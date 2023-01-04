https://ria.ru/20230104/spetsoperatsiya-1843035782.html

Российские военные уничтожили ДРГ в Харьковской области

Российские военные уничтожили ДРГ в Харьковской области - РИА Новости, 04.01.2023

Российские военные уничтожили ДРГ в Харьковской области

На Купянском и Краснолиманском направлениях Киев за сутки потерял убитыми и ранеными почти 200 человек, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 04.01.2023

2023-01-04T12:56

2023-01-04T12:56

2023-01-04T13:05

специальная военная операция на украине

россия

безопасность

киев

харьковская область

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 4 янв - РИА Новости. На Купянском и Краснолиманском направлениях Киев за сутки потерял убитыми и ранеными почти 200 человек, сообщили в Минобороны РФ."На Купянском направлении в результате огневого поражения подразделений ВСУ в районах населенных пунктов Двуречная, Синьковка, Кисловка и Берестовое Харьковской области за сутки уничтожено более 40 украинских военнослужащих, а также два автомобиля. Также, в районе населенного пункта Лиман Первый Харьковской области уничтожена диверсионно-разведывательная группа противника", - сказали в ведомстве.На Красно-Лиманском направлении, отметили в Минобороны, российскими войсками нанесены артиллерийские удары по двум штурмовым отрядам, скоплениям живой силы и техники Украины в районе населенного пункта Червоная Диброва ЛНР, а также Серебрянского лесничества."В районах населенных пунктов Невское Луганской народной республики, Нововодяное, Серебрянка и Белогоровка Донецкой народной республики уничтожены пять диверсионно-разведывательных групп противника. Всего на данном направлении потери противника за сутки составили более 150 украинских военнослужащих убитыми и ранеными, бронетранспортер, семь боевых бронированных машин и три пикапа", - уточнили в министерстве.

https://ria.ru/20230104/ukraina-1843036023.html

https://ria.ru/20230104/spetsoperatsiya-1843036191.html

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киев

харьковская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, безопасность, киев, харьковская область, вооруженные силы украины