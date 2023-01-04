https://ria.ru/20230104/prazdniki-1843050672.html

Миронов предложил перенести часть нерабочих дней с января на май

Миронов предложил перенести часть нерабочих дней с января на май - РИА Новости, 04.01.2023

Миронов предложил перенести часть нерабочих дней с января на май

Лидер "Справедливой России — За правду" Сергей Миронов обратился к премьер-министру России Михаилу Мишустину с предложением перенести часть нерабочих дней с... РИА Новости, 04.01.2023

2023-01-04T14:36

2023-01-04T14:36

2023-01-04T14:36

сергей миронов

партия "справедливая россия - за правду"

общество

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МОСКВА, 4 янв — РИА Новости. Лидер "Справедливой России — За правду" Сергей Миронов обратился к премьер-министру России Михаилу Мишустину с предложением перенести часть нерабочих дней с января на май, сообщает пресс-служба Миронова. "Председатель партии "Справедливая Россия – За правду" Сергей Миронов направил официальное письмо председателю правительства Михаилу Мишустину с предложением перенести часть новогодних выходных дней на май", — говорится в сообщении. Миронов отметил, что некоторые россияне во время январских праздников не могут провести время с пользой для своей семьи, также растут случаи злоупотребления алкоголем. "При этом каждый год в стране фиксируется запрос граждан на перенос новогодних выходных на майские праздники", — утверждает Миронов, его слова приводит пресс-служба. Предложение сократить новогодние каникулы поступает не впервые. Например, накануне депутат Госдумы от "Единой России" Максим Иванов заявил РИА Новости, что новогодние праздники стоит сократить, а выходные дни - распределить равномерно, по три дня. Глава комитета Госдумы по соцполитике Ярослав Нилов (ЛДПР) на это заявил, что сокращение количества выходных дней на Новый год необходимо обсуждать, дискуссия по этому поводу будет продолжаться, но просто сократить эти выходные будет неправильно. А зампредседателя Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР) Нина Кузьмина отметила, что предложение о сокращении новогодних каникул не ново и смысла в нем нет. Сам Миронов в 2021 году, комментируя РИА Новости идею сделать выходными днями рабочие дни между майскими праздниками в том году из-за эпидемиологической обстановки, предложил сделать это на постоянной основе за счет сокращения новогодних каникул. Тогда он пояснял, что "зимой делать людям нечего", а весной "все на даче будут в мае".

https://ria.ru/20230103/puteshestviya-1842935574.html

https://ria.ru/20221231/pozhar-1842600144.html

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

сергей миронов, партия "справедливая россия - за правду", общество