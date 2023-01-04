https://ria.ru/20230104/sapery-1843024074.html

Российские саперы начали миссию по разминированию в Лаосе

Российские саперы начали миссию по разминированию в Лаосе - РИА Новости, 04.01.2023

Российские саперы начали миссию по разминированию в Лаосе

Саперы Международного противоминного центра Вооруженных сил России начали новую миссию в Лаосе, им предстоит очистить от опасных объектов 56 гектаров до марта... РИА Новости, 04.01.2023

2023-01-04T11:16

2023-01-04T11:16

2023-01-04T11:18

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МОСКВА, 4 янв – РИА Новости. Саперы Международного противоминного центра Вооруженных сил России начали новую миссию в Лаосе, им предстоит очистить от опасных объектов 56 гектаров до марта 2023 года, сообщили в среду в Минобороны России. "Саперы Международного противоминного центра ВС РФ проводят гуманитарное разминирование в провинции Кхаммуан Лаосской Народно-Демократической Республики... Это уже пятая подобная командировка для российских специалистов", - говорится в сообщении. Работа запланирована до конца марта 2023 года, саперам предстоит очистить территорию площадью свыше 56 гектаров. Отмечается, что с ноября 2021 года сводный отряд работал в Лаосе над очисткой участков местности под строительство социально важных объектов в провинциях Боликхамсай, Сиенгхуанг и Кхаммуан. Особенностями разминирования в Лаосе являются неблагоприятный жаркий климат, тропический лес с густой растительностью и большим количеством насекомых и ядовитых змей, а также залегание обнаруживаемых боеприпасов на глубине до 170 сантиметров. В лаосской земле скрыты самые различные боеприпасы – от кассетных шариков с теннисный мяч до авиационных бомб выше человеческого роста. Кроме того, на базе филиала Международного противоминного центра ВС РФ организовано обучение специалистов вооруженных сил Лаоса. Уже подготовлены 99 саперов, которые в сейчас выполняют задачи по разминированию национальной территории. Обучение лаосских военнослужащих продолжится и в ходе новой миссии.

https://ria.ru/20221129/razminirovanie-1834915692.html

https://ria.ru/20221012/sapery-1823369094.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, лаос, россия, сша