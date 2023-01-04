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Сербия увеличит число бойцов спецназа армии в три раза - РИА Новости, 04.01.2023
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Сербия увеличит число бойцов спецназа армии в три раза
Сербия увеличит число бойцов спецназа армии в три раза - РИА Новости, 04.01.2023
Сербия увеличит число бойцов спецназа армии в три раза
Спецназ армии Сербии будет увеличен с 1,6 тысячи до 5 тысяч бойцов, заявил президент страны Александр Вучич. РИА Новости, 04.01.2023
2023-01-04T22:04
2023-01-04T22:04
александр вучич
сербия
в мире
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БЕЛГРАД, 4 янв – РИА Новости. Спецназ армии Сербии будет увеличен с 1,6 тысячи до 5 тысяч бойцов, заявил президент страны Александр Вучич. "Главной задачей всего 2023 года будет увеличить 1,6 тысячи бойцов специальных подразделений армии Сербии до 5 тысяч. Зарплаты будут огромными, и приглашаю всех молодых парней, потому что основные зарплаты будут свыше 2 тысяч евро, плюс доплаты за дежурства, ночные смены", - указал Вучич на пресс-конференции по итогам года. Глава сербского государства сообщил, что "от одной европейской страны" получены по контракту ракеты и пусковые установки, но не уточнил, какие и откуда.
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александр вучич, сербия, в мире
Александр Вучич, Сербия, В мире
22:04 04.01.2023
 
Сербия увеличит число бойцов спецназа армии в три раза

Вучич: Сербия увеличит число бойцов спецназа армии в три раза, с 1,6 тысячи до пяти тысяч

© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в медиабанкГвардия Сербии
Гвардия Сербии - РИА Новости, 1920, 04.01.2023
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Гвардия Сербии. Архивное фото
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БЕЛГРАД, 4 янв – РИА Новости. Спецназ армии Сербии будет увеличен с 1,6 тысячи до 5 тысяч бойцов, заявил президент страны Александр Вучич.
"Главной задачей всего 2023 года будет увеличить 1,6 тысячи бойцов специальных подразделений армии Сербии до 5 тысяч. Зарплаты будут огромными, и приглашаю всех молодых парней, потому что основные зарплаты будут свыше 2 тысяч евро, плюс доплаты за дежурства, ночные смены", - указал Вучич на пресс-конференции по итогам года.
Глава сербского государства сообщил, что "от одной европейской страны" получены по контракту ракеты и пусковые установки, но не уточнил, какие и откуда.
Президент Сербии Александр Вучич - РИА Новости, 1920, 29.12.2022
29 декабря 2022, 16:07
Вучич отменил состояние высшей боеготовности ВС Сербии, пишут СМИ
 
Александр ВучичСербияВ мире
 
 
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