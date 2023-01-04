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Российская артиллерия уничтожила шесть складов ВСУ - РИА Новости, 04.01.2023
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230104/spetsoperatsiya-1843038344.html
Российская артиллерия уничтожила шесть складов ВСУ
Российская артиллерия уничтожила шесть складов ВСУ - РИА Новости, 04.01.2023
Российская артиллерия уничтожила шесть складов ВСУ
Российские ракетные войска и артиллерия уничтожили в ДНР и Запорожской области пять украинских складов боеприпасов и один склад иностранных наемников, заявили в РИА Новости, 04.01.2023
2023-01-04T13:11
2023-01-04T13:11
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
россия
запорожская область
вооруженные силы украины
безопасность
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МОСКВА, 4 янв - РИА Новости. Российские ракетные войска и артиллерия уничтожили в ДНР и Запорожской области пять украинских складов боеприпасов и один склад иностранных наемников, заявили в среду в Минобороны РФ. "В районах населенных пунктов Орехов Запорожской области, Диброва и Константиновка Донецкой Народной Республики уничтожены пять складов артиллерийских боеприпасов ВСУ", - говорится в сводке российского военного ведомства. "В районе города Краматорск Донецкой Народной Республики уничтожен склад ракетно-артиллерийского вооружения подразделения иностранных наемников", - добавили в МО РФ. Отмечается, что всего ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС РФ за сутки поражены 83 артиллерийских подразделения украинских военных на огневых позициях, живая сила и военная техника в 107 районах. Кроме того, в районах населенных пунктов Часов Яр и Авдеевка в ДНР уничтожены две радиолокационные станции контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-50.
https://ria.ru/20230104/kontrataka-1843037355.html
https://ria.ru/20230104/uragan-1843036268.html
донецкая народная республика
россия
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донецкая народная республика, россия, запорожская область, вооруженные силы украины, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Россия, Запорожская область, Вооруженные силы Украины, Безопасность
13:11 04.01.2023
 
Российская артиллерия уничтожила шесть складов ВСУ

Минобороны: российская артиллерия уничтожила шесть складов ВСУ и иностранных наемников

© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в медиабанкРабота САУ 2СЗ "Акация" в зоне проведения СВО
Работа САУ 2СЗ Акация в зоне проведения СВО - РИА Новости, 1920, 04.01.2023
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Работа САУ 2СЗ "Акация" в зоне проведения СВО. Архивное фото
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МОСКВА, 4 янв - РИА Новости. Российские ракетные войска и артиллерия уничтожили в ДНР и Запорожской области пять украинских складов боеприпасов и один склад иностранных наемников, заявили в среду в Минобороны РФ.
"В районах населенных пунктов Орехов Запорожской области, Диброва и Константиновка Донецкой Народной Республики уничтожены пять складов артиллерийских боеприпасов ВСУ", - говорится в сводке российского военного ведомства.
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"В районе города Краматорск Донецкой Народной Республики уничтожен склад ракетно-артиллерийского вооружения подразделения иностранных наемников", - добавили в МО РФ.
Отмечается, что всего ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС РФ за сутки поражены 83 артиллерийских подразделения украинских военных на огневых позициях, живая сила и военная техника в 107 районах.
Кроме того, в районах населенных пунктов Часов Яр и Авдеевка в ДНР уничтожены две радиолокационные станции контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-50.
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Специальная военная операция на УкраинеДонецкая Народная РеспубликаРоссияЗапорожская областьВооруженные силы УкраиныБезопасность
 
 
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