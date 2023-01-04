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Полиция Латвии сообщила о вызове в посольство России из-за посылки
Полиция Латвии сообщила о вызове в посольство России из-за посылки - РИА Новости, 04.01.2023
Полиция Латвии сообщила о вызове в посольство России из-за посылки
Сотрудников латвийской полиции вызвали сегодня днем в посольство России в Риге из-за подозрительной посылки с неизвестным веществом, сообщила представитель... РИА Новости, 04.01.2023
2023-01-04T18:35
2023-01-04T18:35
2023-01-04T19:01
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МОСКВА, 4 янв — РИА Новости. Сотрудников латвийской полиции вызвали сегодня днем в посольство России в Риге из-за подозрительной посылки с неизвестным веществом, сообщила представитель ведомства Симона Гравите в эфире Латвийского радио. Отмечается, что звонок поступил также в Государственную пожарно-спасательную службу.Посольство России в Риге заявило РИА Новости, что пока не дает никаких комментариев по этой теме.
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россия, латвия, в мире, происшествия
Россия, Латвия, В мире, Происшествия
18:35 04.01.2023 (обновлено: 19:01 04.01.2023)
Полиция Латвии сообщила о вызове в посольство России из-за посылки
Полиция Латвии сообщила о вызове в посольство России из-за посылки с неизвестным веществом