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Умер военный журналист РИА ФАН Кирилл Романовский
Умер военный журналист РИА ФАН Кирилл Романовский - РИА Новости, 04.01.2023
Умер военный журналист РИА ФАН Кирилл Романовский
Бизнесмен Евгений Пригожин сообщил о смерти военного корреспондента РИА ФАН Кирилла Романовского. РИА Новости, 04.01.2023
2023-01-04T17:21
2023-01-04T17:21
2023-01-04T18:47
медиа - общество
евгений пригожин
россия
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МОСКВА, 4 янв — РИА Новости. Бизнесмен Евгений Пригожин сообщил о смерти военного корреспондента РИА ФАН Кирилла Романовского.Видео опубликовано в Telegram-канале агентства.Пригожин отметил, что Романовский был его товарищем и отличным корреспондентом. По его словам, журналист сделал очень много для России.Друг и коллега журналиста Александр Коц уточнил, что Романовский скончался от рецидива онкологического заболевания, с которым боролся много лет.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
медиа - общество, евгений пригожин, россия
Медиа - Общество, Евгений Пригожин, Россия
17:21 04.01.2023 (обновлено: 18:47 04.01.2023)
Умер военный журналист РИА ФАН Кирилл Романовский
Пригожин сообщил о смерти корреспондента РИА ФАН Кирилла Романовского
МОСКВА, 4 янв — РИА Новости.
Бизнесмен Евгений Пригожин сообщил
о смерти военного корреспондента РИА ФАН Кирилла Романовского.
Видео опубликовано в Telegram-канале агентства.
Пригожин отметил, что Романовский был его товарищем и отличным корреспондентом. По его словам, журналист сделал очень много для России.
"И поэтому нам будет его не хватать… Я уверен, что все его знали как бойца. Земля ему будет пухом", — сказал Пригожин.
Друг и коллега журналиста Александр Коц уточнил, что Романовский скончался от рецидива онкологического заболевания, с которым боролся много лет.