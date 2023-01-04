https://ria.ru/20230104/rossiya-1843086545.html

Канал "Россия" назвали самым популярным в 2022 году

Канал "Россия" назвали самым популярным в 2022 году - РИА Новости, 04.01.2023

Канал "Россия" назвали самым популярным в 2022 году

Телеканал "Россия" по итогам 2022 года вышел на первое место по популярности, средняя доля аудитории телеканала в 2022 году составила 14,3%, доля аудитории НТВ... РИА Новости, 04.01.2023

2023-01-04T20:59

2023-01-04T20:59

2023-01-04T21:34

вгтрк

нтв (телеканал)

общество

россия-1 (телеканал)

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МОСКВА, 4 янв - РИА Новости. Телеканал "Россия" по итогам 2022 года вышел на первое место по популярности, средняя доля аудитории телеканала в 2022 году составила 14,3%, доля аудитории НТВ выросла до 9,6%, а аудитория Первого снизилась до 8,6%, сообщили РИА Новости в ВГТРК по данным Mediascope. Отмечается, что анализ данных проведен холдингом ВГТРК на основе данных Mediascope среди населения России старше 4-х лет. В Mediascope данные подтвердили РИА Новости. "Телеканал "Россия" завершил 2022 год на первом месте по популярности, удерживая позицию лидера седьмой год подряд. Средняя доля аудитории телеканала "Россия" в 2022 году составила 14,3% с ростом в 23% к предыдущему году. НТВ подрастает до 9,6%, "Первый канал" снижается до 8,6%", - говорится в сообщении. Отмечается, что показатели "Пятого канала" и "РЕН ТВ" практически не изменились. "Информационный телеканал "Россия 24" продемонстрировал максимальный рост среди всех российских каналов, нарастив долю аудитории в 2022 году почти вдвое. В будни средняя доля телеканала "Россия" выросла на 22%, у НТВ - на 12%, что позволило каналу занять второе место по популярности в будни. Аудитория "Первого канала" по будням сократилась на 12%. Разрыв показателей между флагманом ВГТРК и НТВ по средней доле аудитории в будни в 2022 году составил 43%, с "Первым каналом" - 55%", - добавляется в сообщении. Кроме того, прирост средней доли телеканала "Россия" в выходные составил 23%, второе место по популярности в выходные в 2022 году занимает телеканал НТВ, "Первый" в выходные 2022 года теряет 10% аудитории.

https://ria.ru/20221128/vgtrk-1834767318.html

https://ria.ru/20221226/tsennosti-1841316803.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

вгтрк, нтв (телеканал), общество, россия-1 (телеканал)