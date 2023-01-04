В МИД призвали Палестину преодолеть внутренние разногласия
Дипломат Сафронков: Россия призывает жителей Палестины преодолеть внутренние разногласия
Военные и ребенок на одной из улиц сектора Газа. Архивное фото
МОСКВА, 4 янв – РИА Новости. Москва призывает палестинцев преодолеть внутренние разногласия, заявил в интервью РИА Новости спецпредставитель МИД РФ по ближневосточному урегулированию Владимир Сафронков.
"В рамках диалога с палестинцами нацеливаем их на преодоление внутренних разногласий на политической платформе Организации освобождения Палестины", - сказал он.
По словам Сафронкова, Москва на этом треке продолжает тесно взаимодействовать с региональными партнерами и считает подобное сопряжение усилий крайне полезным.
Он отметил, что задача в решении арабо-израильского конфликта состоит в том, чтобы обеспечить региональную стабильность, безопасность и возможности мирного развития, сформировать благоприятные условия для наращивания сотрудничества России со всеми государствами Ближнего Востока.
"Российская линия в региональных делах, включая ближневосточное урегулирование, последовательна. Мы твердо придерживаемся одобренных решениями ООН и ее Совета безопасности решений по реализации "двухгосударственного принципа" палестино-израильского урегулирования", - сказал Сафронков.
Принцип, отметил он, предполагает создание независимого государства Палестина в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме, которое будет сосуществовать в мире и безопасности с Израилем.
"Активно продвигаем эту формулу в двусторонних контактах с вовлеченными сторонами, а также на международных площадках. Исходим из того, что именно такой сценарий – безальтернативный путь к обеспечению безопасности Израиля и реализации национальных чаяний палестинцев", - добавил спецпредставитель МИД РФ.
Он подчеркнул принципиальную важность того, что эта линия поддерживается большинством государств мира, что подтвердилось в ходе многочисленных встреч и двусторонних контактов, которые Россия провела во время ближневосточного турне и на полях саммита Лиги арабских государств в Алжире в 2022 году.