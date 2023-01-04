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Спецоперация, 4 января: число погибших в Макеевке военных выросло до 89 - РИА Новости, 04.01.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230104/spetsoperatsiya-1843091034.html
Спецоперация, 4 января: число погибших в Макеевке военных выросло до 89
Спецоперация, 4 января: число погибших в Макеевке военных выросло до 89 - РИА Новости, 04.01.2023
Спецоперация, 4 января: число погибших в Макеевке военных выросло до 89
Число российских военных, погибших при ударе украинских войск в новогоднюю ночь по городу Макеевка в ДНР, выросло до 89, сообщил первый замначальника главного... РИА Новости, 04.01.2023
2023-01-04T21:58
2023-01-04T21:58
специальная военная операция на украине
в мире
украина
дмитрий кулеба
служба безопасности украины
евгений балицкий
донбасс
дмитрий рогозин
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МОСКВА, 4 янв - РИА Новости. Число российских военных, погибших при ударе украинских войск в новогоднюю ночь по городу Макеевка в ДНР, выросло до 89, сообщил первый замначальника главного военно-политического управления Вооруженных сил России генерал-лейтенант Сергей Севрюков. Он отметил, что идет расследование обстоятельств трагедии, по его итогам виновных привлекут к ответственности. Ход спецоперации Минобороны РФ сообщило, что на Купянском направлении за сутки уничтожено более 40 украинских военных, в Харьковской области уничтожена диверсионно-разведывательная группа противника. На Красно-Лиманском направлении нанесены удары по двум штурмовым отрядам, скоплениям живой силы и техники, уничтожены пять диверсионно-разведывательных групп противника; на данном направлении потери противника за превысили 150 военных убитыми и ранеными. На Донецком направлении российские войска продолжают наступательные действия, противник потерял за сутки более 100 военных. На Южно-Донецком направлении противник предпринимал безуспешные попытки контратаковать позиции в районе Дорожнянки ДНР, все контратаки отражены. Ударами в ДНР и Запорожской области уничтожено свыше 180 украинских военных, пять складов артиллерийских боеприпасов противника, склад ракетно-артиллерийского вооружения подразделения иностранных наемников. В районе Краматорска и Новопавловки сбиты украинские МиГ-29 и Су-25. Два беспилотника сбиты ПВО над морем в районе Бельбека, заявил губернатор Севастополя Михаил Развожаев. Расследование обстрела Макеевки Число российских военных, погибших в Макеевке при ударе украинских войск, выросло до 89, сообщил первый замначальника главного военно-политического управления ВС РФ генерал-лейтенант Сергей Севрюков. По его сообщению, 1 января в 00.01 по московскому времени артиллерией украинских военных был нанесен удар шестью реактивными снарядами системы залпового огня HIMARS по пункту временной дислокации одной из российских воинских частей. Два снаряда были перехвачены дежурными средствами ПВО. Четыре реактивных снаряда с осколочно-фугасной боевой частью попали в здание, в котором располагались российские военнослужащие. Основной причиной произошедшего стало массовое использование, вопреки запрету, личным составом мобильных телефонов в зоне досягаемости средств поражения противника, отметил он. Другие обстрелы со стороны Киева В результате украинского обстрела Васильевки Запорожской области погибли пять человек, 15 получили ранения разной степени тяжести, сообщил врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий; Экс-глава Роскосмоса и руководитель спецотряда военных советников "Царские волки" Дмитрий Рогозин, получивший 21 декабря ранение в Донбассе, направил извлеченный из шеи осколок снаряда послу Франции в России Пьеру Леви с просьбой передать президенту Эммануэлю Макрону. Ранее Следственный комитет заявлял, что обстрел мог вестись из французских гаубиц Caesar. Ситуация на Украине Воздушная тревога объявлялась по всей территории Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты. Глава украинского МИД Дмитрий Кулеба заявил, что подготовка к передаче Киеву систем Patriot уже началась, ожидает развертывания "в максимально короткие сроки". Пьяные иностранные наемники спровоцировали конфликт с подконтрольными Киеву силовыми структурами, убив трех украинских военных на блокпосту в Николаевской области, сообщил РИА Новости источник. Он отмечает, что иностранные наемники оказываются неподконтрольны даже СБУ. Международное посредничество Президент Турции Тайип Эрдоган в телефонном разговоре с президентом РФ Владимиром Путиным намерен вновь предложить посредничество Турции по Украине, также рассчитывает обсудить тему "газового хаба", сообщил РИА Новости источник. МИД РФ заявил, что Италия не может быть посредником между Москвой и Киевом, так как помогает киевскому режиму и занимает агрессивную антироссийскую позицию. Ранее председатель совета министров Италии Джорджа Мелони заявила о готовности Рима выступить в качестве гаранта мирного урегулирования на Украине.
https://ria.ru/20230102/evropa-1842741314.html
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в мире, украина, дмитрий кулеба, служба безопасности украины, евгений балицкий, донбасс, дмитрий рогозин, макеевка, донецкая народная республика, михаил развожаев, россия
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Дмитрий Кулеба, Служба безопасности Украины, Евгений Балицкий, Донбасс, Дмитрий Рогозин, Макеевка, Донецкая Народная Республика, Михаил Развожаев, Россия
21:58 04.01.2023
 
Спецоперация, 4 января: число погибших в Макеевке военных выросло до 89

Спецоперация, 4 января: число погибших в донецкой Макеевке военных выросло до 89

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в медиабанкСотрудники МЧС России разбирают завалы разрушенного здания в Макеевке
Сотрудники МЧС России разбирают завалы разрушенного здания в Макеевке - РИА Новости, 1920, 04.01.2023
© РИА Новости / Стрингер
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Сотрудники МЧС России разбирают завалы разрушенного здания в Макеевке. Архивное фото
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МОСКВА, 4 янв - РИА Новости. Число российских военных, погибших при ударе украинских войск в новогоднюю ночь по городу Макеевка в ДНР, выросло до 89, сообщил первый замначальника главного военно-политического управления Вооруженных сил России генерал-лейтенант Сергей Севрюков.
Он отметил, что идет расследование обстоятельств трагедии, по его итогам виновных привлекут к ответственности.
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Европа стала самой горячей точкой мира

Ход спецоперации

Минобороны РФ сообщило, что на Купянском направлении за сутки уничтожено более 40 украинских военных, в Харьковской области уничтожена диверсионно-разведывательная группа противника.
На Красно-Лиманском направлении нанесены удары по двум штурмовым отрядам, скоплениям живой силы и техники, уничтожены пять диверсионно-разведывательных групп противника; на данном направлении потери противника за превысили 150 военных убитыми и ранеными.
На Донецком направлении российские войска продолжают наступательные действия, противник потерял за сутки более 100 военных. На Южно-Донецком направлении противник предпринимал безуспешные попытки контратаковать позиции в районе Дорожнянки ДНР, все контратаки отражены.
Ударами в ДНР и Запорожской области уничтожено свыше 180 украинских военных, пять складов артиллерийских боеприпасов противника, склад ракетно-артиллерийского вооружения подразделения иностранных наемников.
В районе Краматорска и Новопавловки сбиты украинские МиГ-29 и Су-25.
Два беспилотника сбиты ПВО над морем в районе Бельбека, заявил губернатор Севастополя Михаил Развожаев.
Мобилизованные бойцы: Русские не сдаются, победа будет за нами - РИА Новости, 1920, 11.12.2022
11 декабря 2022, 09:30Специальная военная операция на Украине
Мобилизованные рассказали, как столкнулись с иностранными наемниками

Расследование обстрела Макеевки

Число российских военных, погибших в Макеевке при ударе украинских войск, выросло до 89, сообщил первый замначальника главного военно-политического управления ВС РФ генерал-лейтенант Сергей Севрюков.
По его сообщению, 1 января в 00.01 по московскому времени артиллерией украинских военных был нанесен удар шестью реактивными снарядами системы залпового огня HIMARS по пункту временной дислокации одной из российских воинских частей. Два снаряда были перехвачены дежурными средствами ПВО. Четыре реактивных снаряда с осколочно-фугасной боевой частью попали в здание, в котором располагались российские военнослужащие.
Основной причиной произошедшего стало массовое использование, вопреки запрету, личным составом мобильных телефонов в зоне досягаемости средств поражения противника, отметил он.
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3 января, 13:06Специальная военная операция на Украине
Жители Самарской области почтили память погибших в Макеевке

Другие обстрелы со стороны Киева

В результате украинского обстрела Васильевки Запорожской области погибли пять человек, 15 получили ранения разной степени тяжести, сообщил врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий;
Экс-глава Роскосмоса и руководитель спецотряда военных советников "Царские волки" Дмитрий Рогозин, получивший 21 декабря ранение в Донбассе, направил извлеченный из шеи осколок снаряда послу Франции в России Пьеру Леви с просьбой передать президенту Эммануэлю Макрону.
Ранее Следственный комитет заявлял, что обстрел мог вестись из французских гаубиц Caesar.
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16 декабря 2022, 08:00
Киев заплатит за преступления против человечности

Ситуация на Украине

Воздушная тревога объявлялась по всей территории Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты.
Глава украинского МИД Дмитрий Кулеба заявил, что подготовка к передаче Киеву систем Patriot уже началась, ожидает развертывания "в максимально короткие сроки".
Пьяные иностранные наемники спровоцировали конфликт с подконтрольными Киеву силовыми структурами, убив трех украинских военных на блокпосту в Николаевской области, сообщил РИА Новости источник. Он отмечает, что иностранные наемники оказываются неподконтрольны даже СБУ.
Президент Украины Владимир Зеленский в Изюме - РИА Новости, 1920, 19.12.2022
19 декабря 2022, 08:00
Просто убивать русских — новая "почти религия" Киева. Запад одобряет

Международное посредничество

Президент Турции Тайип Эрдоган в телефонном разговоре с президентом РФ Владимиром Путиным намерен вновь предложить посредничество Турции по Украине, также рассчитывает обсудить тему "газового хаба", сообщил РИА Новости источник.
МИД РФ заявил, что Италия не может быть посредником между Москвой и Киевом, так как помогает киевскому режиму и занимает агрессивную антироссийскую позицию. Ранее председатель совета министров Италии Джорджа Мелони заявила о готовности Рима выступить в качестве гаранта мирного урегулирования на Украине.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18Инфографика
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаДмитрий КулебаСлужба безопасности УкраиныЕвгений БалицкийДонбассДмитрий РогозинМакеевкаДонецкая Народная РеспубликаМихаил РазвожаевРоссия
 
 
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