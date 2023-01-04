https://ria.ru/20230104/serbiya-1843091803.html

Сербия увеличит число бойцов спецназа армии в три раза

Сербия увеличит число бойцов спецназа армии в три раза - РИА Новости, 04.01.2023

Сербия увеличит число бойцов спецназа армии в три раза

Спецназ армии Сербии будет увеличен с 1,6 тысячи до 5 тысяч бойцов, заявил президент страны Александр Вучич. РИА Новости, 04.01.2023

2023-01-04T22:04

2023-01-04T22:04

2023-01-04T22:04

александр вучич

сербия

в мире

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БЕЛГРАД, 4 янв – РИА Новости. Спецназ армии Сербии будет увеличен с 1,6 тысячи до 5 тысяч бойцов, заявил президент страны Александр Вучич. "Главной задачей всего 2023 года будет увеличить 1,6 тысячи бойцов специальных подразделений армии Сербии до 5 тысяч. Зарплаты будут огромными, и приглашаю всех молодых парней, потому что основные зарплаты будут свыше 2 тысяч евро, плюс доплаты за дежурства, ночные смены", - указал Вучич на пресс-конференции по итогам года. Глава сербского государства сообщил, что "от одной европейской страны" получены по контракту ракеты и пусковые установки, но не уточнил, какие и откуда.

https://ria.ru/20221229/serbiya-1842258839.html

сербия

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

александр вучич, сербия, в мире