Польша хочет заручиться поддержкой США в вопросе репараций от Германии
Дипломат Мулярчик готовится к визиту в США, чтобы получить поддержку по вопросу репараций
© AP Photo / Czarek SokolowskiВаршава
© AP Photo / Czarek Sokolowski
Варшава. Архивное фото
ВАРШАВА, 4 янв – РИА Новости. Польша хочет заручиться поддержкой США в вопросе получения репараций от Германии за ущерб Второй мировой войны, заявил в интервью агентству РАР заместитель министра иностранных дел республики Аркадиуш Мулярчик.
"Я готовлюсь к визиту в США, где намерен встретиться с конгрессменами, сенаторами и полонией (польской диаспорой - ред.) по вопросу репараций от Германии", - сказал Мулярчик.
Он уточнил, что визит планируется в конце января – начале февраля текущего года.
Мулярчик не скрывает, что возлагает большие надежды на американскую поддержку в вопросе репараций. "Я считаю, что сегодня абсолютная поддержка Америки является очень важной, ключевой", - сказал он.
Вчера, 08:00Запад нашел источник своих побед
Ранее власти Польши заявили, что требуют от Германии 6,2 триллиона злотых (около 1,3 триллиона долларов) в качестве репараций за ущерб от Второй мировой войны. В начале октября в Германию по линии МИД была направлена соответствующая нота.
В правительстве Германии неоднократно заявляли, что не намерены осуществлять выплаты Польше: в Берлине считают, что уже выплатили достаточно крупные репарации, и нет оснований ставить под сомнение отказ Польши от репараций в 1953 году.