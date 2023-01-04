https://ria.ru/20230104/raznoglasiya-1843028672.html

В МИД призвали Палестину преодолеть внутренние разногласия

В МИД призвали Палестину преодолеть внутренние разногласия - РИА Новости, 04.01.2023

В МИД призвали Палестину преодолеть внутренние разногласия

Москва призывает палестинцев преодолеть внутренние разногласия, заявил в интервью РИА Новости спецпредставитель МИД РФ по ближневосточному урегулированию... РИА Новости, 04.01.2023

2023-01-04T11:58

2023-01-04T11:58

2023-01-04T11:58

владимир сафронков

россия

израиль

фатх

хамас

организация освобождения палестины

палестина

политика

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МОСКВА, 4 янв – РИА Новости. Москва призывает палестинцев преодолеть внутренние разногласия, заявил в интервью РИА Новости спецпредставитель МИД РФ по ближневосточному урегулированию Владимир Сафронков. Дипломат отметил, что в предшествующие годы в Москве состоялось два раунда межпалестинских встреч с участием всех ключевых палестинских организаций, и в настоящее время Россия продолжает с ними постоянную, методичную работу, в частности с ФАТХ и ХАМАС. "В рамках диалога с палестинцами нацеливаем их на преодоление внутренних разногласий на политической платформе Организации освобождения Палестины", - сказал он. По словам Сафронкова, Москва на этом треке продолжает тесно взаимодействовать с региональными партнерами и считает подобное сопряжение усилий крайне полезным. Он отметил, что задача в решении арабо-израильского конфликта состоит в том, чтобы обеспечить региональную стабильность, безопасность и возможности мирного развития, сформировать благоприятные условия для наращивания сотрудничества России со всеми государствами Ближнего Востока. "Российская линия в региональных делах, включая ближневосточное урегулирование, последовательна. Мы твердо придерживаемся одобренных решениями ООН и ее Совета безопасности решений по реализации "двухгосударственного принципа" палестино-израильского урегулирования", - сказал Сафронков. Принцип, отметил он, предполагает создание независимого государства Палестина в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме, которое будет сосуществовать в мире и безопасности с Израилем. "Активно продвигаем эту формулу в двусторонних контактах с вовлеченными сторонами, а также на международных площадках. Исходим из того, что именно такой сценарий – безальтернативный путь к обеспечению безопасности Израиля и реализации национальных чаяний палестинцев", - добавил спецпредставитель МИД РФ. Он подчеркнул принципиальную важность того, что эта линия поддерживается большинством государств мира, что подтвердилось в ходе многочисленных встреч и двусторонних контактов, которые Россия провела во время ближневосточного турне и на полях саммита Лиги арабских государств в Алжире в 2022 году.

https://ria.ru/20230103/poslanie-1842964491.html

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израиль

палестина

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

владимир сафронков, россия, израиль, фатх, хамас, организация освобождения палестины, палестина, политика, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)