https://ria.ru/20230104/stipendiya-1843008284.html

Депутат предложил давать студентам 13-ю стипендию

Депутат предложил давать студентам 13-ю стипендию - РИА Новости, 04.01.2023

Депутат предложил давать студентам 13-ю стипендию

Депутат Госдумы Александр Мажуга заявил РИА Новости, что прибавку к стипендии на Новый год можно было бы сделать по аналогии с 13-й зарплатой. РИА Новости, 04.01.2023

2023-01-04T08:21

2023-01-04T08:21

2023-01-04T14:19

общество

александр мажуга

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МОСКВА, 4 янв — РИА Новости. Депутат Госдумы Александр Мажуга заявил РИА Новости, что прибавку к стипендии на Новый год можно было бы сделать по аналогии с 13-й зарплатой. "Размер стипендии варьируется. <…> По аналогии с 13-й зарплатой можно пойти, в размере одной стипендии", — сказал он. "Вузы обладают в этом вопросе автономией. У нас есть стипендиальный фонд, который чаще всего к концу года экономится, и многие университеты так и делают — они к концу году делают 13-ю стипендию. Мне кажется, это правильно, хорошая инициатива, но вузы сейчас это могут делать в рамках своих компетенций", — добавил он. Как указано на сайте Минобрнауки, в 2022 году размер государственной академической стипендии для учащихся вузов составляет 1755 рублей, социальной стипендии — 2634. Помимо государственных стипендий, студенты и аспиранты, которые достигли выдающихся успехов в учебе и научной деятельности, могут претендовать на стипендии президента и правительства, а также именные.

https://ria.ru/20221225/stipendii-1841252092.html

https://ria.ru/20221121/spetsoperatsiya-1833130494.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, александр мажуга