - заявил пользователь failings."Британские налогоплательщики содрогаются, когда Риши что-то обещает", - заметил birds eye."Что же, страна, которая не может позволить себе повышение заработной платы, может позволить себе делать финансовые подарки за границу", - констатировал Glanford Spong."Для нашего государственного сектора денег нет, но есть куча для Украины", - сыронизировал fantom flang flinger."Да, не обращайте внимания на британцев, пытающихся накрыть себе на стол или обогреть свои дома! Уберите это правительство, совершенно бесполезное и не заботящееся о народе!" – потребовала BellaO1984."Сунаку нужно уйти, он раздает наши деньги направо-налево, пока люди на грани", - призвал Lover of Dogs."Ему нужно разбираться с проблемами, которые ближе к дому, а не игнорировать их", - добавил Mr Know it all.В Великобритании рост стоимости жизни ударил по миллионам домохозяйств. Управление финансового надзора Великобритании ранее сообщало, что около 32 миллионов жителей Великобритании (60% взрослого населения) испытывают трудности с оплатой счетов на фоне высокой инфляции и рекордного роста стоимости жизни.Банк Англии повысил базовую процентную ставку на 50 базисных пунктов — до 3,5% с трех процентов. Регулятор также сообщил, что экономика Британии вошла в рецессию, которая, как ожидается, продлится весь 2023-й и первую половину 2024 года. Годовая инфляция в Великобритании по итогам ноября составила 10,7%.
https://ria.ru/20230102/sunak-1842790258.html
https://ria.ru/20230103/velikobritaniya-1842890815.html
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в мире, риши сунак, владимир зеленский, великобритания, украина
В мире, Риши Сунак, Владимир Зеленский, Великобритания, Украина
Сунака назвали "идиотом" после разговора с Зеленским
Читатели Daily Mail раскритиковали заявление премьера Британии Сунака о поддержке Украины
МОСКВА, 4 янв – РИА Новости.
Читатели издания The Daily Mail отреагировали
на очередное заявление премьер-министра Великобритании Риши Сунака о поддержке Украины.
Как ранее сообщили британские СМИ, Сунак в ходе телефонного разговора с Владимиром Зеленским заявил, что Лондон
продолжит поддерживать Киев
в долгосрочной перспективе.
"Этот человек – идиот", - заявил пользователь failings.
"Британские налогоплательщики содрогаются, когда Риши что-то обещает", - заметил birds eye.
"Что же, страна, которая не может позволить себе повышение заработной платы, может позволить себе делать финансовые подарки за границу", - констатировал Glanford Spong.
"Для нашего государственного сектора денег нет, но есть куча для Украины", - сыронизировал fantom flang flinger.
"Да, не обращайте внимания на британцев, пытающихся накрыть себе на стол или обогреть свои дома! Уберите это правительство, совершенно бесполезное и не заботящееся о народе!" – потребовала BellaO1984.
"Сунаку нужно уйти, он раздает наши деньги направо-налево, пока люди на грани", - призвал Lover of Dogs.
"Ему нужно разбираться с проблемами, которые ближе к дому, а не игнорировать их", - добавил Mr Know it all.
В Великобритании рост стоимости жизни ударил по миллионам домохозяйств. Управление финансового надзора Великобритании ранее сообщало, что около 32 миллионов жителей Великобритании (60% взрослого населения) испытывают трудности с оплатой счетов на фоне высокой инфляции и рекордного роста стоимости жизни.
Банк Англии повысил базовую процентную ставку на 50 базисных пунктов — до 3,5% с трех процентов. Регулятор также сообщил, что экономика Британии вошла в рецессию, которая, как ожидается, продлится весь 2023-й и первую половину 2024 года. Годовая инфляция в Великобритании по итогам ноября составила 10,7%.