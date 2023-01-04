Рейтинг@Mail.ru
В пожаре на ферме в Красноярском крае погибли более 40 телят - РИА Новости, 04.01.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20230104/pozhar-1843011306.html
В пожаре на ферме в Красноярском крае погибли более 40 телят
В пожаре на ферме в Красноярском крае погибли более 40 телят - РИА Новости, 04.01.2023
В пожаре на ферме в Красноярском крае погибли более 40 телят
Пожар площадью в тысячу квадратов произошел на ферме в Красноярском крае, погибли 44 теленка, сообщает краевой главк ГУ МВД. РИА Новости, 04.01.2023
2023-01-04T09:08
2023-01-04T14:30
происшествия
красноярский край
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/04/1843025319_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_491c6794e60caf446e741f3cb147b98a.jpg
КРАСНОЯРСК, 4 янв — РИА Новости. Пожар площадью в тысячу квадратов произошел на ферме в Красноярском крае, погибли 44 теленка, сообщает краевой главк ГУ МВД. По его данным, пожар случился в деревне Куреж Индринского района края. "Сегодня утром в дежурную часть отделения полиции &lt;...&gt; поступило сообщение о возгорании здания фермы. Пожар произошел на общей площади около тысячи квадратных метров. В результате пожара погибли 44 теленка. На место происшествия была направлена следственно-оперативная группа полиции", — говорится в сообщении. По предварительным данным, возгорание произошло в результате короткого замыкания.
https://ria.ru/20221120/proverka-1832845815.html
красноярский край
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/04/1843025319_0:0:1279:959_1920x0_80_0_0_7e7f34927e2203e7f0a6ae11394400a2.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, красноярский край
Происшествия, Красноярский край
09:08 04.01.2023 (обновлено: 14:30 04.01.2023)
 
В пожаре на ферме в Красноярском крае погибли более 40 телят

В пожаре на ферме в деревне Куреж в Красноярском крае погибли 44 теленка

© Фото : Полиция Красноярья/ВконтактеПоследствия пожара в деревне Куреж в Красноярском крае
Последствия пожара в деревне Куреж в Красноярском крае - РИА Новости, 1920, 04.01.2023
© Фото : Полиция Красноярья/Вконтакте
Последствия пожара в деревне Куреж в Красноярском крае
Читать ria.ru в
КРАСНОЯРСК, 4 янв — РИА Новости. Пожар площадью в тысячу квадратов произошел на ферме в Красноярском крае, погибли 44 теленка, сообщает краевой главк ГУ МВД.
По его данным, пожар случился в деревне Куреж Индринского района края.
"Сегодня утром в дежурную часть отделения полиции <...> поступило сообщение о возгорании здания фермы. Пожар произошел на общей площади около тысячи квадратных метров. В результате пожара погибли 44 теленка. На место происшествия была направлена следственно-оперативная группа полиции", — говорится в сообщении.
По предварительным данным, возгорание произошло в результате короткого замыкания.
Автомобиль полиции - РИА Новости, 1920, 20.11.2022
20 ноября 2022, 09:38
Брянская полиция проводит проверку в связи с пожаром в приюте для животных
 
ПроисшествияКрасноярский край
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2023 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала