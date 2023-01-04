https://ria.ru/20230104/serbiya-1843091803.html
Сербия увеличит число бойцов спецназа армии в три раза
Сербия увеличит число бойцов спецназа армии в три раза - РИА Новости, 04.01.2023
Сербия увеличит число бойцов спецназа армии в три раза
Спецназ армии Сербии будет увеличен с 1,6 тысячи до 5 тысяч бойцов, заявил президент страны Александр Вучич. РИА Новости, 04.01.2023
2023-01-04T22:04
2023-01-04T22:04
2023-01-04T22:04
александр вучич
сербия
в мире
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БЕЛГРАД, 4 янв – РИА Новости. Спецназ армии Сербии будет увеличен с 1,6 тысячи до 5 тысяч бойцов, заявил президент страны Александр Вучич. "Главной задачей всего 2023 года будет увеличить 1,6 тысячи бойцов специальных подразделений армии Сербии до 5 тысяч. Зарплаты будут огромными, и приглашаю всех молодых парней, потому что основные зарплаты будут свыше 2 тысяч евро, плюс доплаты за дежурства, ночные смены", - указал Вучич на пресс-конференции по итогам года. Глава сербского государства сообщил, что "от одной европейской страны" получены по контракту ракеты и пусковые установки, но не уточнил, какие и откуда.
https://ria.ru/20221229/serbiya-1842258839.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
александр вучич, сербия, в мире
Александр Вучич, Сербия, В мире
Сербия увеличит число бойцов спецназа армии в три раза
Вучич: Сербия увеличит число бойцов спецназа армии в три раза, с 1,6 тысячи до пяти тысяч