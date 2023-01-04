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Российские военные уничтожили ДРГ в Харьковской области - РИА Новости, 04.01.2023
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https://ria.ru/20230104/spetsoperatsiya-1843035782.html
Российские военные уничтожили ДРГ в Харьковской области
Российские военные уничтожили ДРГ в Харьковской области - РИА Новости, 04.01.2023
Российские военные уничтожили ДРГ в Харьковской области
На Купянском и Краснолиманском направлениях Киев за сутки потерял убитыми и ранеными почти 200 человек, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 04.01.2023
2023-01-04T12:56
2023-01-04T13:05
специальная военная операция на украине
россия
безопасность
киев
харьковская область
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 4 янв - РИА Новости. На Купянском и Краснолиманском направлениях Киев за сутки потерял убитыми и ранеными почти 200 человек, сообщили в Минобороны РФ."На Купянском направлении в результате огневого поражения подразделений ВСУ в районах населенных пунктов Двуречная, Синьковка, Кисловка и Берестовое Харьковской области за сутки уничтожено более 40 украинских военнослужащих, а также два автомобиля. Также, в районе населенного пункта Лиман Первый Харьковской области уничтожена диверсионно-разведывательная группа противника", - сказали в ведомстве.На Красно-Лиманском направлении, отметили в Минобороны, российскими войсками нанесены артиллерийские удары по двум штурмовым отрядам, скоплениям живой силы и техники Украины в районе населенного пункта Червоная Диброва ЛНР, а также Серебрянского лесничества."В районах населенных пунктов Невское Луганской народной республики, Нововодяное, Серебрянка и Белогоровка Донецкой народной республики уничтожены пять диверсионно-разведывательных групп противника. Всего на данном направлении потери противника за сутки составили более 150 украинских военнослужащих убитыми и ранеными, бронетранспортер, семь боевых бронированных машин и три пикапа", - уточнили в министерстве.
https://ria.ru/20230104/ukraina-1843036023.html
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россия, безопасность, киев, харьковская область, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Россия, Безопасность, Киев, Харьковская область, Вооруженные силы Украины
12:56 04.01.2023 (обновлено: 13:05 04.01.2023)
 
Российские военные уничтожили ДРГ в Харьковской области

Минобороны: российские военные уничтожили ДРГ в Харьковской области

© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в медиабанкБойцы ВС РФ
Бойцы ВС РФ - РИА Новости, 1920, 04.01.2023
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Бойцы ВС РФ. Архивное фото
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МОСКВА, 4 янв - РИА Новости. На Купянском и Краснолиманском направлениях Киев за сутки потерял убитыми и ранеными почти 200 человек, сообщили в Минобороны РФ.
"На Купянском направлении в результате огневого поражения подразделений ВСУ в районах населенных пунктов Двуречная, Синьковка, Кисловка и Берестовое Харьковской области за сутки уничтожено более 40 украинских военнослужащих, а также два автомобиля. Также, в районе населенного пункта Лиман Первый Харьковской области уничтожена диверсионно-разведывательная группа противника", - сказали в ведомстве.
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На Красно-Лиманском направлении, отметили в Минобороны, российскими войсками нанесены артиллерийские удары по двум штурмовым отрядам, скоплениям живой силы и техники Украины в районе населенного пункта Червоная Диброва ЛНР, а также Серебрянского лесничества.
"В районах населенных пунктов Невское Луганской народной республики, Нововодяное, Серебрянка и Белогоровка Донецкой народной республики уничтожены пять диверсионно-разведывательных групп противника. Всего на данном направлении потери противника за сутки составили более 150 украинских военнослужащих убитыми и ранеными, бронетранспортер, семь боевых бронированных машин и три пикапа", - уточнили в министерстве.
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