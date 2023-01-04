https://ria.ru/20230104/romanovskiy-1843067665.html

Умер военный журналист РИА ФАН Кирилл Романовский

Умер военный журналист РИА ФАН Кирилл Романовский - РИА Новости, 04.01.2023

Умер военный журналист РИА ФАН Кирилл Романовский

Бизнесмен Евгений Пригожин сообщил о смерти военного корреспондента РИА ФАН Кирилла Романовского. РИА Новости, 04.01.2023

2023-01-04T17:21

2023-01-04T17:21

2023-01-04T18:47

медиа - общество

евгений пригожин

россия

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МОСКВА, 4 янв — РИА Новости. Бизнесмен Евгений Пригожин сообщил о смерти военного корреспондента РИА ФАН Кирилла Романовского.Видео опубликовано в Telegram-канале агентства.Пригожин отметил, что Романовский был его товарищем и отличным корреспондентом. По его словам, журналист сделал очень много для России.Друг и коллега журналиста Александр Коц уточнил, что Романовский скончался от рецидива онкологического заболевания, с которым боролся много лет.

россия

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

медиа - общество, евгений пригожин, россия