https://ria.ru/20230104/spetsoperatsiya-1843038344.html
Российская артиллерия уничтожила шесть складов ВСУ
Российская артиллерия уничтожила шесть складов ВСУ - РИА Новости, 04.01.2023
Российская артиллерия уничтожила шесть складов ВСУ
Российские ракетные войска и артиллерия уничтожили в ДНР и Запорожской области пять украинских складов боеприпасов и один склад иностранных наемников, заявили в РИА Новости, 04.01.2023
2023-01-04T13:11
2023-01-04T13:11
2023-01-04T13:11
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
россия
запорожская область
вооруженные силы украины
безопасность
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/1b/1841579829_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_2acfaec5bfff2f66116494a56eb9bc1b.jpg
МОСКВА, 4 янв - РИА Новости. Российские ракетные войска и артиллерия уничтожили в ДНР и Запорожской области пять украинских складов боеприпасов и один склад иностранных наемников, заявили в среду в Минобороны РФ. "В районах населенных пунктов Орехов Запорожской области, Диброва и Константиновка Донецкой Народной Республики уничтожены пять складов артиллерийских боеприпасов ВСУ", - говорится в сводке российского военного ведомства. "В районе города Краматорск Донецкой Народной Республики уничтожен склад ракетно-артиллерийского вооружения подразделения иностранных наемников", - добавили в МО РФ. Отмечается, что всего ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС РФ за сутки поражены 83 артиллерийских подразделения украинских военных на огневых позициях, живая сила и военная техника в 107 районах. Кроме того, в районах населенных пунктов Часов Яр и Авдеевка в ДНР уничтожены две радиолокационные станции контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-50.
https://ria.ru/20230104/kontrataka-1843037355.html
https://ria.ru/20230104/uragan-1843036268.html
донецкая народная республика
россия
запорожская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/1b/1841579829_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_76d964a0fb0ea71a37629ee2125cccd1.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
донецкая народная республика, россия, запорожская область, вооруженные силы украины, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Россия, Запорожская область, Вооруженные силы Украины, Безопасность
Российская артиллерия уничтожила шесть складов ВСУ
Минобороны: российская артиллерия уничтожила шесть складов ВСУ и иностранных наемников