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В МИД призвали Палестину преодолеть внутренние разногласия - РИА Новости, 04.01.2023
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В МИД призвали Палестину преодолеть внутренние разногласия
В МИД призвали Палестину преодолеть внутренние разногласия - РИА Новости, 04.01.2023
В МИД призвали Палестину преодолеть внутренние разногласия
Москва призывает палестинцев преодолеть внутренние разногласия, заявил в интервью РИА Новости спецпредставитель МИД РФ по ближневосточному урегулированию... РИА Новости, 04.01.2023
2023-01-04T11:58
2023-01-04T11:58
владимир сафронков
россия
израиль
фатх
хамас
организация освобождения палестины
палестина
политика
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МОСКВА, 4 янв – РИА Новости. Москва призывает палестинцев преодолеть внутренние разногласия, заявил в интервью РИА Новости спецпредставитель МИД РФ по ближневосточному урегулированию Владимир Сафронков. Дипломат отметил, что в предшествующие годы в Москве состоялось два раунда межпалестинских встреч с участием всех ключевых палестинских организаций, и в настоящее время Россия продолжает с ними постоянную, методичную работу, в частности с ФАТХ и ХАМАС. "В рамках диалога с палестинцами нацеливаем их на преодоление внутренних разногласий на политической платформе Организации освобождения Палестины", - сказал он. По словам Сафронкова, Москва на этом треке продолжает тесно взаимодействовать с региональными партнерами и считает подобное сопряжение усилий крайне полезным. Он отметил, что задача в решении арабо-израильского конфликта состоит в том, чтобы обеспечить региональную стабильность, безопасность и возможности мирного развития, сформировать благоприятные условия для наращивания сотрудничества России со всеми государствами Ближнего Востока. "Российская линия в региональных делах, включая ближневосточное урегулирование, последовательна. Мы твердо придерживаемся одобренных решениями ООН и ее Совета безопасности решений по реализации "двухгосударственного принципа" палестино-израильского урегулирования", - сказал Сафронков. Принцип, отметил он, предполагает создание независимого государства Палестина в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме, которое будет сосуществовать в мире и безопасности с Израилем. "Активно продвигаем эту формулу в двусторонних контактах с вовлеченными сторонами, а также на международных площадках. Исходим из того, что именно такой сценарий – безальтернативный путь к обеспечению безопасности Израиля и реализации национальных чаяний палестинцев", - добавил спецпредставитель МИД РФ. Он подчеркнул принципиальную важность того, что эта линия поддерживается большинством государств мира, что подтвердилось в ходе многочисленных встреч и двусторонних контактов, которые Россия провела во время ближневосточного турне и на полях саммита Лиги арабских государств в Алжире в 2022 году.
https://ria.ru/20230103/poslanie-1842964491.html
https://ria.ru/20230103/gora-1842928342.html
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владимир сафронков, россия, израиль, фатх, хамас, организация освобождения палестины, палестина, политика, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
Владимир Сафронков, Россия, Израиль, ФАТХ, Хамас, Организация освобождения Палестины, Палестина, Политика, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
11:58 04.01.2023
 
В МИД призвали Палестину преодолеть внутренние разногласия

Дипломат Сафронков: Россия призывает жителей Палестины преодолеть внутренние разногласия

© РИА Новости / Ахмед Закот / Перейти в медиабанкВоенные и ребенок на одной из улиц сектора Газа
Военные и ребенок на одной из улиц сектора Газа - РИА Новости, 1920, 04.01.2023
© РИА Новости / Ахмед Закот
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Военные и ребенок на одной из улиц сектора Газа. Архивное фото
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МОСКВА, 4 янв – РИА Новости. Москва призывает палестинцев преодолеть внутренние разногласия, заявил в интервью РИА Новости спецпредставитель МИД РФ по ближневосточному урегулированию Владимир Сафронков.
Дипломат отметил, что в предшествующие годы в Москве состоялось два раунда межпалестинских встреч с участием всех ключевых палестинских организаций, и в настоящее время Россия продолжает с ними постоянную, методичную работу, в частности с ФАТХ и ХАМАС.
"В рамках диалога с палестинцами нацеливаем их на преодоление внутренних разногласий на политической платформе Организации освобождения Палестины", - сказал он.
По словам Сафронкова, Москва на этом треке продолжает тесно взаимодействовать с региональными партнерами и считает подобное сопряжение усилий крайне полезным.
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Он отметил, что задача в решении арабо-израильского конфликта состоит в том, чтобы обеспечить региональную стабильность, безопасность и возможности мирного развития, сформировать благоприятные условия для наращивания сотрудничества России со всеми государствами Ближнего Востока.
"Российская линия в региональных делах, включая ближневосточное урегулирование, последовательна. Мы твердо придерживаемся одобренных решениями ООН и ее Совета безопасности решений по реализации "двухгосударственного принципа" палестино-израильского урегулирования", - сказал Сафронков.
Принцип, отметил он, предполагает создание независимого государства Палестина в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме, которое будет сосуществовать в мире и безопасности с Израилем.
"Активно продвигаем эту формулу в двусторонних контактах с вовлеченными сторонами, а также на международных площадках. Исходим из того, что именно такой сценарий – безальтернативный путь к обеспечению безопасности Израиля и реализации национальных чаяний палестинцев", - добавил спецпредставитель МИД РФ.
Он подчеркнул принципиальную важность того, что эта линия поддерживается большинством государств мира, что подтвердилось в ходе многочисленных встреч и двусторонних контактов, которые Россия провела во время ближневосточного турне и на полях саммита Лиги арабских государств в Алжире в 2022 году.
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Владимир СафронковРоссияИзраильФАТХХамасОрганизация освобождения ПалестиныПалестинаПолитикаМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
 
 
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