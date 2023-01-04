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Польша хочет заручиться поддержкой США в вопросе репараций от Германии - РИА Новости, 04.01.2023
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Польша хочет заручиться поддержкой США в вопросе репараций от Германии
Польша хочет заручиться поддержкой США в вопросе репараций от Германии - РИА Новости, 04.01.2023
Польша хочет заручиться поддержкой США в вопросе репараций от Германии
Польша хочет заручиться поддержкой США в вопросе получения репараций от Германии за ущерб Второй мировой войны, заявил в интервью агентству РАР заместитель... РИА Новости, 04.01.2023
2023-01-04T14:49
2023-01-04T14:49
в мире
польша
германия
сша
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ВАРШАВА, 4 янв – РИА Новости. Польша хочет заручиться поддержкой США в вопросе получения репараций от Германии за ущерб Второй мировой войны, заявил в интервью агентству РАР заместитель министра иностранных дел республики Аркадиуш Мулярчик. "Я готовлюсь к визиту в США, где намерен встретиться с конгрессменами, сенаторами и полонией (польской диаспорой - ред.) по вопросу репараций от Германии", - сказал Мулярчик. Он уточнил, что визит планируется в конце января – начале февраля текущего года. Мулярчик не скрывает, что возлагает большие надежды на американскую поддержку в вопросе репараций. "Я считаю, что сегодня абсолютная поддержка Америки является очень важной, ключевой", - сказал он. Ранее власти Польши заявили, что требуют от Германии 6,2 триллиона злотых (около 1,3 триллиона долларов) в качестве репараций за ущерб от Второй мировой войны. В начале октября в Германию по линии МИД была направлена соответствующая нота. В правительстве Германии неоднократно заявляли, что не намерены осуществлять выплаты Польше: в Берлине считают, что уже выплатили достаточно крупные репарации, и нет оснований ставить под сомнение отказ Польши от репараций в 1953 году.
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в мире, польша, германия, сша
В мире, Польша, Германия, США
14:49 04.01.2023
 
Польша хочет заручиться поддержкой США в вопросе репараций от Германии

Дипломат Мулярчик готовится к визиту в США, чтобы получить поддержку по вопросу репараций

© AP Photo / Czarek SokolowskiВаршава
Варшава - РИА Новости, 1920, 04.01.2023
© AP Photo / Czarek Sokolowski
Варшава. Архивное фото
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ВАРШАВА, 4 янв – РИА Новости. Польша хочет заручиться поддержкой США в вопросе получения репараций от Германии за ущерб Второй мировой войны, заявил в интервью агентству РАР заместитель министра иностранных дел республики Аркадиуш Мулярчик.
"Я готовлюсь к визиту в США, где намерен встретиться с конгрессменами, сенаторами и полонией (польской диаспорой - ред.) по вопросу репараций от Германии", - сказал Мулярчик.
Он уточнил, что визит планируется в конце января – начале февраля текущего года.
Мулярчик не скрывает, что возлагает большие надежды на американскую поддержку в вопросе репараций. "Я считаю, что сегодня абсолютная поддержка Америки является очень важной, ключевой", - сказал он.
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Ранее власти Польши заявили, что требуют от Германии 6,2 триллиона злотых (около 1,3 триллиона долларов) в качестве репараций за ущерб от Второй мировой войны. В начале октября в Германию по линии МИД была направлена соответствующая нота.
В правительстве Германии неоднократно заявляли, что не намерены осуществлять выплаты Польше: в Берлине считают, что уже выплатили достаточно крупные репарации, и нет оснований ставить под сомнение отказ Польши от репараций в 1953 году.
 
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