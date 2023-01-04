https://ria.ru/20230104/safronkov-1842459599.html

Владимир Сафронков: попытки вытеснить Россию с Ближнего Востока провальны

Владимир Сафронков: попытки вытеснить Россию с Ближнего Востока провальны - РИА Новости, 04.01.2023

Владимир Сафронков: попытки вытеснить Россию с Ближнего Востока провальны

Специальный представитель министерства иностранных дел России по ближневосточному урегулированию Владимир Сафронков в интервью РИА Новости рассказал о состоянии РИА Новости, 04.01.2023

2023-01-04T12:00

2023-01-04T12:00

2023-01-04T13:03

интервью

владимир сафронков

россия

ближний восток

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Специальный представитель министерства иностранных дел России по ближневосточному урегулированию Владимир Сафронков в интервью РИА Новости рассказал о состоянии одного из самых длительных кризисов в мире – арабо-израильского конфликта, а также о том, по чьей вине "квартет" посредников полноценно не работает, и дал прогноз, получится ли у США вытеснить Россию из ближневосточного региона.– Какое место, по вашему мнению, занимает на сегодняшний день проблематика ближневосточного урегулирования в международной повестке дня в целом и во внешней политике России в частности? Какие приоритетные задачи на этом направлении стоят перед Москвой?– Прежде всего, признателен за возможность изложить нашу точку зрения на одну из самых сложных региональных проблем – проблему ближневосточного урегулирования. На протяжении десятилетий данный нерешенный вопрос касается не только процесса нормализации связей между палестинцами, арабскими государствами и Израилем, но и оказывает серьезное воздействие на состояние международных отношений. Президент России Владимир Путин неоднократно подчеркивал, что состояние дел в этой части света напрямую затрагивает национальную безопасность нашей страны.Хотел бы отдельно указать, что в повестке дня урегулирования фигурирует такая чувствительная тема как статус Иерусалима – колыбели трех монотеистических религий – и расположенных в нем священных мест. Разногласия вокруг этого города остаются одним из основных источников нестабильности не только в зоне конфликта, но и на всем Ближнем Востоке. На этом фоне важно обеспечить равный доступ всех верующих к святыням города и не допустить изменения их статус-кво.Наша задача состоит в том, чтобы через решение этого застарелого конфликта обеспечить региональную стабильность, безопасность и возможности мирного развития, сформировать благоприятные условия для дальнейшего наращивания сотрудничества России со всеми государствами Ближнего Востока, с которыми нас связывают исторически дружественные отношения.Российская линия в региональных делах, включая ближневосточное урегулирование, последовательна. Мы твердо придерживаемся одобренных решениями ООН и ее Совета Безопасности решений по реализации "двухгосударственного принципа" палестино-израильского урегулирования. Он предполагает создание независимого государства Палестина в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме, которое будет сосуществовать в мире и безопасности с Израилем. Активно продвигаем эту формулу в двусторонних контактах с вовлеченными сторонами, а также на международных площадках. Исходим из того, что именно такой сценарий – безальтернативный путь к обеспечению безопасности Израиля и реализации национальных чаяний палестинцев.Принципиально важно, что эта линия поддерживается большинством государств мира, что подтвердилось, в частности, в ходе многочисленных встреч и двусторонних контактов, которые мы провели во время ближневосточного турне и на "полях" саммита Лиги арабских государств в Алжире в уходящем году.– "Квартет" международных посредников в сфере ближневосточного урегулирования в основном сейчас действует на уровне спецпредставителей. Прорабатывается ли встреча на уровне министров иностранных дел? Можно ли говорить, что пробуксовка в его работе отрицательно сказывается на актуальности проблематики палестино-израильского противостояния?– С нашей точки зрения, "квартет" международных посредников в составе России, США, ЕС и ООН остается важнейшим механизмом содействия сторонам в достижении урегулирования, созданным решениями СБ ООН. Но сегодня его деятельность, несмотря на возражения многих государств, заморожена по причине нежелания США под искусственными предлогами продолжать взаимодействие. В принципе американская политика в отношении "квартета" является продолжением курса Вашингтона на слом целого ряда многосторонних форматов. Прекратить диалог по линии "четверки" – не наше решение. Даже в нынешних геополитических реалиях мы готовы вернуться к коллективной работе. Пусть определяются. Тем временем мы продолжаем работу в нашем национальном качестве, опираясь на плотное взаимодействие со всеми региональными государствами.Думаю, было бы ошибочным измерять актуальность палестино-израильского урегулирования нынешним состоянием "квартета". Проблема-то никуда не уходит. В сложившихся обстоятельствах важно не допустить ослабления международного внимания к ней. Другое дело, что за самоустранением американцев от сотрудничества в "квартете" стоит их искушение полностью "приватизировать" это кризисное "досье". Но как показывает исторический опыт, попытки разрубить столь сложные конфликтные узлы в одиночку относятся к категории невыполнимых миссий. Достаточно вспомнить, чем завершилась в 2014 году "миссия Барака Обамы – Джона Керри": полное фиаско, погрузившее мирный процесс в многолетний застой, из которого до сих пор выбраться не можем. Прямой результат такого единоличного творчества – серия вооруженных конфликтов, принесших неисчислимые страдания гражданскому населению среди палестинцев и израильтян.Убежден, что любые попытки оттеснить Россию из региона, повлиять на ее отношения с регионалами, выключить из процесса решения палестино-израильского или любого другого ближневосточного кризиса представляют собой политический "нонсенс" и обречены на провал.– В Москве указывали на то, что перезапуск переговоров между Израилем и Палестиной связан с США. Поменялась ли позиция США в этом вопросе, и не считаете ли вы, что даже при смене администрации в Вашингтоне произраильский курс мешает США быть полноценным медиатором?– Как мне кажется, говорить о том, что политика США – "произраильская", было бы с профессиональной точки зрения не совсем верно. Политика Соединенных Штатов – "провашингтонская", а скорее "белодомовская" и зависит от того, какая партия правит бал в Америке на конкретном временном отрезке. На мой взгляд, зигзаги в политике США в последние годы привели к тому, что израильтяне, арабы, как и большинство стран мира пришли к мнению, что следует руководствоваться своими национальными интересами и выстраивать межгосударственные отношения по "широкому азимуту".А по-настоящему полноценным посредником в ближневосточном урегулировании США могут выступать в качестве одной из сторон "квартета", чей состав и функции были определены ООН. И вообще должен акцентировать, что любой региональный конфликт по определению не должен быть площадкой для политической конкуренции. Ключевой предпосылкой для урегулирования кризисов остается консолидация позиций внешних игроков, над чем мы продолжаем кропотливо работать.– На фоне эскалации напряженности между Израилем и Палестиной медиаторами между сторонами все более активно выступают страны региона, в первую очередь, Египет. Считаете ли вы, что сейчас они играют более эффективную роль, чем "квартет"?– Конечно, Египту исторически принадлежит важнейшая роль в сфере палестино-израильского урегулирования и "досье" в целом. Египет первым из арабских государств заключил мирный договор с Израилем еще в 1979 году. Наши египетские партнеры решают важнейшие задачи по стабилизации обстановки на палестинских территориях и оказанию гуманитарного содействия палестинцам. Многое делают для преодоления внутриполитического палестинского раскола. Вклад Египта в урегулирование серии вооруженных конфронтаций вокруг Газы неоценим.Нельзя при этом не отметить значимость и других региональных игроков, в частности, Иордании и Королевской Хашимитской семьи как покровителей иерусалимских святынь, а также Алжира, который делает многое для достижения межпалестинского примирения. В октябре была подписана "Алжирская декларация о палестинском национальном единстве", а в ноябре Алжир принял у себя межарабский саммит, который войдет в историю как "саммит Палестины".Роль государств региона в процессе урегулирования очень важна, именно поэтому мы выстраиваем коллективную работу в тесном взаимодействии с ними. Напомню, что Россия настаивала на сопряжении деятельности "квартета" с ключевыми региональными игроками. Все помнят инициативу Сергея Лаврова о проведении встречи "четверки" с представителями арабских стран, которая остается востребованной. Тем более, что подавляющее большинство ближневосточных игроков выступают за возобновление работы "квартета".– В связи с тем, что ЕС и США сейчас в большей степени сфокусированы на украинском кризисе, нет ли, на ваш взгляд, необходимости заменить "квартет" новым механизмом, в котором бы участвовали ближневосточные страны, включая, например, Египет.– Еще раз подчеркну: роль Египта, Иордании, Алжира, государств Персидского залива незаменима. Но ключ к успеху – в сопряжении усилий на международном и региональном уровне. Сейчас предпринимаются попытки запустить работу альтернативных "квартету" механизмов, но, по общему признанию, отдачи от таких форматов нет.– Ранее Москва предлагала свою площадку для межпалестинской встречи. Когда может пройти такое мероприятие? Каких палестинских лидеров планируется пригласить? Работает ли Москва над проведением прямых арабо-израильских переговоров?– Напомню, что в предшествующие годы в Москве состоялись два раунда межпалестинских встреч с участием всех ключевых палестинских организаций, и в настоящее время мы продолжаем с ними постоянную, методичную работу. В минувшем году российскую столицу посетили десятки палестинских представителей различного политического спектра, включая ФАТХ и ХАМАС. Ряд из них были приняты министром иностранных дел Сергеем Лавровым, состоялись обстоятельные консультации с курирующим заместителем министра Михаилом Богдановым.В рамках диалога с палестинцами нацеливаем их на преодоление внутренних разногласий на политической платформе Организации освобождения Палестины. На этом треке продолжаем тесно взаимодействовать с нашими региональными партнёрами. Полагаем подобное сопряжение усилий крайне полезным.Что касается второй части вопроса, то мы всегда последовательно выступали за урегулирование ближневосточного конфликта в рамках широкой и многосторонней координации. В частности, на запуск такого процесса была нацелена наша инициатива о проведении международной встречи по Ближнему Востоку в Москве, закрепленная в резолюции СБ ООН 1850.Вне зависимости от глобальной политической конъюнктуры и настроя ряда международных игроков наша страна продолжит вносить свой вклад в возобновление ближневосточного мирного процесса. У нас есть для этого важнейший актив – конструктивные отношения со всеми сторонами, включая Израиль, Палестину и другие арабские страны, а главное – доверие к внешней политике России.

https://ria.ru/20220902/peregovory-1813918708.html

https://ria.ru/20221013/diplomatiya-1823489992.html

https://ria.ru/20221128/krizis-1834879894.html

https://ria.ru/20220902/kinschak-1813750923.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

интервью, владимир сафронков, россия, ближний восток