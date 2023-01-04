https://ria.ru/20230104/ssha-1843000814.html

Конгрессвумен заявила, что противники Маккарти играют в русскую рулетку

Конгрессвумен заявила, что противники Маккарти играют в русскую рулетку - РИА Новости, 04.01.2023

Конгрессвумен заявила, что противники Маккарти играют в русскую рулетку

Противники кандидата на пост спикера палаты представителей США Кевина Маккарти играют в "русскую рулетку" с тяжело заработанным республиканцами большинством,... РИА Новости, 04.01.2023

2023-01-04T04:27

2023-01-04T04:27

2023-01-04T04:27

в мире

кевин маккарти

марджори тейлор грин

нэнси пелоси

сша

джорджия

капитолий

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/04/1766549232_0:114:3072:1842_1920x0_80_0_0_6395ab7fc323f1a93e3b59a2bca8d10a.jpg

ВАШИНГТОН, 4 янв - РИА Новости. Противники кандидата на пост спикера палаты представителей США Кевина Маккарти играют в "русскую рулетку" с тяжело заработанным республиканцами большинством, считает конгрессвумен от штата Джорджия Марджори Тейлор Грин. Ранее прошло уже три голосования за спикера палаты представителей США, но выявить победителя так и не удалось. Маккарти не смог получить необходимые 218 голосов в свою поддержку, несмотря на то, что у его Республиканской партии в палате большинство - 222 человека. "Девятнадцать республиканцев, голосующих против Маккарти, играют сейчас в русскую рулетку с нашим тяжело заработанным республиканским большинством", - говорится в ее заявлении. По мнению Грин, текущая ситуация стала "худшей из возможных", и 19 противников Маккарти "держат страну в заложниках", мешая законодателям "делать для людей свою работу". "Мы не можем сформировать комитеты до выбора спикера. Мы не можем разогнать лояльный Нэнси Пелоси персонал в палате и Капитолии до выбора спикера. Мы не можем ничего расследовать, пока не изберем спикера", - резюмировала она. Конгрессменам всего 14 раз в истории не удавалось избрать спикера с одного раунда и такого не происходило с 1923 года. Выборы будут продолжаться до тех пор, пока один из претендентов не наберет требуемого количества голосов, причем законодатели вправе в любой момент вносить в бюллетени новых кандидатов. До избрания спикера новый состав палаты представителей не может принять присягу и приступить к законотворческой деятельности.

https://ria.ru/20230103/makkarti-1842981765.html

https://ria.ru/20230104/ssha-1842999708.html

сша

джорджия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, кевин маккарти, марджори тейлор грин, нэнси пелоси, сша, джорджия, капитолий