https://ria.ru/20230104/posylka-1843073393.html

Полиция Латвии сообщила о вызове в посольство России из-за посылки

Полиция Латвии сообщила о вызове в посольство России из-за посылки - РИА Новости, 04.01.2023

Полиция Латвии сообщила о вызове в посольство России из-за посылки

Сотрудников латвийской полиции вызвали сегодня днем в посольство России в Риге из-за подозрительной посылки с неизвестным веществом, сообщила представитель... РИА Новости, 04.01.2023

2023-01-04T18:35

2023-01-04T18:35

2023-01-04T19:01

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МОСКВА, 4 янв — РИА Новости. Сотрудников латвийской полиции вызвали сегодня днем в посольство России в Риге из-за подозрительной посылки с неизвестным веществом, сообщила представитель ведомства Симона Гравите в эфире Латвийского радио. Отмечается, что звонок поступил также в Государственную пожарно-спасательную службу.Посольство России в Риге заявило РИА Новости, что пока не дает никаких комментариев по этой теме.

https://ria.ru/20221229/ksenofobiya-1842240002.html

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россия, латвия, в мире, происшествия