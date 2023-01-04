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Умер военный журналист РИА ФАН Кирилл Романовский - РИА Новости, 04.01.2023
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Умер военный журналист РИА ФАН Кирилл Романовский
Умер военный журналист РИА ФАН Кирилл Романовский - РИА Новости, 04.01.2023
Умер военный журналист РИА ФАН Кирилл Романовский
Бизнесмен Евгений Пригожин сообщил о смерти военного корреспондента РИА ФАН Кирилла Романовского. РИА Новости, 04.01.2023
2023-01-04T17:21
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медиа - общество
евгений пригожин
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МОСКВА, 4 янв — РИА Новости. Бизнесмен Евгений Пригожин сообщил о смерти военного корреспондента РИА ФАН Кирилла Романовского.Видео опубликовано в Telegram-канале агентства.Пригожин отметил, что Романовский был его товарищем и отличным корреспондентом. По его словам, журналист сделал очень много для России.Друг и коллега журналиста Александр Коц уточнил, что Романовский скончался от рецидива онкологического заболевания, с которым боролся много лет.
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медиа - общество, евгений пригожин, россия
Медиа - Общество, Евгений Пригожин, Россия
17:21 04.01.2023 (обновлено: 18:47 04.01.2023)
 
Умер военный журналист РИА ФАН Кирилл Романовский

Пригожин сообщил о смерти корреспондента РИА ФАН Кирилла Романовского

Фотография Кирилла Романовского в социальной сети
Фотография Кирилла Романовского в социальной сети
Фотография Кирилла Романовского в социальной сети. Архивное фото
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МОСКВА, 4 янв — РИА Новости. Бизнесмен Евгений Пригожин сообщил о смерти военного корреспондента РИА ФАН Кирилла Романовского.
Видео опубликовано в Telegram-канале агентства.
Пригожин отметил, что Романовский был его товарищем и отличным корреспондентом. По его словам, журналист сделал очень много для России.

"И поэтому нам будет его не хватать… Я уверен, что все его знали как бойца. Земля ему будет пухом", — сказал Пригожин.

Друг и коллега журналиста Александр Коц уточнил, что Романовский скончался от рецидива онкологического заболевания, с которым боролся много лет.
 
Медиа - ОбществоЕвгений ПригожинРоссия
 
 
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