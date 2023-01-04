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Депутат предложил давать студентам 13-ю стипендию - РИА Новости, 04.01.2023
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Депутат предложил давать студентам 13-ю стипендию
Депутат предложил давать студентам 13-ю стипендию - РИА Новости, 04.01.2023
Депутат предложил давать студентам 13-ю стипендию
Депутат Госдумы Александр Мажуга заявил РИА Новости, что прибавку к стипендии на Новый год можно было бы сделать по аналогии с 13-й зарплатой. РИА Новости, 04.01.2023
2023-01-04T08:21
2023-01-04T14:19
общество
александр мажуга
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МОСКВА, 4 янв — РИА Новости. Депутат Госдумы Александр Мажуга заявил РИА Новости, что прибавку к стипендии на Новый год можно было бы сделать по аналогии с 13-й зарплатой. "Размер стипендии варьируется. &lt;…&gt; По аналогии с 13-й зарплатой можно пойти, в размере одной стипендии", — сказал он. "Вузы обладают в этом вопросе автономией. У нас есть стипендиальный фонд, который чаще всего к концу года экономится, и многие университеты так и делают — они к концу году делают 13-ю стипендию. Мне кажется, это правильно, хорошая инициатива, но вузы сейчас это могут делать в рамках своих компетенций", — добавил он. Как указано на сайте Минобрнауки, в 2022 году размер государственной академической стипендии для учащихся вузов составляет 1755 рублей, социальной стипендии — 2634. Помимо государственных стипендий, студенты и аспиранты, которые достигли выдающихся успехов в учебе и научной деятельности, могут претендовать на стипендии президента и правительства, а также именные.
https://ria.ru/20221225/stipendii-1841252092.html
https://ria.ru/20221121/spetsoperatsiya-1833130494.html
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общество, александр мажуга
Общество, Александр Мажуга
08:21 04.01.2023 (обновлено: 14:19 04.01.2023)
 
Депутат предложил давать студентам 13-ю стипендию

Депутат Мажуга предложил давать студентам прибавку к стипендии на Новый год

© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в медиабанкКупюры
Купюры - РИА Новости, 1920, 04.01.2023
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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МОСКВА, 4 янв — РИА Новости. Депутат Госдумы Александр Мажуга заявил РИА Новости, что прибавку к стипендии на Новый год можно было бы сделать по аналогии с 13-й зарплатой.
"Размер стипендии варьируется. <…> По аналогии с 13-й зарплатой можно пойти, в размере одной стипендии", — сказал он.
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"Вузы обладают в этом вопросе автономией. У нас есть стипендиальный фонд, который чаще всего к концу года экономится, и многие университеты так и делают — они к концу году делают 13-ю стипендию. Мне кажется, это правильно, хорошая инициатива, но вузы сейчас это могут делать в рамках своих компетенций", — добавил он.
Как указано на сайте Минобрнауки, в 2022 году размер государственной академической стипендии для учащихся вузов составляет 1755 рублей, социальной стипендии — 2634. Помимо государственных стипендий, студенты и аспиранты, которые достигли выдающихся успехов в учебе и научной деятельности, могут претендовать на стипендии президента и правительства, а также именные.
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ОбществоАлександр Мажуга
 
 
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