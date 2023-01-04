https://ria.ru/20230104/ssha-1843000814.html
Конгрессвумен заявила, что противники Маккарти играют в русскую рулетку
Конгрессвумен заявила, что противники Маккарти играют в русскую рулетку - РИА Новости, 04.01.2023
Конгрессвумен заявила, что противники Маккарти играют в русскую рулетку
Противники кандидата на пост спикера палаты представителей США Кевина Маккарти играют в "русскую рулетку" с тяжело заработанным республиканцами большинством,... РИА Новости, 04.01.2023
2023-01-04T04:27
2023-01-04T04:27
2023-01-04T04:27
в мире
кевин маккарти
марджори тейлор грин
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ВАШИНГТОН, 4 янв - РИА Новости. Противники кандидата на пост спикера палаты представителей США Кевина Маккарти играют в "русскую рулетку" с тяжело заработанным республиканцами большинством, считает конгрессвумен от штата Джорджия Марджори Тейлор Грин. Ранее прошло уже три голосования за спикера палаты представителей США, но выявить победителя так и не удалось. Маккарти не смог получить необходимые 218 голосов в свою поддержку, несмотря на то, что у его Республиканской партии в палате большинство - 222 человека. "Девятнадцать республиканцев, голосующих против Маккарти, играют сейчас в русскую рулетку с нашим тяжело заработанным республиканским большинством", - говорится в ее заявлении. По мнению Грин, текущая ситуация стала "худшей из возможных", и 19 противников Маккарти "держат страну в заложниках", мешая законодателям "делать для людей свою работу". "Мы не можем сформировать комитеты до выбора спикера. Мы не можем разогнать лояльный Нэнси Пелоси персонал в палате и Капитолии до выбора спикера. Мы не можем ничего расследовать, пока не изберем спикера", - резюмировала она. Конгрессменам всего 14 раз в истории не удавалось избрать спикера с одного раунда и такого не происходило с 1923 года. Выборы будут продолжаться до тех пор, пока один из претендентов не наберет требуемого количества голосов, причем законодатели вправе в любой момент вносить в бюллетени новых кандидатов. До избрания спикера новый состав палаты представителей не может принять присягу и приступить к законотворческой деятельности.
https://ria.ru/20230103/makkarti-1842981765.html
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в мире, кевин маккарти, марджори тейлор грин, нэнси пелоси, сша, джорджия, капитолий
В мире, Кевин Маккарти, Марджори Тейлор Грин, Нэнси Пелоси, США, Джорджия, Капитолий
Конгрессвумен заявила, что противники Маккарти играют в русскую рулетку
Конгрессвумен Грин: противники Маккарти играют в русскую рулетку с республиканцами
ВАШИНГТОН, 4 янв - РИА Новости. Противники кандидата на пост спикера палаты представителей США Кевина Маккарти играют в "русскую рулетку" с тяжело заработанным республиканцами большинством, считает конгрессвумен от штата Джорджия Марджори Тейлор Грин.
Ранее прошло уже три голосования за спикера палаты представителей США, но выявить победителя так и не удалось. Маккарти не смог получить необходимые 218 голосов в свою поддержку, несмотря на то, что у его Республиканской партии в палате большинство - 222 человека.
"Девятнадцать республиканцев, голосующих против Маккарти, играют сейчас в русскую рулетку с нашим тяжело заработанным республиканским большинством", - говорится в ее заявлении.
По мнению Грин, текущая ситуация стала "худшей из возможных", и 19 противников Маккарти "держат страну в заложниках", мешая законодателям "делать для людей свою работу".
"Мы не можем сформировать комитеты до выбора спикера. Мы не можем разогнать лояльный Нэнси Пелоси
персонал в палате и Капитолии
до выбора спикера. Мы не можем ничего расследовать, пока не изберем спикера", - резюмировала она.
Конгрессменам всего 14 раз в истории не удавалось избрать спикера с одного раунда и такого не происходило с 1923 года. Выборы будут продолжаться до тех пор, пока один из претендентов не наберет требуемого количества голосов, причем законодатели вправе в любой момент вносить в бюллетени новых кандидатов.
До избрания спикера новый состав палаты представителей не может принять присягу и приступить к законотворческой деятельности.