https://ria.ru/20230104/sapery-1843024074.html
Российские саперы начали миссию по разминированию в Лаосе
Российские саперы начали миссию по разминированию в Лаосе - РИА Новости, 04.01.2023
Российские саперы начали миссию по разминированию в Лаосе
Саперы Международного противоминного центра Вооруженных сил России начали новую миссию в Лаосе, им предстоит очистить от опасных объектов 56 гектаров до марта... РИА Новости, 04.01.2023
2023-01-04T11:16
2023-01-04T11:16
2023-01-04T11:18
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МОСКВА, 4 янв – РИА Новости. Саперы Международного противоминного центра Вооруженных сил России начали новую миссию в Лаосе, им предстоит очистить от опасных объектов 56 гектаров до марта 2023 года, сообщили в среду в Минобороны России. "Саперы Международного противоминного центра ВС РФ проводят гуманитарное разминирование в провинции Кхаммуан Лаосской Народно-Демократической Республики... Это уже пятая подобная командировка для российских специалистов", - говорится в сообщении. Работа запланирована до конца марта 2023 года, саперам предстоит очистить территорию площадью свыше 56 гектаров. Отмечается, что с ноября 2021 года сводный отряд работал в Лаосе над очисткой участков местности под строительство социально важных объектов в провинциях Боликхамсай, Сиенгхуанг и Кхаммуан. Особенностями разминирования в Лаосе являются неблагоприятный жаркий климат, тропический лес с густой растительностью и большим количеством насекомых и ядовитых змей, а также залегание обнаруживаемых боеприпасов на глубине до 170 сантиметров. В лаосской земле скрыты самые различные боеприпасы – от кассетных шариков с теннисный мяч до авиационных бомб выше человеческого роста. Кроме того, на базе филиала Международного противоминного центра ВС РФ организовано обучение специалистов вооруженных сил Лаоса. Уже подготовлены 99 саперов, которые в сейчас выполняют задачи по разминированию национальной территории. Обучение лаосских военнослужащих продолжится и в ходе новой миссии.
https://ria.ru/20221129/razminirovanie-1834915692.html
https://ria.ru/20221012/sapery-1823369094.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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в мире, лаос, россия, сша
В мире, Лаос, Россия, США
11:16 04.01.2023 (обновлено: 11:18 04.01.2023)
Российские саперы начали миссию по разминированию в Лаосе
Минобороны: российские саперы разминируют 56 гектаров в Лаосе
МОСКВА, 4 янв – РИА Новости.
Саперы Международного противоминного центра Вооруженных сил России начали новую миссию в Лаосе, им предстоит очистить от опасных объектов 56 гектаров до марта 2023 года, сообщили в среду в Минобороны России
.
"Саперы Международного противоминного центра ВС РФ проводят гуманитарное разминирование в провинции Кхаммуан Лаосской Народно-Демократической Республики... Это уже пятая подобная командировка для российских специалистов", - говорится в сообщении.
Работа запланирована до конца марта 2023 года, саперам предстоит очистить территорию площадью свыше 56 гектаров.
Отмечается, что с ноября 2021 года сводный отряд работал в Лаосе над очисткой участков местности под строительство социально важных объектов в провинциях Боликхамсай, Сиенгхуанг и Кхаммуан.
"В ходе разминирования обнаружено и уничтожено более 2 200 взрывоопасных предметов на территории площадью свыше 140 гектаров. Это последствия американских бомбардировок, осуществленных США в ходе войны во Вьетнаме в 1964-1973 годах", - рассказали в МО РФ.
Особенностями разминирования в Лаосе являются неблагоприятный жаркий климат, тропический лес с густой растительностью и большим количеством насекомых и ядовитых змей, а также залегание обнаруживаемых боеприпасов на глубине до 170 сантиметров. В лаосской земле скрыты самые различные боеприпасы – от кассетных шариков с теннисный мяч до авиационных бомб выше человеческого роста.
Кроме того, на базе филиала Международного противоминного центра ВС РФ организовано обучение специалистов вооруженных сил Лаоса. Уже подготовлены 99 саперов, которые в сейчас выполняют задачи по разминированию национальной территории. Обучение лаосских военнослужащих продолжится и в ходе новой миссии.