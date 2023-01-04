https://ria.ru/20230104/spiker-1843090360.html

Палата представителей США в четвертый раз не смогла избрать спикера

Палата представителей США в четвертый раз не смогла избрать спикера - РИА Новости, 04.01.2023

Палата представителей США в четвертый раз не смогла избрать спикера

Голосование за избрание спикером палаты представителей США республиканца Кевина Маккарти провалилось в четвертый раз, он не набрал необходимой поддержки даже... РИА Новости, 04.01.2023

2023-01-04T21:50

2023-01-04T21:50

2023-01-04T21:50

в мире

кевин маккарти

дональд трамп

майк пенс

сша

палата представителей сша

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ВАШИНГТОН, 4 янв - РИА Новости. Голосование за избрание спикером палаты представителей США республиканца Кевина Маккарти провалилось в четвертый раз, он не набрал необходимой поддержки даже после призыва бывшего президента США Дональда Трампа. Как свидетельствуют результаты голосования, в четвертый раз демократ Хаким Джефрис набрал 212 голосов членов палаты - вновь его поддержала вся демократическая фракция, демонстрируя единство. Республиканцы же не смогли преодолеть раскол в своих рядах, несмотря на призывы Трампа и его бывшего вице-президента Майка Пенса. Трамп, призывая голосовать за Маккарти, указал, что его оппоненты превращают победу на выборах, в результате которой им досталось большинство мест, в поражение и позор. Позором назвал ситуацию и президент США, демократ Джо Байден, но он не стал призывать однопартийцев поддержать оппонента, чтобы обеспечить ему победу. Группа республиканцев вновь поддержала альтернативного Маккарти кандидата, это уже третий член палаты, которого "назначают" соперником главного претендента. Маккарти набрал 201 голос, его нынешний оппонент - 20, еще один республиканец воздержался при голосовании. Маккарти заявил, что его не расстроила бы растущая оппозиция - накануне дважды 19 республиканцев голосовали против него и 20 - в третий раз. "За меня все еще большинство. Мы можем пройтись по всем именам в зале, но в конце концов у нас получится это преодолеть", - сказал он журналистам. Накануне спикера палаты представителей не смогли выбрать трижды, рабочий день в среду начался с очередного провала голосования. До избрания спикера новый состав палаты представителей не может принять присягу и приступить к законотворческой деятельности. Фактически началу работы палаты республиканского большинства мешают несогласные с кандидатурой Маккарти члены той же партии, которую в СМИ назвали "влиятельной консервативной группой". Конгрессменам всего 14 раз в истории не удавалось избрать спикера с одного раунда, такого не происходило с 1923 года. Выборы будут продолжаться до тех пор, пока один из претендентов не наберет требуемых 218 голосов, причем законодатели вправе в любой момент вносить в бюллетени новых кандидатов. В палате представителей по итогам ноябрьских выборов заседают 222 республиканца и 212 демократов.

https://ria.ru/20230104/slutskiy-1843089808.html

https://ria.ru/20230104/bayden-1843075895.html

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, кевин маккарти, дональд трамп, майк пенс, сша, палата представителей сша