https://ria.ru/20230104/spetsoperatsiya-1843038344.html

Российская артиллерия уничтожила шесть складов ВСУ

Российская артиллерия уничтожила шесть складов ВСУ - РИА Новости, 04.01.2023

Российская артиллерия уничтожила шесть складов ВСУ

Российские ракетные войска и артиллерия уничтожили в ДНР и Запорожской области пять украинских складов боеприпасов и один склад иностранных наемников, заявили в РИА Новости, 04.01.2023

2023-01-04T13:11

2023-01-04T13:11

2023-01-04T13:11

специальная военная операция на украине

донецкая народная республика

россия

запорожская область

вооруженные силы украины

безопасность

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МОСКВА, 4 янв - РИА Новости. Российские ракетные войска и артиллерия уничтожили в ДНР и Запорожской области пять украинских складов боеприпасов и один склад иностранных наемников, заявили в среду в Минобороны РФ. "В районах населенных пунктов Орехов Запорожской области, Диброва и Константиновка Донецкой Народной Республики уничтожены пять складов артиллерийских боеприпасов ВСУ", - говорится в сводке российского военного ведомства. "В районе города Краматорск Донецкой Народной Республики уничтожен склад ракетно-артиллерийского вооружения подразделения иностранных наемников", - добавили в МО РФ. Отмечается, что всего ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС РФ за сутки поражены 83 артиллерийских подразделения украинских военных на огневых позициях, живая сила и военная техника в 107 районах. Кроме того, в районах населенных пунктов Часов Яр и Авдеевка в ДНР уничтожены две радиолокационные станции контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-50.

https://ria.ru/20230104/kontrataka-1843037355.html

https://ria.ru/20230104/uragan-1843036268.html

донецкая народная республика

россия

запорожская область

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

донецкая народная республика, россия, запорожская область, вооруженные силы украины, безопасность