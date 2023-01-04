https://ria.ru/20230104/sandu-1843071480.html

Санду надеется на вступление Молдавии в ЕС до конца десятилетия

Санду надеется на вступление Молдавии в ЕС до конца десятилетия - РИА Новости, 04.01.2023

Санду надеется на вступление Молдавии в ЕС до конца десятилетия

Президент Молдавии Майя Санду уверена, что республика станет частью Евросоюза, и надеется, что это произойдет до конца десятилетия. РИА Новости, 04.01.2023

2023-01-04T18:01

2023-01-04T18:01

2023-01-04T19:36

в мире

майя санду

молдавия

брюссель

украина

евросоюз

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КИШИНЕВ, 4 янв — РИА Новости. Президент Молдавии Майя Санду уверена, что республика станет частью Евросоюза, и надеется, что это произойдет до конца десятилетия.Она выразила уверенность, что жители Молдавии сполна ощутят на себе преимущества от европейской интеграции. Главы государств и правительств Евросоюза на саммите в Брюсселе 23 июня прошлого года одобрили предоставление Украине и Молдавии статуса кандидатов на вступление в союз. В октябре в Молдавии прошло первое заседание комиссии по евроинтеграции, обсудившей необходимость проведения реформ в различных областях и выступившей за создание 35 рабочих групп для переделки местного законодательства под европейские стандарты.

https://ria.ru/20221230/sssr-1835239039.html

молдавия

брюссель

украина

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, майя санду, молдавия, брюссель, украина, евросоюз