https://ria.ru/20230104/prorochestva-1843007300.html
Папа Бенедикт XVI верил в пророчества о судьбе России, заявил старовер
Папа Бенедикт XVI верил в пророчества о судьбе России, заявил старовер - РИА Новости, 04.01.2023
Папа Бенедикт XVI верил в пророчества о судьбе России, заявил старовер
Папа Римский на покое Бенедикт XVI верил, что Россия должна быть великой державой и вернуть мир к христианским ценностям, что следует из фатимских пророчеств... РИА Новости, 04.01.2023
2023-01-04T08:10
2023-01-04T08:10
2023-01-04T08:10
религия
религия
бенедикт xvi (йозеф ратцингер)
россия
умер бенедикт xvi
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МОСКВА, 4 янв – РИА Новости. Папа Римский на покое Бенедикт XVI верил, что Россия должна быть великой державой и вернуть мир к христианским ценностям, что следует из фатимских пророчеств Божией матери, рассказал РИА Новости председатель Всемирного союза староверов Леонид Севастьянов, который был знаком с понтификом. Бенедикт XVI скончался 31 декабря на 96-м году жизни в монастыре Mater Ecclesiae в Ватикане. Со 2 января прощание с усопшим понтификом проходит в соборе Святого Петра. Похороны Бенедикта XVI состоятся 5 января, церемонию возглавит папа Римский Франциск. Бенедикт XVI занимал Апостольский престол с апреля 2005 года по февраль 2013-го. Севастьянов рассказал РИА Новости, что познакомился с будущим папой Бенедиктом XVI во время учебы в Риме, когда тот был кардиналом. "Мне запомнилась моя последняя встреча с папой Бенедиктом в 2018 году в монастыре в Ватикане. Мы где-то час общались, и он начал пророчествовать о России. Он стал говорить, что есть пророчество Божией матери о России, что Россия должна быть великой, Запад все больше и больше отходит от христианства, и Россия должна будет его удержать от спадания в нехристанство", – сказал Севастьянов. Он добавил, что Бенедикт XVI "сказал, что правительство в России сделало за 30 лет огромную эволюцию в сторону христианства от безбожия, нельзя требовать всего, и что новое поколение политиков исполнит это пророчество". По словам Севастьянова, Бенедикт XVI отметил, что пророчество есть пророчество, и изменить его нельзя. Севастьянов пояснил РИА Новости, что речь идет о пророчествах в португальском городе Фатиме.
https://ria.ru/20230103/pogrebenie-1842925900.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
религия, бенедикт xvi (йозеф ратцингер), россия, умер бенедикт xvi
Религия, Религия, Бенедикт XVI (Йозеф Ратцингер), Россия, Умер Бенедикт XVI
Папа Бенедикт XVI верил в пророчества о судьбе России, заявил старовер
Старовер Севастьянов: папа Бенедикт XVI верил в фатимские пророчества о судьбе России
МОСКВА, 4 янв – РИА Новости. Папа Римский на покое Бенедикт XVI верил, что Россия должна быть великой державой и вернуть мир к христианским ценностям, что следует из фатимских пророчеств Божией матери, рассказал РИА Новости председатель Всемирного союза староверов Леонид Севастьянов, который был знаком с понтификом.
Бенедикт XVI скончался 31 декабря на 96-м году жизни в монастыре Mater Ecclesiae в Ватикане. Со 2 января прощание с усопшим понтификом проходит в соборе Святого Петра. Похороны Бенедикта XVI состоятся 5 января, церемонию возглавит папа Римский Франциск. Бенедикт XVI занимал Апостольский престол с апреля 2005 года по февраль 2013-го.
Севастьянов рассказал РИА Новости, что познакомился с будущим папой Бенедиктом XVI во время учебы в Риме, когда тот был кардиналом.
"Мне запомнилась моя последняя встреча с папой Бенедиктом в 2018 году в монастыре в Ватикане. Мы где-то час общались, и он начал пророчествовать о России. Он стал говорить, что есть пророчество Божией матери о России, что Россия должна быть великой, Запад все больше и больше отходит от христианства, и Россия должна будет его удержать от спадания в нехристанство", – сказал Севастьянов.
Он добавил, что Бенедикт XVI "сказал, что правительство в России сделало за 30 лет огромную эволюцию в сторону христианства от безбожия, нельзя требовать всего, и что новое поколение политиков исполнит это пророчество".
По словам Севастьянова, Бенедикт XVI отметил, что пророчество есть пророчество, и изменить его нельзя. Севастьянов пояснил РИА Новости, что речь идет о пророчествах в португальском городе Фатиме.