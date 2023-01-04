18:01 04.01.2023 (обновлено: 19:36 04.01.2023)
Санду надеется на вступление Молдавии в ЕС до конца десятилетия
Президент Молдавии Санду: республика должна стать частью Евросоюза в ближайшие годы
© Sputnik / Родион Прока
Президент Молдавии Майя Санду. Архивное фото
КИШИНЕВ, 4 янв — РИА Новости. Президент Молдавии Майя Санду уверена, что республика станет частью Евросоюза, и надеется, что это произойдет до конца десятилетия.
"Молдавия будет частью Европейского союза, я думаю, что Молдавия должна стать частью ЕС в ближайшие годы — до конца этого десятилетия. Это может случиться в том случае, если мы все приложим усилия, если все будут работать — каждый на своем месте, чтобы наше стремление стало реальностью", — заявила Санду журналистам.
Она выразила уверенность, что жители Молдавии сполна ощутят на себе преимущества от европейской интеграции.
Главы государств и правительств Евросоюза на саммите в Брюсселе 23 июня прошлого года одобрили предоставление Украине и Молдавии статуса кандидатов на вступление в союз. В октябре в Молдавии прошло первое заседание комиссии по евроинтеграции, обсудившей необходимость проведения реформ в различных областях и выступившей за создание 35 рабочих групп для переделки местного законодательства под европейские стандарты.
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