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Польша хочет заручиться поддержкой США в вопросе репараций от Германии

Польша хочет заручиться поддержкой США в вопросе репараций от Германии - РИА Новости, 04.01.2023

Польша хочет заручиться поддержкой США в вопросе репараций от Германии

Польша хочет заручиться поддержкой США в вопросе получения репараций от Германии за ущерб Второй мировой войны, заявил в интервью агентству РАР заместитель... РИА Новости, 04.01.2023

2023-01-04T14:49

2023-01-04T14:49

2023-01-04T14:49

в мире

польша

германия

сша

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ВАРШАВА, 4 янв – РИА Новости. Польша хочет заручиться поддержкой США в вопросе получения репараций от Германии за ущерб Второй мировой войны, заявил в интервью агентству РАР заместитель министра иностранных дел республики Аркадиуш Мулярчик. "Я готовлюсь к визиту в США, где намерен встретиться с конгрессменами, сенаторами и полонией (польской диаспорой - ред.) по вопросу репараций от Германии", - сказал Мулярчик. Он уточнил, что визит планируется в конце января – начале февраля текущего года. Мулярчик не скрывает, что возлагает большие надежды на американскую поддержку в вопросе репараций. "Я считаю, что сегодня абсолютная поддержка Америки является очень важной, ключевой", - сказал он. Ранее власти Польши заявили, что требуют от Германии 6,2 триллиона злотых (около 1,3 триллиона долларов) в качестве репараций за ущерб от Второй мировой войны. В начале октября в Германию по линии МИД была направлена соответствующая нота. В правительстве Германии неоднократно заявляли, что не намерены осуществлять выплаты Польше: в Берлине считают, что уже выплатили достаточно крупные репарации, и нет оснований ставить под сомнение отказ Польши от репараций в 1953 году.

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Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, польша, германия, сша