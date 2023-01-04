https://ria.ru/20230104/pozhar-1843011306.html

В пожаре на ферме в Красноярском крае погибли более 40 телят

В пожаре на ферме в Красноярском крае погибли более 40 телят - РИА Новости, 04.01.2023

В пожаре на ферме в Красноярском крае погибли более 40 телят

Пожар площадью в тысячу квадратов произошел на ферме в Красноярском крае, погибли 44 теленка, сообщает краевой главк ГУ МВД. РИА Новости, 04.01.2023

2023-01-04T09:08

2023-01-04T09:08

2023-01-04T14:30

происшествия

красноярский край

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КРАСНОЯРСК, 4 янв — РИА Новости. Пожар площадью в тысячу квадратов произошел на ферме в Красноярском крае, погибли 44 теленка, сообщает краевой главк ГУ МВД. По его данным, пожар случился в деревне Куреж Индринского района края. "Сегодня утром в дежурную часть отделения полиции <...> поступило сообщение о возгорании здания фермы. Пожар произошел на общей площади около тысячи квадратных метров. В результате пожара погибли 44 теленка. На место происшествия была направлена следственно-оперативная группа полиции", — говорится в сообщении. По предварительным данным, возгорание произошло в результате короткого замыкания.

https://ria.ru/20221120/proverka-1832845815.html

красноярский край

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2023

Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, красноярский край