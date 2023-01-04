https://ria.ru/20230104/prorochestva-1843007300.html

Папа Бенедикт XVI верил в пророчества о судьбе России, заявил старовер

Папа Бенедикт XVI верил в пророчества о судьбе России, заявил старовер - РИА Новости, 04.01.2023

Папа Бенедикт XVI верил в пророчества о судьбе России, заявил старовер

Папа Римский на покое Бенедикт XVI верил, что Россия должна быть великой державой и вернуть мир к христианским ценностям, что следует из фатимских пророчеств... РИА Новости, 04.01.2023

2023-01-04T08:10

2023-01-04T08:10

2023-01-04T08:10

религия

религия

бенедикт xvi (йозеф ратцингер)

россия

умер бенедикт xvi

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МОСКВА, 4 янв – РИА Новости. Папа Римский на покое Бенедикт XVI верил, что Россия должна быть великой державой и вернуть мир к христианским ценностям, что следует из фатимских пророчеств Божией матери, рассказал РИА Новости председатель Всемирного союза староверов Леонид Севастьянов, который был знаком с понтификом. Бенедикт XVI скончался 31 декабря на 96-м году жизни в монастыре Mater Ecclesiae в Ватикане. Со 2 января прощание с усопшим понтификом проходит в соборе Святого Петра. Похороны Бенедикта XVI состоятся 5 января, церемонию возглавит папа Римский Франциск. Бенедикт XVI занимал Апостольский престол с апреля 2005 года по февраль 2013-го. Севастьянов рассказал РИА Новости, что познакомился с будущим папой Бенедиктом XVI во время учебы в Риме, когда тот был кардиналом. "Мне запомнилась моя последняя встреча с папой Бенедиктом в 2018 году в монастыре в Ватикане. Мы где-то час общались, и он начал пророчествовать о России. Он стал говорить, что есть пророчество Божией матери о России, что Россия должна быть великой, Запад все больше и больше отходит от христианства, и Россия должна будет его удержать от спадания в нехристанство", – сказал Севастьянов. Он добавил, что Бенедикт XVI "сказал, что правительство в России сделало за 30 лет огромную эволюцию в сторону христианства от безбожия, нельзя требовать всего, и что новое поколение политиков исполнит это пророчество". По словам Севастьянова, Бенедикт XVI отметил, что пророчество есть пророчество, и изменить его нельзя. Севастьянов пояснил РИА Новости, что речь идет о пророчествах в португальском городе Фатиме.

https://ria.ru/20230103/pogrebenie-1842925900.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

религия, бенедикт xvi (йозеф ратцингер), россия, умер бенедикт xvi