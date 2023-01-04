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На юго-востоке Москвы отремонтировали Волгоградский путепровод МКАД
На юго-востоке Москвы отремонтировали Волгоградский путепровод МКАД - РИА Новости, 04.01.2023
На юго-востоке Москвы отремонтировали Волгоградский путепровод МКАД
Специалисты комплекса городского хозяйства завершили капитальный ремонт Волгоградского путепровода МКАД на юго-востоке столицы, сообщил журналистам в среду... РИА Новости, 04.01.2023
2023-01-04T10:47
2023-01-04T10:47
2023-01-04T10:47
петр бирюков
городское хозяйство москвы
москва
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МОСКВА, 4 янв - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства завершили капитальный ремонт Волгоградского путепровода МКАД на юго-востоке столицы, сообщил журналистам в среду заместитель мэра Москвы Петр Бирюков. "Содержанию мостовых сооружений уделяется особое внимание, все объекты проходят регулярные обследования и при необходимости принимается решение о выполнении капитального или текущего ремонта. Работы на Волгоградском путепроводе МКАД стартовали в июле прошлого года и были завершены к Новому году", - отметил Бирюков. Заместитель мэра подчеркнул, что на время ремонта движение по путепроводу перекрывалось поэтапно - по одной полосе в каждом направлении. "В рамках капремонта заменили защитный слой бетона дорожного покрытия, гидроизоляцию и деформационные швы, проложили новые системы водоотведения. На финальном этапе обновили барьерное ограждение и асфальтобетонное покрытие", - рассказал Бирюков. Глава комплекса городского хозяйства напомнил, что за последние 12 лет каждый объект мостового хозяйства столицы прошел различные виды ремонта, что позволило продлить срок эксплуатации и создать более комфортные условия для движения водителей и пешеходов.
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РИА Новости
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РИА Новости
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петр бирюков, городское хозяйство москвы, москва
Петр Бирюков, Городское хозяйство Москвы, Москва
МОСКВА, 4 янв - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства завершили капитальный ремонт Волгоградского путепровода МКАД на юго-востоке столицы, сообщил журналистам в среду заместитель мэра Москвы Петр Бирюков.
"Содержанию мостовых сооружений уделяется особое внимание, все объекты проходят регулярные обследования и при необходимости принимается решение о выполнении капитального или текущего ремонта. Работы на Волгоградском путепроводе МКАД стартовали в июле прошлого года и были завершены к Новому году", - отметил Бирюков.
Заместитель мэра подчеркнул, что на время ремонта движение по путепроводу перекрывалось поэтапно - по одной полосе в каждом направлении.
"В рамках капремонта заменили защитный слой бетона дорожного покрытия, гидроизоляцию и деформационные швы, проложили новые системы водоотведения. На финальном этапе обновили барьерное ограждение и асфальтобетонное покрытие", - рассказал Бирюков.
Глава комплекса городского хозяйства напомнил, что за последние 12 лет каждый объект мостового хозяйства столицы прошел различные виды ремонта, что позволило продлить срок эксплуатации и создать более комфортные условия для движения водителей и пешеходов.