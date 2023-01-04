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В пожаре на ферме в Красноярском крае погибли более 40 телят
В пожаре на ферме в Красноярском крае погибли более 40 телят - РИА Новости, 04.01.2023
В пожаре на ферме в Красноярском крае погибли более 40 телят
Пожар площадью в тысячу квадратов произошел на ферме в Красноярском крае, погибли 44 теленка, сообщает краевой главк ГУ МВД. РИА Новости, 04.01.2023
2023-01-04T09:08
2023-01-04T09:08
2023-01-04T14:30
происшествия
красноярский край
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КРАСНОЯРСК, 4 янв — РИА Новости. Пожар площадью в тысячу квадратов произошел на ферме в Красноярском крае, погибли 44 теленка, сообщает краевой главк ГУ МВД. По его данным, пожар случился в деревне Куреж Индринского района края. "Сегодня утром в дежурную часть отделения полиции <...> поступило сообщение о возгорании здания фермы. Пожар произошел на общей площади около тысячи квадратных метров. В результате пожара погибли 44 теленка. На место происшествия была направлена следственно-оперативная группа полиции", — говорится в сообщении. По предварительным данным, возгорание произошло в результате короткого замыкания.
https://ria.ru/20221120/proverka-1832845815.html
красноярский край
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, красноярский край
Происшествия, Красноярский край
09:08 04.01.2023 (обновлено: 14:30 04.01.2023)
В пожаре на ферме в Красноярском крае погибли более 40 телят
В пожаре на ферме в деревне Куреж в Красноярском крае погибли 44 теленка